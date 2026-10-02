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Σφοδρό το χτύπημα της κακοκαιρίας στην Κρήτη, με έναν άνθρωπο να χάνει τη ζωή του και εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, κατοικίες και καταστήματα από τις πλημμύρες.

Παρά την πρόσκαιρη βελτίωση των συνθηκών, η ανησυχία παραμένει, καθώς τις επόμενες ώρες προβλέπεται νέο κύμα ακόμη ισχυρότερων βροχοπτώσεων.

Μάλιστα σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του ΕΡΤnews, Νικολέτα Ζιακοπούλου, το νερό που έπεσε στην Κρήτη σε μία ημέρα, αντιστοιχεί με την ποσότητα του νερού που πέφτει στην Αθήνα ολόκληρη τη χρονιά.

«Κατέβηκε ο Ψηλορείτης κάτω. Αυτό έχει γίνει αν το θες με απλά λόγια», είπε χαρακτηριστικά η μετεωρολόγος του ΕΡΤnews.

Μάλιστα όπως εξήγησε στα Χανιά έπεσαν 200 τόνοι νερό ανά στρέμμα και στο Λασίθι 250. Όπως εξήγησε σε κάποιες περιοχές, τουλάχιστον τις επόμενες ώρες και μέχρι περίπου το μεσημέρι-απόγευμα της Παρασκευής δεν θα υπάρξουν τόσο ακραίες καταστάσεις.

Ωστόσο το ανησυχητικό είναι πως από το απόγευμα βράδυ της Παρασκευής, είναι σχεδόν σίγουρη η νέα επιδείνωση του καιρού στο νησί, η οποία θα συνδυαστεί με ισχυρούς ανέμους έως ακόμα και 10 μποφόρ.

Στο Ρέθυμνο η ισχυρή νεροποντή που σαρώνει από τις πρώτες πρωινές ώρες το νησί, έχει προκαλέσει ανυπολόγιστες ζημιές.

Στις Καρίνες του Δήμου Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο, ένας ηλικιωμένος βοσκός που αγνοούταν από το βράδυ της Τετάρτης (30/9) εντοπίστηκε νεκρός.

Ο 79χρονος πήγε στο στo ποιμνιοστάσιο του, το οποίο βρίσκεται σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από το σπίτι του για να ταΐσει τα ζώα του. Όταν ολοκλήρωσε την εργασία του, είχε ξεκινήσει ήδη η σφοδρή βροχόπτωση.

Ο ηλικιωμένος αντί να φύγει από τον δρόμο που υπάρχει και μία γέφυρα για να επιστρέψει σπίτι του, προτίμησε να πηδήξει από τη μία όχθη του ρέματος στην άλλη για να πάει πιο γρήγορα. Δυστυχώς επειδή ήταν και νύχτα, δεν είχε διακρίνει ότι είχε υπερχειλίσει το ρέμα και το ύψος του νερού είχε φτάσει περίπου στα δύο μέτρα. Έτσι όταν επιχείρησε να πηδήξει από τη μία πλευρά του ρέματος στην άλλη, παρασύρθηκε από χείμαρρο, ο οποίος τον παρέσυρε 800 μέτρα πιο μακριά.

Ο κτηνοτρόφος εντοπίστηκε νεκρός και καταπλακωμένος από φερτά υλικά και εγκλωβισμένος μέσα σε χόρτα στη θέση Καβαλάρης, σήμερα, Πέμπτη (1/10), λίγο μετά τις 12:00 το μεσημέρι αρχικά από διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και εν συνεχεία από κατοίκους της περιοχής.

Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ο δήμος Μυλοποτάμου

Ο μεγάλος όγκος νερού που έπεσε σε μικρό χρονικό διάστημα προκάλεσε σοβαρά πλημμυρικά φαινόμενα και σε άλλες περιοχές. Ρέματα φούσκωσαν, δρόμοι μετατράπηκαν σε ποτάμια και φερτά υλικά κατέληξαν σε κατοικημένες περιοχές.

