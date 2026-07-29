Το μεσημέρι στα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών θα διαφανεί εάν η αποστολή Γκουτέρες στην Κύπρο στέφθηκε ή όχι με επιτυχία. Στο δείπνο που παρέθεσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών προς τους δύο ηγέτες έγινε ένα μικρό βήμα προς τα εμπρός και η προσοχή στρέφεται στις δηλώσεις του ΓΓ, με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη να ελπίζει σε θετικές εξελίξεις.

Στο τραπέζι του δείπνου μπήκαν κάτω όλα τα κρίσιμα ζητήματα τα οποία επηρεάζουν την προσπάθεια που ανέλαβε προσωπικά ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. Συζητήθηκε η ουσία, η μεθοδολογία, οι συγκλίσεις, η διευρυμένη άτυπη διάσκεψη, καθώς και μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.

Ήταν, σύμφωνα με την ενημέρωση που έχει ο Φιλελεύθερος, μια πρώτη συζήτηση η οποία διεξήχθη με ειλικρίνεια. Η συζήτηση θα συνεχιστεί σήμερα στις 10 το πρωί κατά τις συνομιλίες που θα διεξαχθούν στα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών, στην περιοχή του αεροδρομίου Λευκωσίας.

Οι συνομιλίες έχουν προγραμματιστεί να διαρκέσουν γύρω στη μιάμιση ώρα και λίγο πριν το μεσημέρι ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα αυτών των συζητήσεων. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης επιστρέφοντας από το δείπνο με Έρχιουρμαν και Γκουτέρες εξέφρασε την ελπίδα σήμερα να ακούσει θετικές εξελίξεις.

Πάντως, η ελληνοκυπριακή πλευρά εμφανίζεται ικανοποιημένη και από τη συζήτηση που είχαν νωρίτερα, χθες το πρωί, Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Γκουτέρες, αλλά και από τα όσα ο Γενικός Γραμματέας δήλωσε δημοσίως. Αυτό που καταγράφεται από ελληνοκυπριακής πλευράς, σύμφωνα με τις πληροφορίες του Φιλελεύθερου, από πηγές που γνωρίζουν για τα διαμειφθέντα, είναι πως Νίκος Χριστοδουλίδης και Αντόνιο Γκουτέρες έχουν κοινό βηματισμό στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών, καθώς και για το σημείο εκκίνησης μιας νέας φάσης διαπραγματεύσεων.

Οι δηλώσεις Νίκου Χριστοδουλίδη

Μιλώντας στους δημοσιογράφους μετά το δείπνο, ο Πρόεδρος, Νίκος Χριστοδουλίδης, είπε ότι «ήταν μια συζήτηση που κάλυψε όλα τα θέματα, ουσία, μεθοδολογία, συγκλίσεις, διευρυμένη, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όλα αυτά». «Θα συνεχιστεί η συζήτηση αύριο (σήμερα) το πρωί και ευελπιστούμε να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις. Εργαζόμαστε προς αυτή την κατεύθυνση. Ήταν μια καλή, ανοιχτή, ειλικρινής συζήτηση», πρόσθεσε.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ικανοποίησή του «για το γεγονός ότι ο ΓΓ, το επανέλαβε και απόψε, είναι πολιτικά δεσμευμένος σε αυτή την προσπάθεια. Και τα συζητήσαμε όλα, σας είπα συγκεκριμένα και ποιες πτυχές και αύριο θα συνεχιστεί αυτή η συζήτηση».

Ερωτηθείς αν με την αναφορά του σε ειλικρινή συζήτηση, αυτό σημαίνει ότι εκφράστηκαν ξανά οι διαφωνίες που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών και ότι η όλη συζήτηση δίδει μια εικόνα ως προς το τι να αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο από τον ΓΓ των ΗΕ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι «υπήρξαν και θέματα όπου υπήρξε διαφορετική προσέγγιση, δεν είναι κάτι το οποίο δεν είναι γνωστό, αλλά έγινε μια ειλικρινής συζήτηση με επιχειρήματα, αντεπιχειρήματα και, επαναλαμβάνω, ήταν σημαντικό το γεγονός ότι κάλυψε την ουσία, τις συγκλίσεις, τη μεθοδολογία, τη διευρυμένη, Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης και όλα τα θέματα».

Είπε, ακόμη, ότι «ήταν μια συζήτηση εφ’ όλης της ύλης, η οποία ήταν και στοχευμένη την ίδια στιγμή, γιατί θέλουμε να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις από τον Γενικό Γραμματέα και αύριο θα συνεχίσουμε στις 10 το πρωί με στόχο αυτό που σας προανέφερα, να υπάρξουν συγκεκριμένες ανακοινώσεις».

Στο κατά πόσο οι ανακοινώσεις του ΓΓ θα αφορούν ΜΟΕ, ο ΠτΔ είπε ότι «αφορά γενικότερα ό,τι συζητήσαμε. Συζητήσαμε όλες τις πτυχές και από τις συγκλίσεις που είναι άμεσα συνυφασμένες με τη μεθοδολογία, ουσία του Κυπριακού, η διευρυμένη, που είναι μια πολύ σημαντική πτυχή, μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, όλα τα θέματα».

