Νέο κύμα επιθέσεων εναντίον στόχων στο Ιράν εξαπέλυσαν οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε το βράδυ της Τετάρτης η Κεντρική Διοίκηση των Ηνωμένων Πολιτειών (CENTCOM).

Σε ενημέρωση της CENTCOM μέσω Χ αναφέρεται ότι «στις 3:00 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής στις ΗΠΑ, 22:00 στην Κύπρο), αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν δεύτερο γύρο επιθέσεων σήμερα εναντίον του Ιράν. Τα πλήγματα έχουν στόχο τα μέσα που χρησιμοποιεί ο ιρανικός στρατός για να απειλήσει πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ, μια διεθνή θαλάσσια οδό ζωτικής σημασίας για το παγκόσμιο εμπόριο».

The United States launched a new wave of strikes Wednesday evening, targeting Iranian military capabilities used to threaten vessels in the Strait of Hormuz, US Central Command (CENTCOM) stated. https://t.co/lfAcJEGhIz July 15, 2026

Nωρίτερα o πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως δεν του αρέσει να δίνει προθεσμίες, όταν ρωτήθηκε από δημοσιογράφους τι προθεσμία έχει το Ιράν προτού οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις αρχίσουν να βομβαρδίζουν γέφυρες.

«Δεν μου αρέσει να δίνω προθεσμίες, αλλά ξέρουν καλά, ξέρουν πώς πάει… Καλύτερα να φερθούν σωστά», είπε ο Τραμπ.

Χθες Τρίτη, ο Αμερικανός πρόεδρος είχε διαμηνύσει μέσω συνέντευξης που παραχώρησε στο Fox News ότι θα διατάξει να βομβαρδιστούν ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί και γέφυρες στο Ιράν από την επόμενη εβδομάδα εάν η Τεχεράνη δεν καταλήξει σε «συμφωνία».

«Τα πράγματα θα πάνε αληθινά άσχημα γι’ αυτούς», καθώς «την επόμενη εβδομάδα θα πάρουν σειρά οι ηλεκτροπαραγωγικοί σταθμοί» και τη μεθεπόμενη θα «πάρουν σειρά οι γέφυρες» αν οι Ιρανοί «δεν καθίσουν στο τραπέζι να διαπραγματευτούν», είπε ο Τραμπ στο τηλεοπτικό δίκτυο.

protothema.gr