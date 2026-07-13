Αναλυτική κατάσταση εσόδων και εξόδων απέστειλε το «ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία» στον Έφορο Εκλογών για τις Βουλευτικές Εκλογές του 2026.

Σύμφωνα με τον επικεφαλής του Οικονομικού Γραφείου της Κεντρικής Επιτροπής, Μάριο Παναγή, το σύνολο των εξόδων ανήλθε στις €738.450,01, ενώ τα έσοδα από εισφορές ήταν €194.500. Η διαφορά εξόδων και εσόδων ανέρχεται στις €543.950,01.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ότι οι υποψήφιοι βουλευτές του «ΑΚΕΛ Αριστερά Κοινωνική Συμμαχία» δεν έχουν προβεί σε οποιαδήποτε προσωπικά έξοδα. Όλα τα έξοδα των εκλογών έχουν αναληφθεί αποκλειστικά από το κόμμα.