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Την προσοχή όλων των ιδιοκτητών Ιδιωτικών Φροντιστηρίων (Ι.Φ.)/ Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Κέντρων (Ι.Ε.Κ.) στην τήρηση των υποχρεώσεων τους, που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, τους σχετικούς κανονισμούς και τους όρους έγκρισης ίδρυσης και λειτουργίας των Ι.Φ./Ι.Ε.Κ, εφιστά στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, με γνώμονα πάντα τη διασφάλιση της νόμιμης και εύρυθμης λειτουργίας των εγκεκριμένων Ι.Φ./Ι.Ε.Κ , το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, σημειώνοντας ότι θα γίνουν και φέτος επισκέψεις-ελέγχοι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου, η Διεύθυνση Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης ενημερώνει τους ιδιοκτήτες Ιδιωτικών Φροντιστηρίων/ Ιδιωτικών Εκπαιδευτικών Κέντρων ότι από την 1η Σεπτεμβρίου 2026, Προϊστάμενη του Τομέα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης έχει αναλάβει η Δρ Γεωργία Νεοφύτου, Πρώτη Λειτουργός Εκπαίδευσης.

Όπως αναφέρεται, συνεχίζεται και την τρέχουσα σχολική χρονιά 2026-2027, η διενέργεια επισκέψεων-ελέγχων σε Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. από τους Λειτουργούς Ελέγχου του Τομέα Ιδιωτικής Εκπαίδευσης, με σκοπό την ενημέρωση, τη διαπίστωση συμμόρφωσης των ιδιοκτητών με την ισχύουσα νομοθεσία, επικαιροποίηση στοιχείων των φροντιστηρίων καθώς και εξακρίβωση αν τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στο ΥΠΑΝ προς αδειοδότηση των φροντιστηρίων ισχύουν.

Οι επισκέψεις-έλεγχοι διενεργούνται χωρίς προειδοποίηση, σε απογευματινό χρόνο κατά τη διάρκεια λειτουργίας των Ι.Φ./Ι.Ε.Κ.

Οι ιδιοκτήτες οφείλουν βάσει νομοθεσίας να διευκολύνουν το έργο των Λειτουργών Ελέγχου και να τους παρέχουν τα απαιτούμενα στοιχεία για το Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., εφόσον τους ζητηθούν. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν είναι διευθυντής του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. ούτε είναι παρών στο φροντιστήριο, τότε κάποιο άλλο άτομο που εργοδοτείται στο Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. θα πρέπει να είναι σε θέση να παρέχει τις απαραίτητες ζητούμενες πληροφορίες στους Λειτουργούς Ελέγχου.

Σημεία ελέγχου Ι.Φ./Ι,Ε.Κ.: Εξακρίβωση ακριβούς διεύθυνσης Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., Ταυτοποίηση πινακίδας με την εγγεγραμμένη εμπορική επωνυμία στα Μητρώα του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας, Εξακρίβωση Ιδιοκτήτη/ Διευθυντή, Έλεγχος και κατάσταση αιθουσών και υπόλοιπων χώρων του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ, Καταγραφή διδακτικού και μη διδακτικού προσωπικού(Διοικητικού/βοηθητικού), Έλεγχος και καταγραφή διδασκόμενων μαθημάτων, Καταγραφή ωραρίου λειτουργίας, Καταγραφή πληροφοριών που παρέχει ο Ιδιοκτήτης/Διευθυντής στους λειτουργούς του ΥΠΑΝ, σχετικά με το προσωπικό του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ., το ωράριο λειτουργίας και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία σχετίζεται με αυτό.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, σε οποιανδήποτε περίπτωση αλλαγών ή προσθηκομετατροπών θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να προβούν σε εξασφάλιση νέων αδειών/πιστοποιητικών από τις αρμόδιες αρχές (Πολεοδομία, Δήμο/Έπαρχο, Πυροσβεστική) και αυτές/αυτά να υποβληθούν στο ΥΠΑΝ για ενημέρωση και έγκριση.

Σε περιπτώσεις που οι Λειτουργοί Ελέγχου διαπιστώσουν εμφανείς παρατυπίες σε κτιριολογικές εγκαταστάσεις εγκεκριμένων Ι.Φ/Ι.Ε.Κ., τότε θα πρέπει οι ιδιοκτήτες να υποβάλουν στο ΥΠΑΝ, επικαιροποιημένο πιστοποιητικό Πυρασφάλειας από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου. Τονίζεται, ότι προέχει η ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών που εργάζονται σε Ι.Φ/Ι.Ε.Κ.

Σε περίπτωση μεταστέγασης εγκεκριμένου Ι.Φ/Ι.Ε.Κ., ο ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα (προτού διενεργηθεί η μεταστέγαση) το ΥΠΑΝ και να αποστείλει όσα απαιτούνται για έγκριση και καταχώριση του Ι.Φ/Ι.Ε.Κ. με τη νέα του διεύθυνση στο Μητρώο Εγκεκριμένων Φροντιστηρίων.

Για οποιεσδήποτε άλλες αλλαγές (προσθήκες νέων μαθημάτων, αλλαγή διδακτικού προσωπικού, αλλαγή διευθυντή, αλλαγή ιδιοκτήτη κ.λπ.) ο ιδιοκτήτης οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα το ΥΠΑΝ για την έγκριση τους.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, αποτελεί ευθύνη του Ιδιοκτήτη του Ι.Φ./Ι.Ε.Κ. να διασφαλίζει, ότι όλα τα στοιχεία που αφορούν το φροντιστήριο και τα οποία τηρούνται στο ΥΠΑΝ είναι ακριβή, πλήρη και επικαιροποιημένα.

Σημειώνεται ότι αποτελεί αποκλειστική ευθύνη των ιδιοκτητών η τήρηση της Νομοθεσίας και ότι η άγνοια της ή των σχετικών υποχρεώσεων, δεν αποτελεί δικαιολογία και δεν αίρει την ευθύνη για τυχόν παρατυπίες.

Σε περίπτωση διαπίστωσης μη συμμόρφωσης, το ΥΠΑΝ δύναται να προβαίνει στις προβλεπόμενες από τη Νομοθεσία ενέργειες και να επιβάλλει, όπου συντρέχει περίπτωση, τις προβλεπόμενες διοικητικές ή/και άλλες κυρώσεις.

Το ΥΠΑΝ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του, αναμένει από όλους τους ιδιοκτήτες εγκεκριμένων φροντιστηρίων πλήρη συμμόρφωση, έγκαιρη ανταπόκριση και ουσιαστική συνεργασία και προσβλέπει στην αγαστή συνεργασία όλων.

ΚΥΠΕ