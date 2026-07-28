Ο πρώτος κύκλος επαφών του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο μπορεί να έκλεισε χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρξει κάποια ανακοίνωση, καθώς κάτι ανάλογο αναμένεται για αύριο, αλλά είχε μηνύματα τόσο για εντός όσο και για εκτός Κύπρου.



Τα τέσσερα σημαντικά που κρατάμε, ως πρώτη δόση, από τις δημόσιες δηλώσεις του Αντόνιο Γκουτέρες είναι:

• Η αναφορά του στον λαό της Κύπρου, όχι στις δύο κοινότητες

• Είπε ότι η λύση του Κυπριακού εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους και ότι ο ίδιος θα βοηθήσει Ελληνοκύπριους και Τουρκοκύπριους

• Η αναφορά του στις εγγυήτριες δυνάμεις ως προς την προσπάθεια στο Κυπριακό

• Η δική του ισχυρή δέσμευση για να συνδράμει στο Κυπριακό



Ο Γενικός Γραμματέας ανακεφαλαιώνοντας τα όσα συζήτησε με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη και τον Τουρκοκύπριο ηγέτη Τουφάν Έρχιουρμαν, μίλησε για δύο πολύ συμβουλευτικές συναντήσεις με τους δύο ηγέτες.



Κατά τον πρώτο κύκλο, που ήταν οι χωριστές συναντήσεις, ο Αντόνιο Γκουτέρες θέλησε να στείλει μηνύματα. Η προσοχή τώρα στρέφεται στο αποψινό δείπνο που θα παραθέσει προς τους δύο ηγέτες, αλλά κυρίως στις αυριανές συνομιλίες.



Στο πέρας και των αυριανών συναντήσεων θα διαφανούν και τα επόμενα βήματα στο Κυπριακό. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, από άτομα που γνωρίζουν τα όσα συζητήθηκαν σήμερα το πρωί, ο Αντόνιο Γκουτέρες δεν έκανε οποιαδήποτε αναφορά σε πιθανές ημερομηνίες για την πραγματοποίηση της επόμενης συνάντησης 5+1.



Τουλάχιστον από την πρώτη συνάντηση που είχε επί κυπριακού εδάφους, αυτό που προκύπτει ως σαφής τοποθέτηση του ΓΓ είναι πως τα Ηνωμένα Έθνη δεν βρίσκονται στην Κύπρο για να επιβάλουν οποιαδήποτε λύση, αλλά για να διευκολύνουν τη διαδικασία.

Απ’ εκεί και πέρα, στόχος του ΓΓ ΟΗΕ παραμένει να καταφέρει να οδηγήσει το Κυπριακό σε ένα σημείο όπου θα μπορεί να παραδώσει ένα ουσιαστικό πλαίσιο προς τον διάδοχό του.

Πηγές, αναφέρουν ότι ο κ. Γκουτέρες θεωρεί ότι είναι σημαντικό να διατηρηθεί η δυναμική που έχει αναπτυχθεί τους τελευταίους μήνες, ώστε ο επόμενος Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ να παραλάβει μια διαδικασία με ουσιαστική πρόοδο.

Σημειώνουν ακόμα ότι ο Αντόνιο Γκουτέρες ήταν ο ίδιος που το 2017 κατέγραψε και συνόψισε την ουσία της διαπραγμάτευσης στο πλαίσιο των έξι σημείων και, ως εκ τούτου, διαθέτει την απαραίτητη γνώση και συνέχεια ώστε να επιχειρήσει να οδηγήσει τη διαδικασία στο επόμενο στάδιο. Όπως εκτιμούν, εάν επιτευχθεί πρόοδος πάνω σε αυτή τη βάση, θα είναι δύσκολο για οποιονδήποτε διάδοχό του να εγκαταλείψει μια διαδικασία που θα βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.



Οι δηλώσεις του Αντόνιο Γκουτέρες



Σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, εξερχόμενος του Προεδρικού Μεγάρου, μετά τη συνάντησή του με τον Πρόεδρο Νίκο Χριστοδουλίδη, ο ΓΓ των Ηνωμένων Εθνών είπε ότι «αυτή είναι μια επίσκεψη αλληλεγγύης προς τον λαό της Κύπρου και για να δείξω την ισχυρή προσήλωσή μου να διασφαλιστεί ότι μπορούμε να έχουμε επιτέλους μια λύση στην Κύπρο».

Ο ΓΓ πρόσθεσε πως «φυσικά εξαρτάται από τους ίδιους τους Κύπριους, αλλά επίσης και τις εγγυήτριες δυνάμεις που έχουν ρόλο να διαδραματίσουν, αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να στηρίξω τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους σε αυτή την πολύ σημαντική στιγμή».



Μετά τη συνάντηση με τον Τουφάν Έρχιουρμαν στα κατεχόμενα, ο ΓΓ ΟΗΕ εξέφρασε την αλληλεγγύη του «στον κυπριακό λαό και τη δέσμευσή μου για να συνδράμω τόσο στους Ελληνοκύπριους όσο και στους Τουρκοκύπριους και τις εγγυήτριες δυνάμεις για την εξεύρεση λύσης και την ίδια ώρα να δούμε ανάπτυξη μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης προς όφελος του λαού και των δύο πλευρών».



