Τη ριζική αναθεώρηση της νομοθεσίας που διέπει τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ζητεί ο ΣΤΕΚ, υποστηρίζοντας ότι η πρόσφατη έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνει τις διαχρονικές προειδοποιήσεις του για ελλιπή εποπτεία, παράνομα καταλύματα και κινδύνους για την ασφάλεια των επισκεπτών.

Ο Σύνδεσμος χαιρετίζει την πρόθεση του Υφυπουργείου Τουρισμού να αναθεωρήσει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο και προτείνει, μεταξύ άλλων, αυστηρότερους ελέγχους, αποτρεπτικές κυρώσεις, υποχρεωτική αναγραφή αριθμού εγγραφής στις ηλεκτρονικές πλατφόρμες και δυνατότητα επιβολής τοπικών περιορισμών.

Σύμφωνα με τον ΣΤΕΚ, οι διαπιστώσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας επιβεβαιώνουν ότι οι αδυναμίες στους μηχανισμούς εποπτείας και ελέγχου των πλατφορμών βραχυχρόνιας μίσθωσης συνιστούν κίνδυνο για την ασφάλεια των χρηστών και ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την αξιοπιστία και την ποιότητα του κυπριακού τουριστικού προϊόντος.

Καταλύματα χωρίς άδειες και ουσιαστικούς ελέγχους

Ο ΣΤΕΚ αναφέρει ότι η υφιστάμενη νομοθεσία παρουσιάζει σοβαρές αδυναμίες τόσο ως προς το περιεχόμενό της όσο και ως προς την εφαρμογή και την εποπτεία της.

Όπως επισημαίνει, εξακολουθούν να λειτουργούν και να διαφημίζονται καταλύματα χωρίς τις απαιτούμενες άδειες, χωρίς επαρκείς ελέγχους και χωρίς αποτελεσματική διασύνδεση μεταξύ των αρμόδιων Αρχών.

Κατά τον Σύνδεσμο, η απλή καταγραφή των καταλυμάτων δεν αρκεί. Απαιτείται ένα ολοκληρωμένο σύστημα εποπτείας και εφαρμογής της νομοθεσίας, ώστε όλοι οι πάροχοι υπηρεσιών φιλοξενίας να λειτουργούν με τους ίδιους κανόνες, υποχρεώσεις και προδιαγραφές ασφάλειας.

Επιπτώσεις στη στέγαση και στις τοπικές κοινωνίες

Η ανεπαρκής ρύθμιση του τομέα δημιουργεί, σύμφωνα με τον ΣΤΕΚ, συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού σε βάρος της νόμιμης ξενοδοχειακής βιομηχανίας.

Παράλληλα, επηρεάζει την αγορά ακινήτων, περιορίζει τη διαθεσιμότητα προσιτής κατοικίας για τους μόνιμους κατοίκους και προκαλεί προβλήματα στις τοπικές κοινωνίες και στις γειτονιές.

Ο Σύνδεσμος προειδοποιεί επίσης για πιθανές επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής, στην κοινή ησυχία και στην ασφάλεια των επισκεπτών, ιδίως όταν τα καταλύματα λειτουργούν χωρίς ελέγχους και κοινές προδιαγραφές.

Οι προτάσεις του ΣΤΕΚ

Ο ΣΤΕΚ θεωρεί την επικείμενη αναθεώρηση της νομοθεσίας σημαντική ευκαιρία για τη διόρθωση των αδυναμιών του συστήματος και την υιοθέτηση πρακτικών που εφαρμόζονται ήδη σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Στο νέο νομοσχέδιο εισηγείται να συμπεριληφθούν:

συστηματικοί έλεγχοι για τον εντοπισμό παράνομων καταλυμάτων,

για τον εντοπισμό παράνομων καταλυμάτων, αποτρεπτικές διοικητικές και οικονομικές κυρώσεις,

υποχρεωτικός αριθμός εγγραφής σε όλες τις διαδικτυακές καταχωρίσεις,

σε όλες τις διαδικτυακές καταχωρίσεις, συνεργασία των πλατφορμών με τις Αρχές για την άμεση αφαίρεση παράνομων αγγελιών,

καθορισμός ανώτατης ετήσιας διάρκειας βραχυχρόνιας εκμίσθωσης,

δυνατότητα των τοπικών Αρχών να επιβάλλουν περιορισμούς ή απαγορεύσεις σε επιβαρυμένες περιοχές,

υποχρεωτικό τέλος διανυκτέρευσης ,

, ενιαίες προδιαγραφές ασφάλειας, υγείας και ασφαλιστικής κάλυψης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στην ανάγκη να έχουν οι τοπικές Αρχές τη δυνατότητα να περιορίζουν ή να απαγορεύουν τις βραχυχρόνιες μισθώσεις σε περιοχές όπου διαπιστώνεται σοβαρή επιβάρυνση της αγοράς κατοικίας, έντονη όχληση ή διατάραξη της κοινής ησυχίας.

Συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση

Ο ΣΤΕΚ επισημαίνει ότι η εμπειρία άλλων ευρωπαϊκών χωρών καταδεικνύει πως η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς απαιτεί σαφείς κανόνες, αποτελεσματική εποπτεία και ισορροπία μεταξύ τουριστικής ανάπτυξης, προστασίας των τοπικών κοινωνιών και διαθεσιμότητας κατοικιών.

Ο Σύνδεσμος δηλώνει ότι θα συμμετάσχει ενεργά στη δημόσια διαβούλευση, καταθέτοντας τεκμηριωμένες προτάσεις για ένα σύγχρονο και εφαρμόσιμο σύστημα.

Στόχος, όπως αναφέρει, είναι να διασφαλιστούν ίσοι όροι ανταγωνισμού, να προστατευθούν οι επισκέπτες και οι μόνιμοι κάτοικοι και να ενισχυθεί η βιωσιμότητα του κυπριακού τουρισμού.