Από τις 19 Δεκεμβρίου 2023, όταν το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων ανέλαβε τη διαχείριση της μονάδας ΟΕΔΑ Πεντακώμου, το βάρος έπεσε στην αποτροπή μιας πρωτοφανούς υγειονομικής κρίσης στην επαρχία Λεμεσού. Από τα στοιχεία του ΤΑΥ προκύπτει ότι η κατάσταση που παραλήφθηκε από τον προηγούμενο ανάδοχο ήταν χαοτική. Από τότε το Τμήμα ενεργεί ως πυροσβέστης για κάλυψη των τρεχουσών αναγκών. Ο μεγάλος στόχος παραμένει η κατακύρωση του νέου διαγωνισμού εντός του 2027, ώστε ένας νέος εργολάβος να αναλάβει τη μερική αναβάθμιση και λειτουργία για τα επόμενα χρόνια.

Την ίδια ώρα, ωστόσο, η Νομική Υπηρεσία επικεντρώνεται στο τι πήγε στραβά στο παρελθόν. Σε πρόσφατες δηλώσεις του, ο Γενικός Εισαγγελέας, Γιώργος Σαββίδης, επιβεβαίωσε ότι το σχετικό πόρισμα της Ερευνητικής Επιτροπής για την ΟΕΔΑ Πεντακώμου, το οποίο παραλήφθηκε και μελετήθηκε από τη Νομική Υπηρεσία στα τέλη του 2023, έχει διαβιβαστεί στην Αστυνομία.

Σήμερα, η Αστυνομία διενεργεί ανακριτική διαδικασία προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον στοιχειοθετούνται ποινικά αδικήματα αναφορικά με τον σχεδιασμό, την κατακύρωση και τη διαχείριση της μονάδας. Η Νομική Υπηρεσία αναμένει τη συμπλήρωση των ανακρίσεων από την Αστυνομία ώστε να προβεί στην τελική αξιολόγηση.

ΕΟΑ, επηρεαζόμενοι δήμοι και κοινότητες, αλλά και η κοινωνία γενικότερα αναμένουν τόσο την περιβαλλοντική εξυγίανση της μονάδας, όσο και την πλήρη κάθαρση σε ποινικό επίπεδο.

Α.Ν.