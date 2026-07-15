Νέο επιθέσεων κατά του Ιράν ξεκίνησε αμερικανικός στρατός, εντείνοντας τα πλήγματα σε θέσεις στρατηγικής σημασίας.

«Τα πλήγματα έχουν σχεδιαστεί για να υποβαθμίσουν περαιτέρω τις στρατιωτικές δυνατότητες που οι ιρανικές δυνάμεις έχουν χρησιμοποιήσει για να επιτεθούν σε εμπορικά πλοία στο Στενό του Ορμούζ», ανέφερε σε ανάρτησή της η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM).

At 6 a.m. ET today, U.S. Central Command forces began launching a wave of strikes against Iran. The strikes are designed to further degrade military capabilities Iranian forces have used to attack commercial shipping in the Strait of Hormuz. July 15, 2026

Ο Τραμπ φαίνεται πρόθυμος να κλιμακώσει τον πόλεμο για να προκαλέσει πλήγματα τέτοιου μεγέθους που δεν θα αφήνουν άλλα περιθώρια στην Τεχεράνη, από το να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ και να αποδεχτεί τις πυρηνικές απαιτήσεις της Αμερικής, σύμφωνα με το Axios.

cnn.gr