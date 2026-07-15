Στην εκκένωση αεροσκάφους της Ryanair προχώρησε το πλήρωμα πτήσης από το Μιλάνο προς το Αλικάντε, όταν μεγάλο σμήνος κουνουπιών κατέκλυσε την καμπίνα, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.

Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το πλήρωμα αναγκάστηκε να εκκενώσει το αεροσκάφος με τους επιβάτες να μπαίνουν σε άλλο αεροπλάνο για λόγους ασφαλείας.

Παρότι η εμφάνιση μεμονωμένων εντόμων σε εμπορικές πτήσεις δεν θεωρείται σπάνιο φαινόμενο, η έκταση της προσβολής αυτή τη φορά ήταν πρωτοφανής.

Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών στον ιταλικό Τύπο, ήδη από τη διαδικασία της επιβίβασης η καμπίνα ήταν γεμάτη κουνούπια, ενώ, όσο οι θύρες του αεροσκάφους παρέμεναν ανοιχτές, ολοένα και περισσότερα έντομα εισέρχονταν στο εσωτερικό, δυσχεραίνοντας σημαντικά τις συνθήκες για επιβάτες και πλήρωμα.

🦟 Un avion infesté de moustiques en Italie, les passagers changent d'appareil pic.twitter.com/OeUyWun0ug — BFM (@BFMTV) July 15, 2026

Πλήρωμα και επιβάτες προσπαθούσαν να τα σκοτώσουν

Το πλήρωμα κατέβαλε προσπάθειες να αντιμετωπίσει την κατάσταση χρησιμοποιώντας μυγοσκοτώστρες και σβήνοντας τα φώτα της καμπίνας, ώστε να περιοριστεί η συγκέντρωση των εντόμων. Ωστόσο, οι προσπάθειες αποδείχθηκαν ανεπαρκείς απέναντι στον μεγάλο αριθμό των κουνουπιών.

Τελικά, για λόγους προστασίας των επιβατών, αποφασίστηκε η εκκένωση του Boeing 737. Η απόφαση κρίθηκε ακόμη πιο επιβεβλημένη όταν ένας επιβάτης ενημέρωσε το πλήρωμα ότι πάσχει από σοβαρή αλλεργία στα τσιμπήματα κουνουπιών. «Θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί σε τραγωδία», δήλωσε χαρακτηριστικά ένας από τους επιβάτες.

Όλοι οι ταξιδιώτες επέστρεψαν στον τερματικό σταθμό του αεροδρομίου, ενώ η Ryanair προχώρησε στην απολύμανση του αεροσκάφους και στην αντικατάστασή του με άλλο, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πτήση με ασφάλεια.

Πηγή: iefimerida.gr