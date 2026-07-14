Ένσταση στο Εκλογοδικείο για το αποτέλεσμα των Βουλευτικών Εκλογών στην επαρχία Λευκωσίας, κατέθεσε η Αναστασία Ανθούση. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, η ένσταση κατατέθηκε πρόσφατα και αφορά την επανακαταμέτρηση της κάλπης εκλογικού κέντρου της επαρχίας Λευκωσίας.

Συγκεκριμένα, μετά την επανακαταμέτρηση των ψήφων στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο, η μία έδρα που φαινόταν να κερδίζει ο ΔΗΣΥ στην επαρχία Λευκωσίας μετακινήθηκε στο ΕΛΑΜ, με αποτέλεσμα από τις 6 που φαινόταν ότι θα κέρδιζε να πάρει τελικά μόνο 5. Η Αναστασία Ανθούση είναι άμεσα επηρεαζόμενη από την αλλαγή αυτή καθώς, με 7.606 ψήφους, ήταν η υποψήφια που θα έπαιρνε την έδρα εάν αυτή δεν περνούσε από το ΔΗΣΥ στο ΕΛΑΜ, στη Λευκωσία.

Οι πέντε αυτές ψήφοι άλλαξαν τις ισορροπίες, προκαλώντας έντονες συζητήσεις γύρω από τον τρόπο που γίνεται η κατανομή των εδρών. Πέραν της Ανθούση, επηρεάστηκαν η Εύη Τσολάκη, υποψήφια του ΔΗΚΟ στη Λεμεσό, ο παραιτηθείς αντιπρόεδρος του ΕΛΑΜ Μιχάλης Μιχαήλ στην Πάφο και ο Κωνσταντίνος Κυπριανού της Άμεσης Δημοκρατίας στην Κερύνεια. Παράλληλα, εκλέγηκαν ο Αντρέας Παπαχαραλάμπους του ΕΛΑΜ στη Λευκωσία, ο Μιχάλης Κουνούνης του ΔΗΣΥ στη Λεμεσό, ο Δημήτρης Μπάρρος της Άμεσης Δημοκρατίας στην Πάφο, και ο Αδάμος Ασπρής του ΔΗΚΟ στην Κερύνεια.

Σημειώνεται ότι από πλευράς Υπουργείου Εσωτερικών έχει αναφερθεί ότι η αρχική εκτίμηση κατανομής των εδρών που δημοσιοποιείτο στην ιστοσελίδα του την νύκτα των εκλογών δεν ήταν η τελική, παρά το γεγονός ότι στην επίσημη ιστοσελίδα της Υπηρεσίας Εκλογών παρουσιαζόταν ως τελικό αποτέλεσμα στο 100% του συνόλου των καταμετρημένων ψήφων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ένσταση επιδιώκει τη δικαστική εξακρίβωση της ορθότητας της τελικής καταμέτρησης στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο, ώστε να διασφαλιστεί ότι το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα αποτυπώνει με απόλυτη ακρίβεια τη βούληση του εκλογικού σώματος, δεδομένου ότι η μεταβολή λίγων μόλις ψήφων είχε καθοριστική επίδραση στην κατανομή των εδρών σε παγκύπρια κλίμακα.