Στην ορεινή περιοχή του Μυλοποτάμου, ένα ζευγάρι ηλικίας έως 60 ετών περίπου, εγκλωβίστηκε μέσα σε αγροτικό αυτοκίνητο στη γέφυρα Διόσκιουριου την ώρα που διέσχιζε δρόμο, ο οποίος όμως κατέπεσε από έναν χείμαρρο που περνούσε από κάτω του.

Στα αποκλειστικά πλάνα του ΕΡΤnews, διακρίνεται το μαύρο αγροτικό όχημα που παρασύρθηκε από τον ορμητικό χείμαρρο στη γέφυρα Δισκουρίου, στα Λιβάδεια Μυλοποτάμου.

Από τα ορμητικά λασπόνερα, η γέφυρα υποχώρησε και το αυτοκίνητο καρφώθηκε στην κοίτη. Οι δύο επιβάτες απεγκλωβίστηκαν από την πυροσβεστική και διακομίστηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου.

Στα Ζωνιανά, ποτάμι υπερχείλισε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστεί οδηγός μέσα σε όχημα. Για τον απεγκλωβισμό του χρειάστηκε η επέμβαση των Αρχών, ενώ λασπόνερα και φερτά υλικά μπήκαν σε σπίτια και επιχειρήσεις.

Ο δήμος Μυλοποτάμου κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης έπειτα από σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο δήμαρχος Μυλοποτάμου, Γιώργος Κλάδος προς το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας.

Ιστορικό φονικό πλημμυρών στο Γιόφυρο

Στο Ηράκλειο στην ευρύτερη περιοχή Δρακουλιάρη-Γιόφυρο-Φοινικιάς-Μαλάδων, ο ποταμός Γιόφυρος υπερχείλισε, με το νερό να φτάσει σε σπίτια και επιχειρήσεις, ενώ έχει κλείσει ο δρόμος από τις Μαλάδες προς Δρακουλιάρη και Φοινικιά.

Οι Αρχές και οι υπεύθυνοι της Πολιτικής προστασίας επικεντρώνουν τις προσπάθειες ώστε να μην επαναληφθούν τις φονικές πλημμύρες που έχουν υπάρξει στο παρλεθόν.

Συγκεκριμένα το 1937 είχαν πνιγεί στη συγκεκριμένη περιοχή 19 άνθρωποι όταν ο ποταμός παρέσυρε τα πλίνθινα σπίτια του προσφυγικού καταυλισμού της περιοχής.

Το 1968 υπήρχε παρόμοια κατάσταση με τρεις νεκρούς και στα τέλη της δεκαετίας του ’80 άλλοι τέσσερις άνθρωποι πνίγηκαν σε παρακείμενα σπίτια, σε υπόγεια δύο πολυκατοικιών, όταν υπερχείλισε το ποτάμι.

Η Περιφέρεια όπως μετέδωσε ο δημοσιογράφος του ΕΡΤnews, Γιώργος Παπαδάκης, καθαρίζει σε τακτά χρονικά διαστήματα και το συγκεκριμένο ποτάμι που είναι πολύ επικίνδυνο και όλα τα ρέματα, ωστόσο κάθε φορά που υφίσταται σφοδρή νεροποντή το ποτάμι γεμίζει με φερτά υλικά, κλαδιά, μπάζα, ακόμη και σκουπίδια.

Καταστροφές στις Γούβες

Στις Γούβες του Δήμου Χρσονήσου, ρέμα φούσκωσε και ο ποταμός Γουβιάνος μετατράπηκε σε ορμητικό χείμαρρο παρασύροντας σταθμευμένα αυτοκίνητα και εγκλωβίζοντας τουρίστες στο ξενοδοχείο τους.

Συνεργεία αποκατάστασης με γερανούς και ειδικό εξοπλισμό περίπου 3 ώρες αργότερα, κατάφεραν να επανατοποθετήσουν την γέφυρα.

Τα οχήματα που υπέστησαν εκκτεταμμένες υλικές ζημιές κατέληξαν στη θάλασσα. Τα αυτοκίνητα βρήκαν πάνω στα γεφύρια αυτά που έχουν τοποθετηθεί ώστε να εξασφαλίζεται δίοδος με τις παρακείμενες επιχειρήσεις και τα ξενοδοχεία του παραλιακού μετώπου κατέληξαν στη θάλασσα.

