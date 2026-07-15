Πολλές εκρήξεις ακούστηκαν το βράδυ της Τετάρτης κοντά στο προξενείο των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ερμπίλ, την πρωτεύουσα της αυτόνομης Περιφέρειας του Κουρδιστάν στο βόρειο Ιράκ.

Τις εκρήξεις μετέδωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου που βρίσκονται στην περιοχή, ενώ σχετικές πληροφορίες επιβεβαίωσαν και πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας.

Οι δημοσιογράφοι είπαν ότι τα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας ενεργοποιήθηκαν κοντά στο προξενείο, το οποίο έχει γίνει στόχος επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες από την έναρξη του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Σύμφωνα με πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας, καταρρίφθηκε ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος, το οποίο ήταν φορτωμένο με εκρηκτικά. Τα συντρίμμια του έπεσαν κοντά στο αμερικανικό προξενείο.

protothema.gr