Η πρώτη συνάντηση με Νίκο Χριστοδουλίδη



Καλωσορίζοντας τον ΓΓ, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης τόνισε την ανάγκη για καλά νέα, τόσο στην Κύπρο όσο και στην ευρύτερη περιοχή και σε διεθνές επίπεδο, καθώς και τη σημασία της στήριξης και της πολιτικής του δέσμευσης.

Ο ΠτΔ σημείωσε ακόμα πως «η παρουσία σας αποτελεί ακόμη μία σαφή ένδειξη της δέσμευσής σας για επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και προσβλέπω στις συζητήσεις και στις διαβουλεύσεις μας».



Όπως είπε, «χρειαζόμαστε καλά νέα στην Κύπρο. Χρειαζόμαστε καλά νέα στην περιοχή. Χρειαζόμαστε καλά νέα σε διεθνές επίπεδο και βασιζόμαστε στη στήριξή σας και στην πολιτική σας δέσμευση, ιδιαίτερα σε αυτή την πολύ δύσκολη περίοδο σε διεθνές επίπεδο, όπου βλέπουμε επίσης ενέργειες από ορισμένους παράγοντες που υπονομεύουν το διεθνές σύστημα, το οποίο εγκαθιδρύθηκε μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο».



Όλοι έχουμε την ευθύνη να πράξουμε ό,τι είναι απαραίτητο, είπε ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, «ώστε να διασφαλιστεί η τήρηση του διεθνούς δικαίου, των διεθνών αξιών και των αρχών».



Απαντώντας, ο ΓΓ του ΟΗΕ ανέφερε ότι είναι «τεράστια χαρά να βρίσκομαι και πάλι εδώ και, όπως πολύ σωστά είπατε, αν υπάρχει μια στιγμή κατά την οποία η επίλυση του Κυπριακού είναι σημαντική, αυτή είναι τώρα, σε μια περίοδο χάους στην περιοχή και με ορισμένες γεωπολιτικές αλλαγές που θα μπορούσαν ξαφνικά να θέσουν την Κύπρο στο επίκεντρο ανεπιθύμητων εξελίξεων».



Χαρακτήρισε την επίσκεψή του ως «μια επίσκεψη αλληλεγγύης και ταπεινότητας που πραγματοποιείται με στόχο να στηρίξει τις δύο κοινότητες της Κύπρου, ώστε να εξευρεθεί λύση. Έχοντας πλήρη επίγνωση ότι μια λύση στο Κυπριακό δεν θα έχει μόνο πολύ θετικό αντίκτυπο για την Κύπρο, αλλά θα είναι εξαιρετικά χρήσιμη και στο πλαίσιο της πολύ δύσκολης κατάστασης στην περιοχή».



Διαβεβαίωσε ότι «μπορείτε να υπολογίζετε στην πλήρη δέσμευσή μου, με ταπεινότητα, διότι δεν είναι δική μου δουλειά να υποδείξω σε οποιονδήποτε τι πρέπει να γίνει. Αλλά με ταπεινότητα βρίσκομαι εδώ, με πλήρη δέσμευση, για να στηρίξω τις προσπάθειές σας».



Η συνάντηση με Τουφάν Έρχιουρμαν



Στα κατεχόμενα, το γραφείο του Τουφάν Έρχιουρμαν εξέδωσε ανακοίνωση στην οποία αναφέρεται στα όσα λέχθηκαν στην αρχή της συνάντησης του ΓΓ ΟΗΕ με τον Τουρκοκύπριο ηγέτη.



Σύμφωνα με την ανακοίνωση (πηγή ΚΥΠΕ), μιλώντας στην αρχή της συνάντησης, ο κ. Έρχιουρμαν εξέφρασε την ικανοποίησή του που υποδέχτηκε τον Γκουτέρες και την αντιπροσωπεία του. «Πιστεύω ότι γνωρίζετε την ισχυρή βούληση του τουρκοκυπριακού λαού για μια δίκαιη και διαρκή λύση. Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να εκπληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας σχετικά με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης. Σε αντίθεση με τις εμπειρίες του 2004 και του 2017, αυτή τη φορά εργαζόμαστε πάνω σε μια νέα και ρεαλιστική μεθοδολογία που θα συμβάλει στην επίτευξη του κοινού μας στόχου», ανέφερε.

«Υποστηρίζουμε και χαιρετίζουμε σθεναρά τις προσπάθειές σας», πρόσθεσε. «Μπορείτε να είστε σίγουροι ότι θα συνεχίσουμε να κάνουμε το καλύτερο δυνατό», είπε.



Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανέφερε ότι έχει δεσμευτεί να κάνει ό,τι μπορεί «για να υποστηρίξουμε τις δύο κοινότητες στην αναζήτηση λύσης. Γνωρίζουμε ότι μια λύση εξαρτάται επίσης από τη συμβολή των εγγυητριών χωρών. Ως εκ τούτου, αποδίδουμε μεγάλη σημασία στην παροχή οποιασδήποτε συμβολής που θα ενισχύσει την ευημερία και των δύο κοινοτήτων και την αποφασιστικότητά τους να καταλήξουν σε λύση», σημείωσε.



Ο ΓΓ ΟΗΕ πρόσθεσε ότι θα συνεχίσει να υποστηρίζει όλες τις προσπάθειες που θα συμβάλουν στην αξιοποίηση των σημαντικών ευκαιριών που έχουν μπροστά τους σήμερα και στην προώθηση της διαδικασίας. «Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ. Σας ευχαριστώ για την ευγενική σας φιλοξενία», ανέφερε.