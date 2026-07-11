Η νέα ανακάλυψη θα μπορούσε να ανατρέψει τις ισορροπίες στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα πρώτων υλών για τις μπαταρίες ηλεκτρικών αυτοκινήτων, περιορίζοντας μελλοντικά την εξάρτηση από την Κίνα.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση δεν αλλάζει μόνο τα αυτοκίνητα που οδηγούμε, αλλά και τον παγκόσμιο χάρτη των πρώτων υλών. Η εκρηκτική ζήτηση για λίθιο, νικέλιο, κοβάλτιο και σπάνιες γαίες έχει μετατρέψει ορισμένες χώρες σε στρατηγικούς «παίκτες» της νέας εποχής, καθώς από αυτά τα ορυκτά εξαρτάται η κατασκευή μπαταριών, ηλεκτροκινητήρων και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας.

Μέχρι σήμερα, η Κίνα διατηρεί κυρίαρχη θέση στην παγκόσμια αλυσίδα, όχι μόνο επειδή διαθέτει σημαντικά κοιτάσματα, αλλά κυρίως επειδή ελέγχει μεγάλο μέρος της επεξεργασίας και της παραγωγής υλικών για μπαταρίες, με ότι αυτό συνεπάγεται στη διαμόρφωση των τιμών και των εξαγωγών.

Αυτό έχει οδηγήσει πολλές ευρωπαϊκές και αμερικανικές αυτοκινητοβιομηχανίες στην αναζήτηση νέων προμηθευτών, με την Αφρική να ενισχύει πλέον τη θέση της ως μία από τις πιο υποσχόμενες εναλλακτικές πηγές κρίσιμων πρώτων υλών.

Πριν από λίγες ημέρες, έγινε μια σημαντική ανακοίνωση από τη Νιγηρία, η οποία γνωστοποίησε την ανακάλυψη ενός νέου πολυμεταλλικού κοιτάσματος στην πολιτεία Kaduna, στη βορειοδυτική Νιγηρία.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της χώρας και τη Steron Mining, η περιοχή φιλοξενεί κοιτάσματα λιθίου, νικελίου, χαλκού, χρυσού, μετάλλων της ομάδας της πλατίνας και σπάνιων γαιών, υλικών δηλαδή που θεωρούνται κρίσιμα για τη βιομηχανία των ηλεκτρικών οχημάτων.

Παράλληλα, η Steron Mining ανακοίνωσε ότι οι γεωλογικές έρευνες σε έργο κοντά στην Αμπούτζα, την πρωτεύουσα της Νιγηρίας, αποκάλυψαν επίσης περίπου 3,3 εκατομμύρια τόνους αποθεμάτων λιθίου, ενώ το συνολικό μεταλλευτικό δυναμικό της περιοχής εκτιμάται σε περίπου 94,8 εκατομμύρια τόνους λιθιούχων πετρωμάτων και άλλων ορυκτών.

Χάρη σε αυτές τις ανακαλύψεις και την ολοένα αυξανόμενη ζήτηση για σταθερή πρόσβαση στις πρώτες ύλες που απαιτούνται για την παραγωγή μπαταριών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, η Νιγηρία επιδιώκει πλέον να αποκτήσει σημαντικότερο ρόλο στην παγκόσμια αγορά κρίσιμων ορυκτών, προσελκύοντας επενδύσεις και αναπτύσσοντας εγχώριες μονάδες επεξεργασίας αντί να εξάγει αποκλειστικά ακατέργαστο μετάλλευμα.

Πάντως κινεζικές εταιρείες φαίνεται να βρίσκονται ήδη ένα βήμα μπροστά, καθώς έχουν δεσμεύσει επενδύσεις άνω των 1,3 δισ. δολαρίων για την ανάπτυξη εγκαταστάσεων επεξεργασίας λιθίου στη χώρα, γεγονός που δείχνει ότι η δυναμική της περιοχής είχε γίνει αντιληπτή πριν ακόμη από τις τελευταίες ανακοινώσεις.

Ωστόσο, η ανακοίνωση της ανακάλυψης δεν σημαίνει ότι η παραγωγή μπορεί να ξεκινήσει άμεσα. Θα απαιτηθούν επιπλέον γεωλογικές έρευνες, μεγάλες επενδύσεις σε ορυχεία και υποδομές, καθώς και η αντιμετώπιση προβλημάτων όπως η ενεργειακή επάρκεια, οι μεταφορές και η παράνομη εξόρυξη.

Εφόσον, όμως, οι εκτιμήσεις επιβεβαιωθούν και τα έργα προχωρήσουν, η Νιγηρία θα μπορούσε να εξελιχθεί σε έναν ακόμη σημαντικό προμηθευτή πρώτων υλών για την παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία, συμβάλλοντας στη διαφοροποίηση των πηγών εφοδιασμού και στη μείωση της εξάρτησης από τις αγορές που κυριαρχούν σήμερα.

carandmotor.gr