Νέα συνάντηση 5+1 θα συγκαλέσει ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, όπως ανακοίνωσε ο ίδιος σε δημοσιογραφική διάσκεψη. Ο κ. Γκουτέρες σημείωσε ότι θα εργαστεί σε συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση, τονίζοντας πως υπάρχει κοινή συναίνεση από τις δύο πλευρές.

Νωρίτερα πραγματοποιήθηκε κοινή συνάντηση του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στην προστατευμένη από τα ΗΕ περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας.

Λεπτό προς λεπτό όλες οι εξελίξεις

12:24 – Δηλώσεις Πρόεδρου Χριστοδουλίδη

Χαιρετίζω τη μεγάλη προσπάθεια που καταβάλλει ο Γενικός Γραμματέας για επανέναρξη των διαπραγματεύσεών.

Κρατώ τρία πράγματα. Ο κ. Γκουτέρες είναι απόλυτα δεσμευμένος από τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών. Συμπλήρωσε ότι υπάρχει θετική ανταπόκριση από όλους για σύγκλιση διευρυμένης συνάντησης.

Ξεκινούμε αμέσως εργασίες με την κ. Ολγκίν και με τον κ. Φίτο για να έχουμε τη διευρυμένη με στόχο την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Δεν ξεκινούμε από το μηδέν αλλά διατηρούμε το διαπραγματευτικό κεκτημένο. Θα ήθελα ακόμη καλύτερά αποτελέσματα.

Σε αυτή τη συνάντηση συζητήθηκε η ουσία του Κυπριακού.

12:10 – Ολοκληρώθηκε η δημοσιογραφική διάσκεψη

12:00 – «Υπάρχει κοινή συναίνεση από τις δύο πλευρές και τις εγγυήτριες δυνάμεις»

Ερωτηθείς για το πότε θα διεξαχθεί η συνάντηση 5+1, απάντησε πως «δεν έχουμε ορίσει προθεσμία. Θα δουλέψουμε γι’ αυτό».

Υπάρχει κοινή συναίνεση από τις δύο πλευρές και τις εγγυήτριες δυνάμεις, πρόσθεσε.



11:50 – Γκουτέρες: Θα συγκαλέσω συνάντηση σε σχήμα 5+1

«Έχω ζητήσει από τους δύο ηγέτες να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειές τους.

Μέσα από αυτή την επίσκεψή μου είχα την ευκαιρία να ακούσω τους Κύπριους που επιθυμούν λύση του Κυπριακού, συνεργασία και ειρήνη.

Αυτό ήταν το πνεύμα με το οποίο προσήλθα στις συναντήσεις με τους δύο ηγέτες. Οι συζητήσεις ήταν εποικοδομητικές, τόσο στις κατ’ ιδίαν επαφές όσο και στην κοινή συνάντηση.

Θα συγκαλέσω μια συνάντηση σε σχήμα 5+1. Θα εργαστούμε σε συνεργασία με τις εγγυήτριες δυνάμεις, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η συνάντηση».

11:36 – Δήλωση Προέδρου Χριστοδουλίδη από το Προεδρικό

Αμέσως μετά την επιστροφή του στο Προεδρικό Μέγαρο, από τον χώρο διεξαγωγής της συνάντησης και κληθείς από ΜΜΕ να προβεί σε δηλώσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «από σεβασμό στον ΓΓ, να περιμένουμε τον ΓΓ των ΗΕ να κάνει δηλώσεις και ακολούθως ευχαρίστως θα προβώ σε δηλώσεις».

11:20 – Αποχώρησαν ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης

11:16 – Ολοκληρώθηκε η συνάντηση του Προέδρου Χριστοδουλίδη με τον Γκουτέρες και τον Ερχιουρμάν

10:50 – Στις 11:45 ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ θα δώσει συνέντευξη Τύπου

Happening at 11:45 a.m. (Cyprus time): @antonioguterres will hold a press conference during his visit to Cyprus.



