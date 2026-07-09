Στα καζίνο και στα πρακτορεία στοιχημάτων ακουμπούν κάποιοι λήπτες του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος (ΕΕΕ) την είσπραξη του μήνα, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ποιότητα ζωής των ιδίων, των οικογενειών τους και κατ’ επέκταση για την ίδια την κοινωνία.

Ορισμένοι χρήστες αναμένουν το έμβασμα και όταν διαπιστώσουν ότι τα χρήματα είναι στη διάθεσή τους, τις επόμενες 2-3 μέρες επικεντρώνονται σε τυχερά παιγνίδια.

Το θέμα ηγέρθη ενώπιον της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου κατά τη διάρκεια συζήτησης της έκθεσης του Γενικού Ελεγκτή με ελεγχόμενο το υφυπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας.

Στέλεχος του υφυπουργείου ανέφερε, πως υπάρχει πρόθεση και επιθυμία συνεργασίας με το γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, ώστε να λαμβάνεται ενημέρωση ως προς την πτυχή της χρήσης του ΕΕΕ ειδικά σε καζίνο ή σε γραφεία στοιχημάτων.

Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε ότι υπάρχει πρόθεση του υφυπουργείου να συνεργαστεί με την Επίτροπο Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, με σκοπό να λαμβάνονται πληροφορίες ως προς το κατά πόσον λήπτες Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος επισκέπτονται καζίνο ή παίζουν σε πρακτορεία στοιχημάτων.

Έχουμε και σχετικές ενδείξεις, ανέφερε στέλεχος του υπουργείου, το οποίο πρόσθεσε: Μπορούμε μέσω διασυνδέσεων να διενεργήσουμε έλεγχο. Για παράδειγμα στις 15 του μήνα γίνεται έμβασμα στο λογαριασμό ληπτών και στις 16, 17 ή και 18 του μηνός αυξάνονται οι χρήστες σε καζίνο και μπούκικα. Έχουμε τρόπο να βρούμε την άκρη. Όμως, χρειαζόμαστε και τη βοήθεια της Βουλής, ώστε να λαμβάνουμε πληροφόρηση από το γραφείο της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα.

Η υφυπουργός κ. Κλέα Παπαέλληνα επιβεβαίωσε πως όντως υπάρχει σχετική πληροφόρηση και πρόσθεσε ότι στόχος είναι να ληφθούν μέτρα ώστε να βοηθηθούν όσοι χρησιμοποιούν το ΕΕΕ για τυχερά παιγνίδια να απεξαρτηθούν. Θέλουμε, αντί να επιδίδονται σε τυχερά παιγνίδια, να σηκώνονται όπως και οι υπόλοιποι άνθρωποι να πηγαίνουν στη δουλειά τους και να αισθάνονται χρήσιμοι, είπε. «Όταν τους αφήνουμε να μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία χωρίς να μπορούμε να παρέμβουμε, με το σκεπτικό ότι θα επηρεαστούν τα προσωπικά τους δεδομένα, δεν βοηθάμε ούτε τους ίδιους, ούτε και τις οικογένειες τους» πρόσθεσε.

Τόσο ο πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου Ζαχαρίας Κουλίας όσον και τα μέλη της Χρ. Σαββίδης, Γ. Παμπορίδης, Δ. Μπάρος, Μ. Νικολάου, Οδ. Μιχαηλίδης, Ν. Κέττηρος και Χρ. Χριστοφίδης τόνισαν την ανάγκη να βρεθεί τρόπος ενημέρωσης του υφυπουργείου, τόσο για το συγκεκριμένο ζήτημα όσον και για άλλα, ώστε να διευκολυνθεί το έργο του υφυπουργείου, στο βαθμό που όντως δεν επηρεάζονται προσωπικά δεδομένα, πέραν των απαραίτητων, υπό τις περιστάσεις.