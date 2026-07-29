Μακροχρόνια συμφωνία για την παροχή υπηρεσιών προγραμματισμένης συντήρησης αεροσκαφών υπέγραψαν η Bird Aviation και η easyJet.

Η συμφωνία καλύπτει δύο γραμμές συντήρησης και έχει αρχική διάρκεια επτά ετών, με δυνατότητα επέκτασης για ακόμη τρία χρόνια.

Βάσει της συμφωνίας, οι προγραμματισμένοι έλεγχοι συντήρησης των αεροσκαφών της οικογένειας Airbus A320 της easyJet θα πραγματοποιούνται στις εγκαταστάσεις της Bird Aviation στη Λάρνακα.

Η νέα συμφωνία αποτελεί συνέχεια της μακρόχρονης συνεργασίας των δύο εταιρειών και διαμορφώνει σταθερό πλαίσιο για την παροχή υπηρεσιών βαριάς συντήρησης.

Παράλληλα, ενισχύει τον ρόλο των εγκαταστάσεων της Bird Aviation στη Λάρνακα στην υποστήριξη του προγράμματος συντήρησης του στόλου της easyJet κατά τα επόμενα χρόνια.