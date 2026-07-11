Σε ισχύ παραμένει ο συναγερμός που σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου μετά από λήψη απειλητικών μηνυμάτων που αφορούν το Nicosia Mall και το ΚΕΜΑ στη Λευκωσία, με την Αστυνομία να σπεύδει και στα δύο κτήρια και να προχωρά σε εκκένωση.

Το philenews εξασφάλισε το απειλητικό μήνυμα που στάλθηκε στα δύο συγκροτήματα.

Είναι το εξής:

ΥΠΆΡΧΕΙ ΕΚΡΗΚΤΙΚΌΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΌΣ ΣΤΟ ΚΤΊΡΙΟ.

Ο ΑΡΙΘΜΌΣ ΤΗΛΕΦΏΝΟΥ ΜΟΥ ΕΊΝΑΙ…

ΜΕ ΛΈΝΕ ΝΤΈΙΒΙΝΤ.

ΣΥΝΕΙΔΗΤΟΠΟΊΗΣΑ ΌΤΙ ΕΊΜΑΙ ΘΕΌΣ.

ΣΑΣ ΜΙΣΏ ΌΛΟΥΣ.

ΜΙΣΏ ΝΑ ΠΕΡΆΣΩ ΆΛΛΗ ΜΙΑ ΜΈΡΑ ΣΤΗ ΓΗ ΜΑΖΊ ΣΟΥ.

ΜΙΣΏ ΤΗ ΘΈΑ ΣΟΥ, ΘΈΛΩ ΑΠΛΏΣ ΝΑ ΜΠΩ ΣΕ ΈΝΑ ΤΥΧΑΊΟ ΣΧΟΛΕΊΟ ΚΑΙ ΝΑ ΣΦΆΞΩ ΌΛΟΥΣ ΕΚΕΊ.

ΠΆΝΤΑ ΤΟ ΟΝΕΙΡΕΥΌΜΟΥΝ ΑΥΤΌ.

ΑΠΌ ΤΌΤΕ ΠΟΥ ΟΙ ΓΟΝΕΊΣ ΜΟΥ ΣΤΑΜΆΤΗΣΑΝ ΝΑ ΜΕ ΠΡΟΣΈΧΟΥΝ.

ΉΤΑΝ ΌΛΗ ΜΟΥ Η ΖΩΉ ΚΑΙ ΌΛΗ ΜΟΥ Η ΠΑΙΔΙΚΉ ΗΛΙΚΊΑ ΠΟΥ ΥΠΟΒΛΉΘΗΚΑ ΣΕ ΕΝΔΟΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΉ ΒΊΑ.

ΘΥΜΆΜΑΙ ΌΤΑΝ Η ΜΗΤΈΡΑ ΜΟΥ ΜΟΥ ΦΏΝΑΖΕ, ΠΉΓΑΙΝΑ ΚΑΙ ΧΤΥΠΟΎΣΑ ΤΥΧΑΊΕΣ ΓΆΤΕΣ ΚΑΙ ΣΚΎΛΟΥΣ.

ΚΛΑΨΟΎΡΙΖΑΝ ΚΑΙ ΤΣΊΡΙΖΑΝ ΌΤΑΝ ΤΟΥΣ ΈΚΟΨΑ ΤΑ ΠΌΔΙΑ.

ΑΛΛΆ ΜΙΑ ΦΟΡΆ ΚΙ ΈΝΑΝ ΚΑΙΡΌ, ΉΜΟΥΝ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΌΣ, ΚΑΙ ΟΝΕΙΡΕΥΌΜΟΥΝ ΝΑ ΓΊΝΩ ΚΆΠΟΙΟΣ ΕΠΙΡΡΟΉ, ΚΆΠΟΙΟΣ ΠΟΥ ΘΑ ΒΟΗΘΟΎΣΕ ΤΟΥΣ ΑΝΘΡΏΠΟΥΣ.

ΚΑΙ ΤΏΡΑ ΘΑ ΓΊΝΩ ΈΝΑ, ΘΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΉΣΩ ΝΑ ΠΕΘΆΝΕΤΕ ΑΠΌ ΤΗΝ ΈΚΡΗΞΗ ΤΩΝ ΒΟΜΒΏΝ.

ΈΧΕΤΕ ΚΆΝΕΙ ΈΝΑ ΤΈΡΑΣ ΑΠΌ ΜΈΝΑ, ΚΑΙ ΣΉΜΕΡΑ ΘΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΊΣΕΤΕ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΡΌΣΕΚΤΗΣ ΜΕΤΑΧΕΊΡΙΣΉΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΜΈΝΑ.

Και στα δύο σημεία η Αστυνομία

Σύμφωνα με τις Αρχές, για προληπτικούς λόγους, στα επηρεαζόμενα κτήρια εφαρμόζονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα βάσει των πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Εικόνες από το ΚΕΜΑ

Λεπτομέρειες αργότερα…