Τι κρατάμε από τις δηλώσεις Γκουτέρες

Οι επαφές Γκουτέρες ξεκίνησαν με δύο κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχε πρώτα με τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη και εν συνεχεία με τον ηγέτη των Τουρκοκυπρίων, Τουφάν Έρχιουρμαν.

Τα τέσσερα σημαντικά που κρατάμε, ως πρώτη δόση, από τις δημόσιες δηλώσεις του Αντόνιο Γκουτέρες είναι:

Η αναφορά του στο λαό της Κύπρου, όχι στις δύο κοινότητες

Είπε ότι η λύση του Κυπριακού εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους και ότι ο ίδιος θα βοηθήσει Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους

Η αναφορά του στις εγγυήτριες δυνάμεις ως προς την προσπάθεια στο Κυπριακό

Η δική του ισχυρή δέσμευση για να συνδράμει στο Κυπριακό

Ο Γενικός Γραμματέας ανακεφαλαιώνοντας τα όσα συζήτησε με τον Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη, Τουφάν Έρχιουρμαν, μίλησε για δύο πολύ συμβουλευτικές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες.

Οι δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα ΟΗΕ

Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο, Νίκο Χριστοδουλίδη, ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών είπε ότι «αυτή είναι μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς το λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή προσήλωσή μου να διασφαλιστεί ότι μπορούμε να έχουμε επιτέλους μια λύση στην Κύπρο».

Ο ΓΓ πρόσθεσε πως «φυσικά εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους, αλλά επίσης και τις εγγυήτριες δυνάμεις που έχουν ρόλο να διαδραματίσουν, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή».

Μετά τη συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν στα κατεχόμενα, ο ΓΓ ΟΗΕ εξέφρασε την αλληλεγγύη του «στον κυπριακό λαό και τη δέσμευσή μου για να συνδράμω, τόσο στους Ελληνοκύπριους, όσο και στους Τουρκοκύπριους και τις εγγυήτριες δυνάμεις για την εξεύρεση λύσης και την ίδια ώρα να δούμε ανάπτυξη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης προς όφελος του λαού και των δύο πλευρών».

Η πρώτη συνάντηση με Νίκο Χριστοδουλίδη

Καλωσορίζοντας τον ΓΓ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε την ανάγκη για καλά νέα, τόσο στην Κύπρο, όσο και στην ευρύτερη περιοχή και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και τη σημασία της στήριξης και της πολιτικής του δέσμευσης.

Ο ΠτΔ σημείωσε ακόμα πως «η παρουσία σας αποτελεί ακόμη μία σαφή ένδειξη της δέσμευσής σας για επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και προσβλέπω στις συζητήσεις και στις διαβουλεύσεις μας».

Όπως είπε, «χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο. Χρειαζόμαστε καλά νέα στην περιοχή. Χρειαζόμαστε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στη στήριξή σας και στην πολιτική σας δέσμευση, ιδιαίτερα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, όπου βλέπουμε επίσης ενέργειες από ορισμένους παράγοντες που υπονομεύουν το διεθνές σύστημα, το οποίο εγκαθιδρύθηκε μετά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο».

Όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του Διεθνούς Δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών».

Απαντώντας ο ΓΓ του ΟΗΕ ανέφερε ότι είναι «τεράστια χαρά να βρίσκομαι και πάλι εδώ και, όπως πολύ σωστά είπατε, αν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάους στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων».

Χαρακτήρισε την επίσκεψή του ως «μια επίσκεψη αλληλεγγύης και ταπεινότητας που πραγματοποιείται με στόχο να στηρίξει τις δύο κοινότητες της Κύπρου, ώστε να εξευρεθεί λύση. Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι μια λύση στο Κυπριακό δεν θα έχει μόνο πολύ θετικό αντίκτυπο για την Κύπρο, αλλά θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη και στο πλαίσιο της πολύ δύσκολης κατάστασης στην περιοχή».

Διαβεβαίωσε ότι «μπορείτε να υπολογίζετε στην πλήρη δέσμευσή μου, με ταπεινότητα, διότι δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε οποιονδήποτε τι πρέπει να γίνει. Αλλά με ταπεινότητα βρίσκομαι εδώ, με πλήρη δέσμευση, για να στηρίξω τις προσπάθειές σας».

Η συνάντηση με Τουφάν Έρχιουρμαν

Στα κατεχόμενα, το γραφείο του Τουφάν Έρχιουρμαν εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται στα όσα λέχθηκαν στην αρχή της συνάντησης του ΓΓ ΟΗΕ με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση (πηγή ΚΥΠΕ), μιλώντας στην αρχή της συνάντησης, ο κ. Έρχιουρμαν εξέφρασε την ικανοποίησή του που υποδέχτηκε τον Γκουτέρες και την αντιπροσωπεία του. «Πιστεύω ότι γνωρίζετε την ισχυρή βούληση του τουρκοκυπριακού λαού για μια δίκαιη και διαρκή λύση. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σχετικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Σε αντίθεση με τις εμπειρίες του 2004 και του 2017, αυτή τη φορά εργαζόμαστε πάνω σε μια νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία που θα συμβάλει στην επίτευξη του κοινού μας στόχου», ανέφερε.