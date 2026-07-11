Δίνεται εκ νέου στη δημοσιότητα η φωτογραφία του AHMED AL ZOUEID, 35 ετών, από τη Συρία, ο οποίος καταζητείται για σκοπούς διερεύνησης υπόθεσης απόπειρας φόνου σε πρώην σύζυγο και πεθερά που διαπράχθηκε στις 27/06/2026 στην επαρχία Λευκωσίας, καθώς και άλλων σοβαρών ποινικών αδικημάτων.

Παρακαλείται οποιοσδήποτε γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό του, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λευκωσίας στον αριθμό 22-802222 ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη στον αριθμό 1460.

Η υπόθεση

Η Αστυνομία διερευνά υπόθεση απόπειρας φόνου και άλλων σοβαρών αδικημάτων, με θύματα δύο γυναίκες ηλικίας 38 και 58 ετών.

Οι δύο γυναίκες εντοπίστηκαν γύρω στις 4:50 το απόγευμα της 27ης Ιουνίου, τραυματισμένες, σε διαμέρισμα στη Λευκωσία. Ακολούθως, μεταφέρθηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, ωστόσο νοσηλεύτηκαν σε σταθερή κατάσταση.