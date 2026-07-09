Ο αντίκτυπος του αποκλεισμού στη φάση των «16» εξακολουθεί να είναι αισθητός στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μετά την ήττα από το Βέλγιο, ένας από τους παίκτες που δέχτηκε τις περισσότερες επικρίσεις ήταν ο Φόλαριν Μπαλογκάν, ο οποίος δέχθηκε κριτική τόσο για την απόδοσή του όσο και για την αντιπαράθεση γύρω από την κόκκινη κάρτα που τελικά δεν τον εμπόδισε να αγωνιστεί στον αγώνα.

Μετά από αρκετές ημέρες σιωπής, ο 25χρονος επιθετικός της Μονακό επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εξηγήσει την κατάσταση και να αναλάβει την ευθύνη για το αποτέλεσμα.

«Το ντεμπούτο μου στο Παγκόσμιο Κύπελλο… Με πονάει να περιμένω τέσσερα χρόνια για να αγωνιστώ στο υψηλότερο επίπεδο που έχει να προσφέρει το άθλημά μας. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη από τους οπαδούς μας που δεν ήμουν αρκετά καλός όταν είχε τη μεγαλύτερη σημασία και τους απογοητεύσαμε», έγραψε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Μπαλογκάν έδωσε επίσης ένα μήνυμα ελπίδας για το μέλλον, τονίζοντας ότι αυτός ο αποκλεισμός θα μπορούσε να γίνει καταλύτης για την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου στη χώρα του. «Το ποδόσφαιρο στις Ηνωμένες Πολιτείες θα γίνει μόνο μεγαλύτερο. Η πίστη, το ταλέντο και το πάθος αυξάνονται συνεχώς και ξέρω ότι οι καλύτερες μέρες είναι μπροστά μας. Το μέλλον ανήκει σε όσους δεν σταματούν ποτέ να πιστεύουν. Αυτή η στιγμή θα μας τροφοδοτήσει. Θα επιστρέψουμε», επιβεβαίωσε.

Η απόδοσή του εναντίον του Βελγίου ήταν κατά πολύ κατώτερη των προσδοκιών. Σε έναν αγώνα χωρίς καμία επιθετική απειλή, δεν κατάφερε να σκοράρει, να δώσει ασίστ, να δημιουργήσει ευκαιρίες ή ακόμα και να ανακτήσει την μπάλα. Επιπλέον, ολοκλήρωσε το ματς έχοντας μόνο 10 πάσες, τον χαμηλότερο αριθμό μεταξύ των βασικών της ομάδας, με ποσοστό ευστοχίας 60%.

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