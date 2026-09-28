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Την ανάγκη για ισχυρή και αναπτυσσόμενη αεροπορική συνδεσιμότητα, σε συνδυασμό με επενδύσεις στις υποδομές, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, αναδεικνύει η Hermes Airports ως προϋπόθεση για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουρισμού.

Σε ανακοίνωσή της με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Τουρισμού, που τιμάται στις 27 Σεπτεμβρίου, η εταιρεία υπογραμμίζει ότι η διατήρηση σταθερών συνδέσεων με τις διεθνείς αγορές είναι καθοριστική για τη βιώσιμη ανάπτυξη του τουρισμού και της κυπριακής οικονομίας.

Σύμφωνα με τη Hermes Airports, ο κυπριακός τουρισμός έχει επιδείξει ανθεκτικότητα απέναντι στις διαδοχικές διεθνείς προκλήσεις και την αβεβαιότητα. Η εταιρεία αποδίδει αυτή την πορεία στη συλλογική προσπάθεια του κράτους, της τουριστικής βιομηχανίας, της ίδιας και των υπόλοιπων εμπλεκόμενων φορέων.

Ο ρόλος των αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου, τα οποία, όπως σημειώνεται, διατηρούν την Κύπρο συνδεδεμένη με τις διεθνείς αγορές και συμβάλλουν στην ενίσχυση του δικτύου αεροπορικών συνδέσεων.

Παράλληλα, η αναβάθμιση των υποδομών και των υπηρεσιών τους αποσκοπεί στη βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και στην ενίσχυση της ελκυστικότητας της χώρας ως τουριστικού και επιχειρηματικού προορισμού.

Η Hermes Airports εκτιμά ότι η Κύπρος βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο μετάβασης. Όπως αναφέρει, η ανθεκτικότητα των προηγούμενων ετών αποτελεί σημαντική βάση, αλλά η συνέχιση της αναπτυξιακής πορείας απαιτεί διαρκείς επενδύσεις στην ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα του τουριστικού προϊόντος, καθώς και στη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους επισκέπτες.

Έμφαση στην ψηφιακή μετάβαση

Η ψηφιοποίηση και η καινοτομία αποτελούν, σύμφωνα με την εταιρεία, βασικά εργαλεία για την εξέλιξη του τρόπου λειτουργίας και ανάπτυξης του ταξιδιωτικού τομέα.

Η Hermes Airports τονίζει ότι η συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων, η αναβάθμιση της συνδεσιμότητας και η αξιοποίηση της ψηφιακής μετάβασης μπορούν να στηρίξουν την περαιτέρω ανάπτυξη της Κύπρου ως σύγχρονου και ελκυστικού προορισμού.

Επαναβεβαιώνει, τέλος, τη δέσμευσή της να συνεχίσει τις επενδύσεις στη συνδεσιμότητα, τις υποδομές και τις καινοτομίες, με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κυπριακού τουρισμού.