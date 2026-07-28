Αποκατάσταση σε πρόβλημα που σχετίζεται με την τοποθέτηση καθισμάτων σε εκατοντάδες αεροσκάφη Boeing 737 MAX, ζήτησε η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), προειδοποιώντας ότι η συγκεκριμένη αστοχία θα μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμούς επιβατών σε περίπτωση έκτακτης προσγείωσης.

Η FAA εξέδωσε τη Δευτέρα προτεινόμενη οδηγία αξιοπλοΐας, η οποία αφορά 453 αεροσκάφη Boeing 737 MAX που είναι νηολογημένα στις ΗΠΑ. Η υπηρεσία δεν διευκρίνισε αν το μέτρο θα επεκταθεί και σε αεροσκάφη που επιχειρούν εκτός ΗΠΑ, αν και οι διεθνείς αεροπορικές εταιρείες συνήθως συμμορφώνονται με τις οδηγίες της αμερικανικής αρχής όταν αυτές τις αφορούν.

Σύμφωνα με την FAA, προηγήθηκε αναφορά σύμφωνα με την οποία ορισμένα καθίσματα επιβατών δεν είχαν τοποθετηθεί σωστά στις ράγες στήριξής τους.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό το χρονικό περιθώριο που θα δοθεί στις αεροπορικές εταιρείες για την ολοκλήρωση των απαραίτητων ελέγχων και επισκευών.

Η Boeing δεν προχώρησε σε άμεσο σχόλιο σχετικά με την οδηγία της FAA.

protothema.gr