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Έντονη βροχόπτωση επικρατεί σε διάφορα σημεία στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου, με αποτέλεσμα να παρατηρείται συσσώρευση νερού σε διάφορα μέρη του οδοστρώματος στο ύψος των Πολεμιδιών.

Επιπρόσθετα, βροχόπτωση παρατηρείται στους αυτοκινητόδρομους Λευκωσίας – Λάρνακας, περιοχές Κακορατζιάς – Χοιροκοιτίας και Λάρνακας – Αγίας Νάπας, περιοχές Κόσιης – Ορόκλινης.

Οι οδηγοί προτρέπονται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, να διατηρούν ασφαλή απόσταση από τα προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους.