Ο θεσμός του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος εφαρμόστηκε τον Ιούλιο του 2014 επί υπουργίας της αείμνηστης Ζέτας Αιμιλιανίδου. Ήταν ένας τρόπος να βοηθηθούν οι χαμηλά αμειβόμενοι, οι εργαζόμενοι με μερική απασχόληση και ο μεγάλος αριθμός ανέργων που είχε προκύψει μετά την κρίση του 2013 και το κούρεμα των καταθέσεων. Αναντίλεκτα, το ΕΕΕ αποτέλεσε μεγάλο βοήθημα για χιλιάδες ανέργους και εργαζόμενους.

Ωστόσο, 12 χρόνια μετά, ενδεχομένως να χρειάζεται αναθεώρηση. Και αυτό γιατί από κάποιο στάδιο και μετά, κατέληξε να επιδοτεί την ανεργία, αντί να συμβάλλει στην ενίσχυση της απασχόλησης. Προχθές, διαβάσαμε ότι λήπτες του ΕΕΕ «ακουμπούν» τα χρήματα που λαμβάνουν στα καζίνο και στα πρακτορεία στοιχημάτων.

Το θέμα ηγέρθη ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάρκεια συζήτησης της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή με ελεγχόμενο το Υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας. Μάλιστα, στέλεχος του Υφυπουργείου ανέφερε πως υπάρχουν και σχετικές ενδείξεις για το φαινόμενο αυτό. Με την αύξηση του κατώτατου μισθού, την προωθούμενη αύξηση των συντάξεων, καθώς επίσης και την προσπάθεια επέκτασης του θεσμού των συλλογικών συμβάσεων, ώστε να προστατευθούν οι όροι εργοδότησης μεγαλύτερου αριθμού εργαζομένων, ίσως είναι καιρός το ΕΕΕ να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.

Αγ.Αγ.