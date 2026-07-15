Λίγοι ποδοσφαιρικοί αγώνες κουβαλούν τόση ένταση σε βάθος δεκαετιών, όσο εκείνοι ανάμεσα στις εθνικές ομάδες μεταξύ Αργεντινής και Αγγλίας.

Σήμερα, οι παγκόσμιοι πρωταθλητές του Λιονέλ Μέσι αντιμετωπίζουν την ομάδα του Χάρι Κέιν και του Τζούντ Μπέλιγχαμ με στόχο ένα εισιτήριο στον τελικό του Μουντιάλ 2026. Οι μεν θέλουν να διατηρήσουν τα σκήπτρα και να πιούν από το ιερό δισκοπότηρο της ποδοσφαιρικής αθανασίας, οι δε θέλουν να γίνουν οι σύγχρονοι ήρωες της χώρας τους, ρίχνοντας νερό σε έναν τόπο που βιώνει 60 χρόνια ξηρασίας.

Όπως είναι λογικό όμως οι μνήμες και η έχθρα ξυπνούν με αφορμή το «χέρι του Θεού» του Ντιέγκο Μαραντόνα, την κόκκινη στον Ντέιβιντ Μπέκαμ για το θέατρο του Ντιέγκο Σιμεόνε και φυσικά τα νησιά Φόκλαντς, που εξελίχθηκαν σε ακρογωνιαίο λίθο της αργεντίνικης κουλτούρας στο ποδόσφαιρο.

Ίσως να εκπλήξει πολλούς το γεγονός ότι, από τους πέντε αγώνες του Μουντιάλ που έχουν διεξαχθεί μεταξύ των δύο ομάδων, η Αγγλία έχει το πάνω χέρι, αλλά έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε που κέρδισε έναν αγώνα που είχε πραγματική σημασία. Με την τελευταία τους συνάντηση στο Παγκόσμιο Κύπελλο να χρονολογείται το 2002, πολλές από τις νεότερες γενιές των δύο χωρών δεν θα θυμούνται καν αυτή την αντιπαλότητα.

1962: Αγγλία 3-1 Αργεντινή (Ρανκάγουα, Χιλή – φάση ομίλων)

Ένα ήσυχο παιχνίδι σε σύγκριση με όσα επρόκειτο να ακολουθήσουν. Τα γκολ των Ρον Φλάουερς, Μπόμπι Τσάρλτον και Τζίμι Γκρηβς έδωσαν στην Αγγλία ένα αδιαμφισβήτητο προβάδισμα 3-0, ενώ η Αργεντινή πέτυχε ένα γκολ παρηγοριάς προς το τέλος.

Και οι δύο ομάδες ολοκλήρωσαν τη φάση των ομίλων με μία νίκη, μία ήττα και μία ισοπαλία, αλλά η Αγγλία προκρίθηκε εις βάρος της Αργεντινής χάρη στην καλύτερη διαφορά τερμάτων. Τα «Τρία Λιοντάρια» αποκλείστηκαν από τη Βραζιλία στους προημιτελικούς.

1966: Αγγλία 1-0 Αργεντινή (Γουέμπλεϊ, Αγγλία – προημιτελικοί)

Ήταν αυτή η στιγμή που η ποδοσφαιρική αντιπαλότητα μεταξύ των δύο χωρών αναπτύχθηκε πραγματικά. Οι δύο ομάδες συναντήθηκαν στους προημιτελικούς σε έναν αγώνα για τον οποίο η Αργεντινή, μέχρι και σήμερα, επιμένει ότι της έκλεψαν τη νίκη, υποστηρίζοντας ότι το νικητήριο γκολ του Τζέφ Χερστ ήταν οφσάιντ. Αυτό, όμως, ήταν μόνο η κορυφή του παγόβουνου όσον αφορά τις αντιπαραθέσεις, καθώς ο αρχηγός της Αργεντινής, Αντόνιο Ράτιν, αποβλήθηκε μετά από μόλις 33 λεπτά για δύο φάουλ σε διάστημα τριών λεπτών.

Ο αγώνας καθυστέρησε για σχεδόν οκτώ λεπτά, καθώς ο Ράτιν αρνήθηκε να αποχωρήσει από το γήπεδο. Η Αγγλία άντεξε, σε έναν αγώνα με απίστευτα κακή ατμόσφαιρα, με τον προπονητή των «Τριών Λιονταριών», Άλφ Ράμσεϊ, να περιγράφει την ομάδα της Αργεντινής ως «ζώα» και να επιμένει ότι οι παίκτες του δεν αντάλλαξαν φανέλες. Ο Τζορτζ Κόεν, αμυντικός της Αγγλίας που κατέκτησε το Παγκόσμιο Κύπελλο του 1966, αναπολούσε τον αγώνα στην εφημερίδα «Guardian» το 2009.

