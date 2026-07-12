Άγημα 20 επίλεκτων ατόμων από τα όπλα και τα σώματα της Εθνικής Φρουράς θα συμμετάσχει την Τρίτη, 14 Ιουλίου στην παρέλαση στο Παρίσι για την εθνική εορτή της Γαλλίας (Ημέρα της Βαστίλης), την οποία θα παρακολουθήσει ανάμεσα σε άλλους επίσημους και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, έπειτα από πρόσκληση του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν, όπως πληροφορείται το ΚΥΠΕ.

Η Εθνική Φρουρά είχε συμμετάσχει με έξι άτομα στην παρέλαση για την εθνική εορτή της Γαλλίας στο Παρίσι το 2008 ενώ το 2019 είχε συμμετάσχει σε παρέλαση για την εθνική ημέρα της Πολωνίας με τρία άτομα και φέτος είναι η πρώτη φορά που συμμετέχει σε μια τέτοια παρέλαση με αρκετά μεγαλύτερο αριθμό ατόμων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του ΚΥΠΕ πρόκειται για 18 αξιωματικούς και υπαξιωματικούς και δύο αναπληρωματικούς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη στο Παρίσι και συμμετέχουν στις πρόβες για την παρέλαση. Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς, Εμμανουήλ Θεοδώρου μεταβαίνει στη Γαλλία τη Δευτέρα, μαζί με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Η συμμετοχή του αγήματος προέκυψε κατόπιν πρόσκλησης της Γαλλίας και στο πλαίσιο της στρατιωτικής συνεργασίας Κύπρου-Γαλλίας.

ΚΥΠΕ