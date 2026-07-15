Αναμενόμενη ήταν η αρνητική αντίδραση του ΑΚΕΛ στις πληροφορίες που κυκλοφορούν για βολιδοσκοπήσεις περί αντικατάστασης των εγγυητριών δυνάμεων στην Κύπρο από μηχανισμό του ΝΑΤΟ, σε ένα νέο σχέδιο λύσης.

Η φιλοσοφία της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας δεν συμβαδίζει με τις ιδέες της Αριστεράς. Αυτό είναι κατανοητό και γνωστό σε όλους.

Ωστόσο, με τη διαδικασία να φαίνεται πως βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, το ΑΚΕΛ ενδέχεται να βρεθεί αντιμέτωπο με ένα σκληρό δίλημμα και μια ιστορική ευθύνη.

Θα θέσει ως προτεραιότητα τη λύση του εθνικού προβλήματος ή θα αφήσει ακόμα μία ευκαιρία να χαθεί για λόγους ιδεολογικούς;

ΕΜ