«Τα μαρκαρίσματα είναι εντάξει», είπε. «Αλλά ήταν κάποιες από αυτές τις υποτιμητικές κινήσεις, το φτύσιμο και το τράβηγμα των κοντών τριχών στο λαιμό σου, το τράβηγμα του αυτιού σου. Προσπαθούσαν να μας εκφοβίσουν. Το πρόβλημα ήταν ότι, όταν κατάλαβαν ότι δεν θα έβγαζαν το δικό τους, έπεσαν σε μερικές από τις χειρότερες υπερβολές που έχω δει ποτέ».

Ο αγώνας αυτός πιστεύεται επίσης ότι οδήγησε στην καθιέρωση των κόκκινων και κίτρινων καρτών, οι οποίες χρησιμοποιήθηκαν για πρώτη φορά στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 1970 στο Μεξικό. Προηγουμένως, οι διαιτητές έπρεπε να βασίζονται σε προφορικές προειδοποιήσεις.



1986: Αργεντινή 2-1 Αγγλία (Πόλη του Μεξικού, Μεξικό – προημιτελικός)

Όταν ένας φίλος του ποδοσφαίρου ακούει το έτος 1986, ο νους πηγαίνει αμέσως στον Ντιέγκο Μαραντόνα, το Μεξικό και φυσικά, την διασημότερη… κλεψιά στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Το «Χέρι του Θεού» θα μπορούσε να είναι ο τίτλος έργου τέχνης το οποίο κοσμεί το Βατικανό. Στην πραγματικότητα, είναι το γκολ του Ντιέγκο Μαραντόνα στους Αγγλους, λίγο πριν σκοράρει το «γκολ του αιώνα».

Ο προημιτελικός του 1986 διεξήχθη μόλις τέσσερα χρόνια μετά τον πόλεμο των Φώκλαντ μεταξύ των δύο χωρών. Δεν επρόκειτο απλώς για ποδοσφαιρική αντιπαλότητα, καθώς οι πολιτικές εντάσεις ήταν επίσης τεράστιες. Τα αργεντίνικα ΜΜΕ και το κοινό παρουσίασαν τον αγώνα ως έναν τρόπο να εκφράσουν τη δυσαρέσκειά τους για τη σύγκρουση, ενώ και τα βρετανικά ΜΜΕ ακολούθησαν την ίδια γραμμή, χρησιμοποιώντας εθνικιστική ρητορική για να εντείνουν την εχθρότητα μεταξύ των χωρών.

Ο Ντιέγκο Μαραντόνα στην πιο διάσημη φάση ποδοσφαίρου στην ιστορία, πήδηξε για να διεκδικήσει τη μπάλα μαζί με τον τερματοφύλακα της Αγγλίας Πίτερ Σίλτον, αλλά, χωρίς να το αντιληφθεί κανείς, έστειλε τη μπάλα με το χέρι του στο άδειο τέρμα. Λίγα λεπτά αργότερα πέτυχε ίσως το καλύτερο γκολ όλων των εποχών σε Παγκόσμιο Κύπελλο, καθώς ντρίμπλαρε μπροστά από τη μισή ομάδα της Αγγλίας, πέρασε τον Σίλτον και έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα, διπλασιάζοντας το προβάδισμα της Αργεντινής. Ο Γκάρι Λίνεκερ μείωσε το σκορ προς το τέλος, αλλά ήταν μάταιο, καθώς η Αγγλία αποκλείστηκε υπό τις πιο αμφιλεγόμενες συνθήκες.



Το «Χέρι του Θεού» έγινε η μεγαλύτερη υπερηφάνεια του Μαραντόνα και κατά κάποιο τρόπο η εκδίκηση εναντίον των Άγγλων. Η Αγγλία ακόμα παραμένει ίσως η μοναδική χώρα του κόσμου που δεν αναγνωρίζεται ο Ντιέγκο ως ο σπουδαιότερος όλων των εποχών και η αιτία είναι το «χέρι του Θεού».

Η Αργεντινή το 1986 συνέχισε και νίκησε τη Δυτική Γερμανία στον τελικό, κατακτώντας το τρόπαιο.



1998: Αργεντινή-Αγγλία 2-2 (νίκη της Αργεντινής 4-3 στα πέναλτι) (Σεντ Ετιέν, Γαλλία – προημιτελικοί)

Αν βλέπετε τον Ντιέγκο Σιμεόνε στον πάγκο της Αργεντινής και σας δημιουργείται ένας φυσικός εκνευρισμός καθώς δεν σταματάει να χτυπιέται και να διαμαρτύρεται, θα πρέπει να ξέρετε πως έτσι ήταν πάντα. Το 1998 έγινε ο πιο μισητός άνθρωπος στην Αγγλία καθώς τα έβαλε με τον τότε μεγαλύτερο αστέρα της χώρας, Ντέιβιντ Μπέκαμ και οδήγησε στον αποκλεισμό των «Τριών Λιονταριών».

