Την αντίδραση του ΑΚΕΛ προκάλεσε η κίνηση εκ μέρους της Κυβέρνησης, του ΔΗΣΥ και του ΕΛΑΜ να καταθέσουν στεφάνια στους καταδρομείς που επιτέθηκαν στο Προεδρικό Μέγαρο κατά το Πραξικόπημα της 15ης Ιουλίου 1974. Στο τρισάγιο που τελέστηκε στους τάφους τους, στο κοιμητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης στη Λευκωσία, εκπροσώπησε την Κυβέρνηση ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, Νικόλας Ιωαννίδης.

Σε ανακοίνωση του, το κόμμα της Αριστεράς, τονίζει ότι «δάφνινα στεφάνια αξίζουν μόνο στους ήρωες». Σημειώνει ότι δεν υπάρχει άλλο σύγχρονο κράτος το οποίο να αποδίδει τιμές ηρώων σε πρόσωπα που κινήθηκαν εναντίον της Δημοκρατίας. «Αποδεδειγμένα οι πράξεις τους οδήγησαν τη χώρα στην καταστροφή», υπογραμμίζει το ΑΚΕΛ.

Επιπλέον, σημειώνει:

«Δυστυχώς μέχρι σήμερα η δεξιά και η ακροδεξιά αντί μιας θαρραλέας αυτοκριτικής και απολογίας για χάριν της ενότητας του αγωνιζόμενου λαού μας, συνεχίζουν να προκαλούν. Τιμούν αυτούς που εκτέλεσαν της εντολές της Χούντας και της ΕΟΚΑ Β’ και εξυμνούν τους πρωτεργάτες της προδοσίας και της φασιστικής βίας και τους πρωταίτιους του διπλού εγκλήματος που αιματοκύλισε την πατρίδα μας το 1974.

Η στάση τους αυτή εξοργίζει κάθε λογικό και δημοκρατικό άνθρωπο και προσβάλλει βάναυσα τη μνήμη εκατοντάδων ηρώων που αντιστάθηκαν στο πραξικόπημα και στην εισβολή.

Το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται ποτέ ν’ αποδεχθεί αυτή την πρόκληση, ούτε και την παραχάραξη της Ιστορίας για τα τραγικά γεγονότα του 1974. Δεν υπάρχει προδοσία χωρίς προδότες, ούτε έγκλημα χωρίς εγκληματίες. Όσα χρόνια και αν περάσουν, θα συνεχίσουμε να μιλούμε για το έγκλημα και την προδοσία. Θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για να γίνει η Ιστορία, συνείδηση και πυξίδα για το μέλλον.»

Τρισάγιο στο κοιμητήριο Κωνσταντίνου και Ελένης

Στην τελετή παρέστησαν συγγενείς των πεσόντων, εκπρόσωποι πολιτικών κομμάτων και οργανωμένων συνόλων, καθώς και ο Υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας Νικόλας Ιωαννίδης.

Σε ομιλία εκ μέρους του Παγκύπριου Συνδέσμου Εφέδρων Καταδρομέων αναφέρθηκε ότι η μνήμη των πεσόντων αποτελεί «χρέος» και ευθύνη απέναντι στους νεκρούς, στους αγνοουμένους, στις οικογένειές τους και στις νεότερες γενιές, οι οποίες οφείλουν να γνωρίζουν την ιστορική αλήθεια.

Σημειώθηκε ότι η τελετή δεν αποσκοπεί στην αναζωπύρωση παθών ή στη δημιουργία διαχωριστικών γραμμών, καθώς, όπως αναφέρθηκε, η ιστορία κατέδειξε «πόσο ολέθριες μπορεί να αποδειχθούν οι συνέπειες του διχασμού».

Αναφορά έγινε, επίσης, στους καταδρομείς που βρέθηκαν το 1974 στην πρώτη γραμμή, με τον Σύνδεσμο να σημειώνει ότι “άλλοι πολέμησαν κατά τα γεγονότα της 15ης Ιουλίου και αργότερα εναντίον της τουρκικής εισβολής, άλλοι έπεσαν στα πεδία των μαχών, τραυματίστηκαν ή πέρασαν στην αιωνιότητα ως αγνοούμενοι”.

«Όλοι, όμως, έγραψαν με τις πράξεις τους μια σελίδα θάρρους, αυταπάρνησης και στρατιωτικού καθήκοντος», αναφέρθηκε.

Ο Σύνδεσμος ανανέωσε την υπόσχεσή του “να διαφυλάσσει τη μνήμη των πεσόντων, να στηρίζει τις οικογένειές τους και να μεταλαμπαδεύει στις νεότερες γενιές τις αρχές του καθήκοντος, της τιμής, της πειθαρχίας, της αυτοθυσίας και της αγάπης προς την πατρίδα”.

«Να μην επιτρέψουμε ποτέ ξανά στον διχασμό να πληγώσει την πατρίδα μας», αναφέρθηκε, ενώ τονίστηκε η ανάγκη διατήρησης της ιστορικής μνήμης και συνέχισης του αγώνα για επικράτηση της δικαιοσύνης, τερματισμό της κατοχής και επιστροφή των προσφύγων στις εστίες τους.

Ακολούθησε κατάθεση στεφάνων εκ μέρους του Αρχιεπισκόπου Κύπρου, νυν και τέως βουλευτών, συγγενών, εκπροσώπων σωματείων και οικογενειών πεσόντων. Τηρήθηκε μονόλεπτη σιγή και ανακρούστηκε ο Εθνικός Ύμνος.

Με πληροφορίες από το ΚΥΠΕ