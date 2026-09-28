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Ο ΕΟΑ Λευκωσίας αναγνωρίζει ότι η διάμετρος του υφιστάμενου αγωγού ομβρίων στην περιοχή της Έγκωμης ενδεχομένως να μην επαρκεί σε περιπτώσεις έντονης και ακραίας βροχόπτωσης, απαντώντας στο δημοσίευμα του «Φ» για τις αλλεπάλληλες πλημμύρες σε πολυκατοικία και τις καταγγελίες κατοίκων, οι οποίοι εξετάζουν ακόμη και τη λήψη νομικών μέτρων.

Την ίδια ώρα, ο Οργανισμός απορρίπτει τον ισχυρισμό κατοίκων ότι προχώρησε σε αφαίρεση υφιστάμενου δικτύου ομβρίων κατά την ανέγερση της πολυκατοικίας, υποδεικνύοντας ότι τόσο ο διαχωρισμός των οικοπέδων όσο και η οικοδομή προϋπήρχαν της 1ης Ιουλίου 2024, ημερομηνίας κατά την οποία ο ΕΟΑ ανέλαβε την ευθύνη λειτουργίας και συντήρησης των δικτύων ομβρίων των δήμων.

Η τοποθέτηση του ΕΟΑ έρχεται μετά το δημοσίευμα της 19ης Σεπτεμβρίου, στο οποίο κάτοικοι πολυκατοικίας στην Έγκωμη ανέφεραν ότι το υπόγειο του κτηρίου είχε πλημμυρίσει έξι φορές μέσα σε τρία χρόνια. Στα περιστατικά της 17ης και 29ης Αυγούστου, σύμφωνα με τους ίδιους, στον χώρο είχαν συσσωρευτεί περίπου 60 τόνοι νερού, ενώ εξεταζόταν και η λήψη νομικών μέτρων.

Αυτούσια η τοποθέτηση του ΕΟΑ Λευκωσίας

Σε σχέση με το δημοσίευμα της 19ης Σεπτεμβρίου 2026, αναφορικά με παράπονα πολιτών για προβλήματα που προκλήθηκαν από πλημμυρικά φαινόμενα σε συγκεκριμένη περιοχή στην Έγκωμη, ο Επαρχιακός Οργανισμός Αυτοδιοίκησης Λευκωσίας επιθυμεί να διευκρινίσει τα ακόλουθα:

Το δίκτυο στη συγκεκριμένη περιοχή κατασκευάστηκε από τον ιδιοκτήτη που διαχώρισε τη γη σε οικόπεδα, με άδεια και όρους που τέθηκαν από το Δήμο Έγκωμης για κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ομβρίων υδάτων.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας ανέλαβε την ευθύνη για τη λειτουργία και συντήρηση των δικτύων αποχέτευσης ομβρίων υδάτων όλων τον δήμων από 1η Ιουλίου 2024. Ο Οργανισμός δεν έχει προβεί σε οποιαδήποτε αφαίρεση υφιστάμενου δικτύου αφού τόσο ο διαχωρισμός όσο και η πολυκατοικία προϋπήρχαν της ανάληψης από τον ΕΟΑ της συγκεκριμένης αρμοδιότητας.

Μετά από διερεύνηση του φακέλου Άδειας Οικοδομής του συγκεκριμένου υποστατικού, διαπιστώθηκε ότι έχουν καταγραφεί παράπονα από το 2014.

Από την ημέρα ανάληψης της αρμοδιότητας, ο ΕΟΑ προέβη στον καθαρισμό του συστήματος της περιοχής.

Μετά τις έντονες βροχοπτώσεις του Αυγούστου, οι οποίες να σημειωθεί ότι κατηγοριοποιήθηκαν ως πλημμύρες, λειτουργοί του Οργανισμού πραγματοποίησαν επιτόπιους ελέγχους στην περιοχή της πολυκατοικίας όπου και παρατηρήθηκαν τα ακόλουθα:

Στην συγκεκριμένη οδό υπάρχει αγωγός αποχέτευσης όμβριων υδάτων, ο οποίος εσωτερικά ήταν καθαρός, χωρίς κανένα εμπόδιο, βούλωμα ή στένωση.

Διαπιστώθηκε ότι η διάμετρος του υφιστάμενου αγωγού της ευρύτερης περιοχής, ενδεχομένως να μην επαρκεί για την αποτελεσματική παροχέτευση των όμβριων υδάτων σε περιπτώσεις έντονης και ακραίας βροχόπτωσης και δεδομένης της κατηφορικής κλίσης του δρόμου.

Ως εκ τούτου, η οριστική αντιμετώπιση του ζητήματος, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μεμονωμένα αλλά θα ενταχθεί στον ευρύτερο σχεδιασμό της περιοχής.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας αντιμετωπίζει το ζήτημα ως εξαιρετικά σοβαρό και θα προχωρήσει στην επικαιροποίηση της υφιστάμενης υδρολογικής μελέτης ή και ανάθεση σε Σύμβουλους Μελετητές την ετοιμασία νέας.

Παράλληλα, προτίθεται να προχωρήσει στην υλοποίηση μικρού έργου εκτόνωσης των όμβριων υδάτων σε συγκεκριμένα σημεία, σε μια προσπάθεια στο μέτρο του δυνατού, άμβλυνσης των προβλημάτων που προκαλούνται από τα πλημμυρικά φαινόμενα. Διευκρινίζεται ότι η συγκεκριμένη παρέμβαση, δυστυχώς δεν θα αποτελέσει την οριστική επίλυση του προβλήματος αλλά ευελπιστούμε ότι θα βοηθήσει στη μείωση της έντασης του προβλήματος.

Ταυτόχρονα, ως πρόσθετο μέτρο προστασίας και με σκοπό τον περιορισμό της εισροής νερού στο υπόγειο, κρίνεται σκόπιμη η τοποθέτηση κατάλληλης θύρας, χωρίς οπές ή άλλα ανοίγματα, στην είσοδο του υπογείου της οικοδομής. Παράλληλα, θα πρέπει να διασφαλίζεται η λειτουργία της αντλίας άντλησης υδάτων του υπογείου, καθώς και η καθαρότητα της σωλήνας εξαγωγής των όμβριων υδάτων, ώστε να εξασφαλίζεται η αποτελεσματική απομάκρυνση τυχόν εισερχόμενων υδάτων.

Ο ΕΟΑ Λευκωσίας κατανοεί πλήρως τις ανησυχίες των κατοίκων και καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ανταπόκριση σε αιτήματα δημοτών και επίλυση προβλημάτων τα οποία εκκρεμούσαν για χρόνια στις προηγούμενες αρμόδιες αρχές.

Για χρόνια λειτουργούσαν στη δημαρχούμενη Λευκωσία 10 διαφορετικά και ασύνδετα μεταξύ τους δίκτυα. Θεωρούμε εξαιρετικά θετικό βήμα το γεγονός ότι σήμερα υπάρχει μία αρχή που θα βοηθήσει στον ενιαίο σχεδιασμό και διαχείριση του δικτύου. Αυτό όμως θα πάρει χρόνο διότι βρισκόμαστε αντιμέτωποι με ελλείψεις, αστοχίες και προβλήματα δεκαετιών.