Ο αγώνα του Σεντ Ετιέν θα μείνει για πάντα στην ιστορία για την κλωτσιά του Ντέιβιντ Μπέκαμ στον Ντιέγκο Σιμεόνε και την επακόλουθη κόκκινη κάρτα στον ‘Αγγλο σταρ.

30 de junio de 1998: El nacimiento del enemigo público nº1 de Inglaterra. 🔴🦁 David Beckham caía en la provocación de Simeone y dejaba a su país con 10 en octavos del Mundial. Al volver a Londres, sufrió un infierno mediático.



Cine puro del fútbol clásico. 🎞️⚽ pic.twitter.com/45gQ7Tfxa1 — Aquel Fútbol (@Aquel_Futbol) June 30, 2026

Πριν από αυτό, ο Γκαμπριέλ Μπατιστούτα και ο Άλαν Σίρερ είχαν σκοράρει με πέναλτι, ενώ ο Μάικλ Όουεν είχε βάλει ένα από τα σπουδαιότερα γκολ της χώρας του σε Παγκόσμιο Κύπελλο, δίνοντας στην Αγγλία προβάδισμα 2-1. Ο Όουεν ξεπέρασε την αργεντίνικη άμυνα και πέτυχε ένα θεαματικό γκολ με ατομική ενέργεια, πριν ένα έξυπνο ελεύθερο χτύπημα του Χαβιέρ Ζανέτι ισοφαρίσει το σκορ πριν το ημίχρονο. Ο αγώνας οδηγήθηκε στα πέναλτι, όπου, μετά από τις χαμένες εκτελέσεις των Ντέιβιντ Μπάτι και Πολ Ίνς, επικράτησε η Αργεντινή, πριν αποκλειστεί η ίδια στον επόμενο γύρο από την Ολλανδία.

Για να εντείνει ακόμη περισσότερο τις εντάσεις στην αντιπαλότητα, ο Σιμεόνε παραδέχτηκε ένα χρόνο αργότερα: «Ας πούμε απλώς ότι ο διαιτητής έπεσε στην παγίδα. Ήταν επίσης δύσκολο για αυτόν να το αποφύγει, γιατί έπεσα καλά και σε στιγμές όπως αυτή υπάρχει μεγάλη ένταση. Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η πτώση μου μετέτρεψε μια κίτρινη κάρτα σε κόκκινη. Αλλά στην πραγματικότητα, η πιο κατάλληλη τιμωρία ήταν η κίτρινη κάρτα.»



2002: Αργεντινή 0-1 Αγγλία (Σαπόρο, Ιαπωνία – φάση ομίλων)

Αυτός ήταν ο αγώνας που θα μείνει στην ιστορία ως η «εξιλέωση» του Μπέκαμ. Ο τότε αρχηγός της Αγγλίας -με προπονητή τον Σβεν-Γκόραν Έρικσον- σκόραρε το μοναδικό γκολ του αγώνα από το σημείο του πέναλτι, αφού ο Όουεν ανατράπηκε από τον Μαουρίσιο Ποτσετίνο. Έχοντας αποσπάσει μόνο ισοπαλία με τη Σουηδία στον πρώτο αγώνα του ομίλου, αυτή ήταν μια κρίσιμη νίκη για τα «Τρία Λιοντάρια».

Μια ισοπαλία χωρίς γκολ της Αγγλίας με τη Νιγηρία στον τελευταίο αγώνα της εξασφάλισε την πρόκρισή της, ενώ η Αργεντινή – η οποία ολοκλήρωσε τη φάση των ομίλων με ισοπαλία 1-1 εναντίον της Σουηδίας – αποκλείστηκε πριν από τη φάση των νοκ-άουτ για πρώτη φορά από το 1962. Η Αγγλία συνέχισε νικώντας τη Δανία στους «16», πριν αποκλειστεί από τη Βραζιλία – και το απευθείας φάουλ του Ροναλντίνιο – στα προημιτελικά.

Η σύγκρουση των Φώκλαντ, η εκδίκηση και τα δύο Μουντιάλ

Δεν υπάρχει αγώνας της εθνικής Αργεντινής οπουδήποτε στον κόσμο, ανεξάρτητα από τον αντίπαλο, που να μην ακουστεί ένα συγκεκριμένο σύνθημα. «Y ya lo ve, y ya lo ve», φωνάζουν οι οπαδοί, καθώς πηδούν πάνω-κάτω, πριν φτάσουν στο αποκορύφωμα. «El que no salta, es un ingles!». Αυτό μεταφράζεται σε «και τώρα το βλέπεις, και τώρα το βλέπεις, όποιος δεν πηδάει είναι Άγγλος!»

