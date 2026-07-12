Σοβαρή προειδοποίηση προς το κοινό απηύθυνε ο Δήμος Λακατάμειας, διαψεύδοντας αναρτήσεις και δημοσιεύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σύμφωνα με τα οποία έχει δοθεί άδεια για χρήση της Λίμνης Μαγκλή.

Ο Δήμος ξεκαθάρισε ότι δεν έχει παραχωρηθεί οποιαδήποτε άδεια, ούτε από τον ίδιο ούτε από τη Δήμαρχο, καθώς η λίμνη αποτελεί ιδιωτική ιδιοκτησία και ο Δήμος δεν διαθέτει αρμοδιότητα ή δικαιοδοσία για να επιτρέπει τη χρήση του χώρου.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η λίμνη είναι εξαιρετικά επικίνδυνη και ακατάλληλη για κολύμβηση ή οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα, επισημαίνοντας ότι η χρήση της ενδέχεται να θέσει σε σοβαρό κίνδυνο την ασφάλεια και τη ζωή των πολιτών.

Το περιστατικό, όπως αναφέρει, έχει ήδη καταγγελθεί στην Αστυνομία.

Ο Δήμος κάλεσε το κοινό να αγνοεί ανακριβείς και παραπλανητικές πληροφορίες που διακινούνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και να ενημερώνεται μόνο από τις επίσημες ανακοινώσεις του.