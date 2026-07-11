Ο Χάρι Κέιν μίλησε για την εμπειρία του να παίξει γκολφ με τον Ντόναλντ Τραμπ, χαρακτηρίζοντάς την πραγματικά «σουρεάλ».

Ο Χάρι Κέιν πρωταγωνιστεί με την φανέλα της Εθνικής Αγγλίας στο Μουντιάλ 2026, έχοντας πετύχει 6 τέρματα και οδηγεί έτσι ως αρχηγός την ομάδα του μέχρι και τα προημιτελικά της διοργάνωσης. Αντίπαλος της η Νορβηγία του Έρλινγκ Χάλαντ.

Εκτός όμως από το ποδόσφαιρο, έχει πολύ ταλέντο και στο γκολφ, αφού κατάφερε και έπαιξε και με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτείων, Nτόναλντ Τραμπ για τον οποίο είπε τα καλύτερα λόγια.

Χάρι Κέιν: Τα κοπλιμέντα του Άγγλου προς τον Τράμπ

Ο επιθετικός της Μπάγερν Μονάχου, ξαφνιάστηκε από τις ικανότητες του Αμερικανού προέδρου στο γκολφ, όπως δήλωσε και ο ίδιος.

«Το γκολφ του είναι πραγματικά πολύ καλό, για να είμαι ειλικρινής. Ελπίζω να μπορώ να παίζω γκολφ τόσο καλά όσο εκείνος όταν φτάσω στην ηλικία του, αυτό είναι σίγουρο. Ήταν μια μοναδική εμπειρία και είμαι πραγματικά ευγνώμων που με κάλεσε να πάω να παίξουμε μαζί.»

Πριν από τα καλά λόγια του Κέιν, είχαν προηγηθεί τα κοπλιμέντα του Αμερικανού προέδρου για τον Άγγλο, για την εμφάνιση του κόντρα στο Μεξικό.

«Πιστεύω ότι ο Χάρι Κέιν είναι σπουδαίος ποδοσφαιριστής. Έτυχε να παίξω γκολφ μαζί του και τον συμπάθησα πολύ. Παίζει πολύ καλό γκολφ. Είναι πραγματικά εξαιρετικός.»

iefimerida.gr