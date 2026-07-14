Ο ημιτελικός Αργεντινής και Αγγλίας για το Μουντιάλ 2026, θα ταξιδέψει τους θεατές πίσω στο 1986, στον ιστορικό προημιτελικό, όπου ο Μαραντόνα σκόραρε το χέρι του θεού, αλλά και το γκολ του αιώνα.

Το ζευγάρι αυτό ξυπνά μνήμες του παρελθόντος, αφού μας έχει αξέχαστες μάχες, όπως στο Μουντιάλ του 2002 στη φάση των ομίλων και ο αγώνας για τη φάση των 16 του Μουντιάλ του 1998.

Πάνω από όλα όμως είναι ο προημιτελικός του 1986 στο Αζτέκα. Εκεί όπου ο “θεός” Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα έγραψε “το χέρι του θεού” και τέσσερα λεπτά αργότερα πέρασε όποιον Άγγλο βρέθηκε στο διάβα του και σκόραρε το γκολ του αιώνα.

Ο επικείμενος προημιτελικός θα θυμίσει κάπως το ιστορικό εκείνο ματς… με τις εμφανίσεις των ομάδων. Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Gaston Edul, η Αργεντινή αιτήθηκε στη FIFA να φορέσει τη μπλε εμφάνισή της, ενώ από την άλλη η Αγγλία θα παραταχθεί με την λευκή και βασική της εμφάνιση.

FILE – Argentina’s Diego Maradona, left, tries to go past England’s Trevor Steven, during the World Cup quarter final match, in the Aztec Stadium, Mexico City, on June 22, 1986. (AP Photo, file)