Παρόμοια εικόνα καταστροφής είναι και στη Χερσόνησο και στις Γούρνες, καθώς φερτά υλικά έχουν καταλήξει στο παραλιακό μέτωπο, δημιουργώντας προβλήματα.

Όπως ανέφεραν οι κάτοικοι στο ΕΡΤnews, πρόκειται για μία εικόνα αντίστοιχη του 2020, που αντιμετώπιζαν πλημμυρικά φαινόμενα.

Δύσκολη είναι η κατάσταση και στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου. Στο Οροπέδιο Λασιθίου η ισχυρή βροχόπτωση έχει προκαλέσει σημαντικές ζημιές στον κάμπο και στις καλλιέργειες, ενώ έχει απαγορευτεί η κυκλοφορία στον κάμπο.

Προβλήματα και στα Ανώγεια

Σοβαρά προβλήματα καταγράφηκαν και στα Ανώγεια, όπου κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης, ενώ η έντονη βροχόπτωση και οι καταιγίδες προκάλεσαν κατολισθήσεις και συσσώρευση λάσπης.

Η κυκλοφορία στον δρόμο Άξος – Ανώγεια διακόπηκε προσωρινά, ενώ συνεργεία του δήμου και ιδιώτες εργολάβοι επιχειρούν για την απομάκρυνση των φερτών υλικών.

Συνολικά, μέχρι στιγμής η Πυροσβεστική έχει επιληφθεί σε 21 περιστατικά στην Κρήτη, εκ των οποίων τα 15 στο Ηράκλειο, που αφορούν κυρίως αντλήσεις υδάτων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Σύμφωνα με την επιχείρηση του Πυροσβεστικού Σώματος, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης στις Περιφερειακές Ενότητες Ρεθύμνου, Ηρακλείου και Λασιθίου Κρήτης, το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος μέχρι στιγμής έχει λάβει 255 κλήσεις και έχουν πραγματοποιηθεί:

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μαλάδες και Φοινικιά, 13 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 8 αντλήσεις υδάτων

Στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Μυλοπόταμος και Ζωνιανά, 3 μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία και 15 αντλήσεις υδάτων

Στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου και κυρίως στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Μίνωας Πεδιάδας, 1 μεταφορά ατόμου σε ασφαλές σημείο και 15 αντλήσεις υδάτων.

Οι παροχές βοηθείας είναι σε εξέλιξη.

Επίσης έχει υπερχειλίσει ο ποταμός Δρακουλιάρης στις περιοχες Μαλάδες και Φοινικιά της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου Κρήτης.

Η κινητοποίηση των Πυροσβεστικών Δυνάμεων είναι ισχυρή, για παροχές βοηθείας και κυρίως για αντλήσεις υδάτων, κοπές δέντρων και μεταφορές ατόμων σε ασφαλή σημεία.

Επίσης κινητοποιήθηκαν και οι δήμοι των ανωτέρω Περιφερειακών Ενοτήτων για να συνδράμουν στο έργο των πυροσβεστών με μηχανήματα έργου δεδομένου ότι σε κάποιες περιπτώσεις, φερτά υλικά παρεμποδίζουν την κίνηση στο οδικό δίκτυο.

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω της ισχυρής βροχόπτωσης και των συνοδών φαινομένων, εκδόθηκαν τα κάτωθι μηνύματα από το 112:

Στις 09:34, για περιορισμό των μετακινήσεων στον οικισμό Μίνωα Πεδιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.και Στις 10:02, για περιορισμό των μετακινήσεων στον δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου και Στις 11:09, για περιορισμό των μετακινήσεων στους Μαλαδες και Φοινικιά ,της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Η ΕΜΥ διατηρεί την «κόκκινη» προειδοποίηση για την Κρήτη, όπου ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων χαρακτηρίζεται πολύ υψηλός. Παράλληλα, στο Αιγαίο πνέουν πολύ θυελλώδεις βορειοανατολικοί άνεμοι, που τοπικά φτάνουν τα 8 έως 9 μποφόρ, προκαλώντας προβλήματα και στις θαλάσσιες συγκοινωνίες.

ertnews.gr