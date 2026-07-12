Σιγά σιγά κοντοζυγώνουμε στην ώρα και τη στιγμή που το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου της FIFA για το 2026 θα υψωθεί από τα χέρια των κατακτητών στον… ουρανό της Νέας Υόρκης. Βρισκόμαστε πλέον στα ημιτελικά της διοργάνωσης και ο τελικός είναι προγραμματισμένος να γίνει στις 19 Ιουλίου στο MetLife Stadium -ή όπως ονομάζεται κατά τη διάρκεια του Μουντιάλ, New York New Jersey Stadium.

Το τρόπαιο του Παγκοσμίου Κυπέλλου παραδοσιακά δεν συμβολίζει μόνο τη δόξα του ποδοσφαίρου. Αποτελεί επίσης ένα από τα πιο πολύτιμα αντικείμενα στον κόσμο του αθλητισμού. Μάλιστα, η πραγματική του αξία μπορεί να σας εκπλήξει, αν δεν είστε… υποψιασμένοι.

Στην πραγματικότητα δεν αναφερόμαστε απλώς σε ένα αντικείμενο φτιαγμένο από πολύτιμα στοιχεία, αλλά για το πιο πολυπόθητο τρόπαιο στο ποδόσφαιρο. Κι αυτό φυσικά «ανεβάζει» την αξία του. Κάθε τέσσερα χρόνια, εκατομμύρια φίλαθλοι παρακολουθούν τον τελικό και η στιγμή που η εθνική ομάδα σηκώνει το χρυσό αυτό τρόπαιο είναι εμβληματική, Πίσω όμως από αυτή την εικόνα κρύβεται ένα ερώτημα που επανέρχεται διαρκώς: Πόσο αξίζει πραγματικά αυτό που κρατούν στα χέρια τους και τόσο κόπο έκαναν για να το πάρουν;

Η απάντηση εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο αξιολογεί κανείς τα δεδομένα. Αν υπολογιστεί μόνο το κόστος των υλικών από τα οποία είναι κατασκευασμένο, η εκτιμώμενη αξία ανέρχεται σήμερα περίπου στα 250.000 δολάρια. Λαμβάνοντας φυσικά υπόψη τη διεθνή τιμή του χρυσού, αλλά και τη χειροποίητη κατασκευή του. Ωστόσο, σύμφωνα με ειδικούς, αν το τρόπαιο έβγαινε ποτέ σε δημοπρασία -κάτι που αξίζει να σημειωθεί ότι δεν έχει συμβεί ποτέ- η αξία του θα μπορούσε εύκολα να ξεπεράσει τα 20 εκατομμύρια δολάρια.

Το τρόπαιο έχει ύψος σχεδόν 37 εκατοστά, ζυγίζει πάνω από 6 κιλά και είναι κατασκευασμένο από χρυσό 18 καρατίων. Ο σχεδιασμός του απεικονίζει δύο ανθρώπινες μορφές που υψώνουν τη Γη, μια σύνθεση που το έχει μετατρέψει σε παγκόσμιο σύμβολο του σύγχρονου ποδοσφαίρου.

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