Watch live here: https://t.co/sfbOt9eZ1f pic.twitter.com/mTxzXppo3X — UN Spokesperson (@UN_Spokesperson) July 29, 2026

10:40 – Φωτογραφίες από την κοινή συνάντηση

10:15 – Η συνάντηση βρίσκεται σε εξέλιξη

Λίγο μετά τις 10:00 το πρωί ξεκίνησε η τριμερής συνάντηση του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας. Στη συνάντηση συμμετέχουν, πέραν του Γενικού Γραμματέα και των δύο ηγετών, οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών, Μεχμέτ Ντανά και Μενέλαο Μενελάου αντίστοιχα, η κ. Ντι Κάρλο, η κ. Ολγκίν, καθώς και σύμβουλος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωσή της ο κ. Γκουτέρες αναμένεται να παραχωρήσει διάσκεψη Τύπου κατά τις 11.45.

10:09 – Έφτασε στη συνάντηση και ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης

Τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας υποδέχθηκε ο Αντόνιο Γκουτέρες.

10:06 – Έφτασε στο σημείο ο Τουφάν Έρχιουρμαν

Τον τουρκοκύπριο ηγέτη υποδέχθηκε ο ΓΓ του ΟΗΕ.

10:00 – ΠτΔ: Στόχος μας η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν

Στόχος μας να δημιουργηθούν οι συνθήκες για να ανακοινωθεί η επανέναρξη των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά, είπε σήμερα το πρωί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, για να μεταβεί στο Γραφείο Καλών Υπηρεσιών του ΟΗΕ, στη Λευκωσία, για την τριμερή συνάντηση του με τον ΓΓ των ΗΕ κ. Αντόνιο Γκουτέρες και τον ηγέτη της τουρκοκυπριακής κοινότητας κ. Τουφάν Έρχιουρμαν, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ερωτηθείς αν αναμένεται να υπάρξει οποιαδήποτε επικοινωνία με την Τουρκία για τη λήψη αποφάσεων από τον κ. Γκουτέρες, είπε «σίγουρα υπάρχει επικοινωνία συνέχεια με την Τουρκία. Η κα Ολγκίν ήταν εκεί, ο ΓΓ είχε τηλεφωνική επικοινωνία την Κυριακή το βράδυ». Σε ερώτηση αν ο κ. Γκουτέρες θα έχει εκ νέου τηλεφωνική επικοινωνία, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «δεν γνωρίζω τις τηλεφωνικές επικοινωνίες του κ. Γκουτέρες, αλλά σίγουρα η Τουρκία είναι μέρος αυτής της προσπάθειας».

Ερωτηθείς για την κάθοδο του Ειδικού Απεσταλμένου της ΕΕ για το Κυπριακό κ. Ραφαέλε Φίτο στην Κύπρο, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «ο κ. Φίτο φτάνει στην Κύπρο την Πέμπτη το βράδυ και θα έχω συνάντηση μαζί του την Παρασκευή πρωί». Ερωτηθείς ποιος είναι ο στόχος σήμερα, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε «ο στόχος μας είναι να δημιουργηθούν οι συνθήκες και να έχουμε ανακοινώσεις προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών από εκεί που διακόπηκαν στο Κραν Μοντανά. Αυτός είναι ο στόχος μας, βήμα με βήμα βλέπουμε να υπάρχουν θετικές εξελίξεις, να αναμένουμε σήμερα το τι θα γίνει και θα είμαστε εδώ να το σχολιάσουμε».

09:27 – Ο ΓΓ έφτασε στα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών

Πρώτος στον χώρο των συνομιλιών αφίχθηκε γύρω στις 9:30 ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, συνοδευόμενος από την Προσωπική του Απεσταλμένη για το Κυπριακό, Μαρία Άνχελα Ολγκίν, και την Αναπληρώτρια Γενική Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για Πολιτικές και Ειρηνευτικές Υποθέσεις, Ρόζμαρι Ντι Κάρλο.

09:21 – Στο σημείο βρίσκονται δεκάδες δημοσιογράφοι

09:19 – Συνάντηση και αμέσως μετά συνέντευξη τύπου

Η συνάντηση πραγματοποιείται στην προστατευόμενη από τα Ηνωμένα Έθνη περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας. Ο κ. Γκουτέρες αναμένεται να παραχωρήσει αμέσως μετά τη συνάντηση σε διάσκεψη Τύπου όπου αναμένονται ανακοινώσεις σχετικά με τα επόμενα βήματα.