El que no salta es inglés



"He who does not jump is an Englishman" pic.twitter.com/sXrwcUE6qN — Scotland’s Coefficient (@scotlandscoeff1) July 13, 2026

El que no salta es inglés



"He who does not jump is an Englishman" pic.twitter.com/sXrwcUE6qN — Scotland’s Coefficient (@scotlandscoeff1) July 13, 2026 Αυτό το σύνθημα είναι τόσο βαθιά ριζωμένο στην ποδοσφαιρική κουλτούρα της Αργεντινής, που χρησιμοποιείται για να αποθεώσουν τους παίκτες μετά από κάθε νίκη στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Οι παίκτες το φωνάζουν κι αυτοί. Μετά τη νίκη στα ημιτελικά επί της Ελβετίας το Σάββατο, μετά από παράταση, οι παίκτες της Αργεντινής βρήκαν μια τελευταία δόση ενέργειας για να πανηγυρίσουν μαζί με τον κόσμο.

Argentina is shutting down Arlington at some point tonight pic.twitter.com/N7aikchliX — Nick Harris (@NickHarrisFWST) June 28, 2026

Ο σημερινός ημιτελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου θα είναι μόλις η τρίτη φορά που η Αργεντινή αντιμετωπίζει την Αγγλία σε επίσημο αγώνα από το 1986. Οι δύο χώρες δεν έχουν αναμετρηθεί από ένα φιλικό του 2005. Αυτή η γενιά ποδοσφαιριστών δεν έχει αντιμετωπίσει ποτέ την Αγγλία, ενώ έξι από τους παίκτες της Αργεντινής αγωνίζονται σε αγγλικούς συλλόγους. Ωστόσο, το αντι-αγγλικό κλίμα αποτελεί σημαντικό μέρος της κουλτούρας των οπαδών και των ποδοσφαιριστών της Αργεντινής.

Οι λογαριασμοί της εθνικής Αργεντινής στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μοιράστηκαν βίντεο από τα αποδυτήρια μετά τη νίκη επί της Ελβετίας. Ένα σύνθημα, που τιμούσε τους Ντιέγκο Μαραντόνα και Λιονέλ Μέσι, έκανε αναφορά στις Νήσους Φώκλαντ. «Por Malvinas, por el Diego, por la ultima de Leo», τραγουδά ολόκληρη η ομάδα. «Για τις Μαλβίνες, για τον Ντιέγκο, για το τελευταίο του Λέο (τουρνουά)».

«Las Malvinas» είναι ο όρος που χρησιμοποιείται στην Αργεντινή για τις Νήσους Φώκλαντ, ένα βρετανικό εξαρτημένο έδαφος που βρίσκεται περίπου 300 μίλια (480 χλμ.) ανοικτά της ανατολικής ακτής της ηπειρωτικής Αργεντινής.

Το 1982, η στρατιωτική κυβέρνηση της Αργεντινής εισέβαλε στις νήσους σε μια προσπάθεια να αποσπάσει το έδαφος από το Ηνωμένο Βασίλειο. Η σύγκρουση διήρκεσε από τις 2 Απριλίου έως τις 14 Ιουνίου και έληξε με την παράδοση της Αργεντινής. Συνολικά, έχασαν τη ζωή τους τρεις πολίτες, 255 Βρετανοί και 649 Αργεντινοί στρατιώτες. Σήμερα, στον πληθυσμό των νησιών αριθμούνται λιγότεροι από 4.000 κάτοικοι.

Roll on Wednesday. pic.twitter.com/IdT6AAkXmp — No Context Brits (@NoContextBrits) July 12, 2026

Οι Φώκλαντ παραμένουν ένα εθνικιστικό σύμβολο για την Αργεντινή. Στις 24 Απριλίου του τρέχοντος έτους, ο πρόεδρος της Αργεντινής Χαβιέρ Μιλέι σηματοδότησε την 44η επέτειο της εισβολής της χώρας του στα νησιά με μια ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα που ανέφερε: «Οι Μαλβίνες ήταν, είναι και θα είναι πάντα αργεντίνικες».

Ο πόλεμος των Φώκλαντ έλαβε χώρα μεταξύ των δύο κατακτήσεων του Παγκοσμίου Κυπέλλου από την Αργεντινή, το 1978 και το 1986. Ο συμβολισμός της σύγκρουσης και αυτών των ποδοσφαιρικών επιτυχιών αποτελεί έκτοτε ακρογωνιαίο λίθο της κουλτούρας των οπαδών.

protothema.gr