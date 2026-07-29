Αύξηση πωλήσεων πάνω από τις εκτιμήσεις των αναλυτών κατέγραψε η Hermès κατά το δεύτερο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας την ανθεκτικότητά της απέναντι στην επιβράδυνση της παγκόσμιας αγοράς ειδών πολυτελείας.

Οι πωλήσεις του γαλλικού οίκου αυξήθηκαν κατά 6,7% σε σταθερές συναλλαγματικές ισοτιμίες και διαμορφώθηκαν σε περίπου 4,1 δισ. ευρώ. Οι αναλυτές ανέμεναν άνοδο 6,5%.

Η Hermès εξακολουθεί να υπεραποδίδει έναντι του κλάδου, παρά τις πιέσεις από τη γεωπολιτική αβεβαιότητα στη Μέση Ανατολή και την υποχώρηση της ζήτησης από καταναλωτές υψηλού εισοδήματος.

Η περιορισμένη προσφορά και οι μεγάλες λίστες αναμονής για εμβληματικά προϊόντα, όπως οι τσάντες Birkin και Kelly, συνεχίζουν να στηρίζουν τη ζήτηση.

Ισχυρή ανάπτυξη στην αμερικανική αγορά

Την υψηλότερη ανάπτυξη κατέγραψε η αμερικανική αγορά, όπου οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 13,7%. Στη Γαλλία ενισχύθηκαν κατά 6,2%, υποστηριζόμενες και από τις τουριστικές ροές.

Η περιοχή που περιλαμβάνει τη Μέση Ανατολή παρουσίασε βελτίωση σε σύγκριση με το προηγούμενο τρίμηνο, παρέμεινε ωστόσο σε αρνητικό έδαφος εξαιτίας των γεωπολιτικών εξελίξεων.

Οι επιδόσεις της Hermès έρχονται σε αντίθεση με τα ασθενέστερα αποτελέσματα που ανακοίνωσαν άλλοι μεγάλοι όμιλοι ειδών πολυτελείας, μεταξύ των οποίων οι LVMH, Burberry και Moncler. Ανθεκτικότητα επέδειξε και η Richemont, υποστηριζόμενη από τις ισχυρές επιδόσεις των οίκων κοσμημάτων της.

Παρά την καλύτερη από την αναμενόμενη πορεία των πωλήσεων, η μετοχή της Hermès έχει υποχωρήσει κατά περίπου 20% από τις αρχές του έτους. Μέρος της αγοράς εκφράζει προβληματισμό για το ενδεχόμενο περιορισμού της παραγωγής δερμάτινων ειδών, ώστε ο όμιλος να διατηρήσει την αποκλειστικότητα και το κύρος του εμπορικού του σήματος.

Capital.gr