«Η πλήρης ταύτισή ΑΚΕΛ-ΑΛΜΑ, όχι σε ιδεολογική βάση αλλά στο μένος, στην εμμονή και στην απαξίωση διαδικασιών, θεσμών και προσώπων, είναι αποκαλυπτική» αναφέρει ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σημειώνοντας πως «ο καταγγελτικός λόγος για χάριν εντυπώσεων καθιστά πλέον προφανές ποιους στοχεύει και ποιες πολιτικές σκοπιμότητες υπηρετεί».

Αναλυτικά

Δεν είναι η πρώτη φορά, και δυστυχώς μάλλον ούτε η τελευταία, που το ΑΚΕΛ επιχειρεί να προκαταλάβει και να αμφισβητήσει ένα πόρισμα και να πλήξει την αξιοπιστία ανεξάρτητου ανακριτή. Η εκ των προτέρων αποδόμηση μιας θεσμικής διαδικασίας αποτελεί επικίνδυνο πολιτικό εγχείρημα και εξυπηρετεί μόνο επικοινωνιακές σκοπιμότητες.

Ο Ανδρέας Πασχαλίδης ήταν ήδη Πρόεδρος της ΑΑΔΙΠΑ όταν επιλέγηκε ως ανεξάρτητος ποινικός ανακριτής, και μάλιστα όχι από το Υπουργικό Συμβούλιο. Η προσπάθεια, συνεπώς, να παρουσιαστεί σήμερα η ανανέωση της θητείας του ως δήθεν συναλλαγή στερείται σοβαρότητας και είναι προφανώς ετεροχρονισμένη και ανεδαφική.

Οι δύο ιδιότητες είναι θεσμικά διακριτές και η ανανέωση της θητείας του στην ΑΑΔΙΠΑ ούτε δημιουργεί σύγκρουση συμφέροντος ούτε επηρεάζει την ανεξαρτησία της έρευνας.

Αναμένουμε με απόλυτο σεβασμό την ολοκλήρωση κάθε πορίσματος. Δεν γνωρίζουμε το αποτέλεσμά του, δεν θα το προκαταλάβουμε και δεν θα το αμφισβητήσουμε εκ των προτέρων. Αυτή είναι η υπεύθυνη θεσμική στάση. Το ΑΚΕΛ, αντιθέτως, επιβεβαιώνει τον δικό του θλιβερό κανόνα θεσμικής απαξίωσης.

Στον ίδιο δρόμο επέλεξε, δυστυχώς, να κινηθεί και το ΑΛΜΑ. Η πλήρης ταύτισή τους, όχι σε ιδεολογική βάση αλλά στο μένος, στην εμμονή και στην απαξίωση διαδικασιών, θεσμών και προσώπων, είναι αποκαλυπτική. Ο καταγγελτικός λόγος για χάριν εντυπώσεων καθιστά πλέον προφανές ποιους στοχεύει και ποιες πολιτικές σκοπιμότητες υπηρετεί.

Είναι θλιβερή η συνέπεια τους στον μηδενισμό και στην απαξίωση θεσμών και πορισμάτων. Προφανώς έχουν επιλέξει να επενδύσουν σε μια ισοπεδωτική και ατεκμηρίωτη προεκλογική προπαγάνδα, που παραπέμπει σε πολιτικά παραμύθια άλλων εποχών.

Εμείς, σε αντίθεση με πολλές γνωστές περιπτώσεις του παρελθόντος που αφορούσαν το ΑΚΕΛ, δηλώνουμε και αποδεικνύουμε πλήρη σεβασμό στις διαδικασίες, στα πορίσματα, στους θεσμούς και στην ανεξαρτησία των εξουσιών.