Όταν αυξάνεται η τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος, όταν ακριβαίνουν τα καύσιμα ή όταν μια επιχείρηση αναβάλλει μια επένδυση λόγω διεθνούς αβεβαιότητας, πολλοί θεωρούν ότι πρόκειται για καθαρά οικονομικά ζητήματα. Στην πραγματικότητα, πίσω από αυτές τις εξελίξεις βρίσκεται η γεωπολιτική. Οι αποφάσεις που λαμβάνονται χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά, οι συγκρούσεις μεταξύ κρατών και οι ανακατατάξεις στο διεθνές σύστημα επηρεάζουν πλέον άμεσα την καθημερινότητά μας.

Τα τελευταία χρόνια, ο κόσμος έχει εισέλθει σε μια περίοδο έντονων γεωπολιτικών ανακατατάξεων. Ο πόλεμος στην Ουκρανία, η αστάθεια στη Μέση Ανατολή και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων έχουν επαναφέρει στο προσκήνιο την έννοια της ασφάλειας. Παράλληλα, ζητήματα όπως η ενεργειακή επάρκεια, οι εμπορικές οδοί, οι πρώτες ύλες και η τεχνολογική υπεροχή δεν αποτελούν πλέον μόνο αντικείμενο οικονομικής πολιτικής, αλλά και παράγοντες που επηρεάζουν τις διεθνείς ισορροπίες.

Η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε μια νέα πραγματικότητα. Για πολλά χρόνια, η ειρήνη και η οικονομική συνεργασία θεωρούνταν σχεδόν αυτονόητες. Σήμερα, όμως, γίνεται ολοένα και πιο σαφές ότι η ανθεκτικότητα των οικονομιών, η ενεργειακή ασφάλεια και η προστασία των κρίσιμων υποδομών αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη διατήρηση της ευημερίας και της σταθερότητας.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η Κύπρος αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Η γεωγραφική της θέση, στο σταυροδρόμι τριών ηπείρων και στην καρδιά της Ανατολικής Μεσογείου, της προσδίδει έναν ρόλο που υπερβαίνει το μέγεθός της. Ως κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πλαισίου συνεργασίας και σταθερότητας, σε μια περιοχή που συγκεντρώνει έντονο διεθνές ενδιαφέρον.

Οι διεθνείς εξελίξεις δεν επηρεάζουν μόνο τις διακρατικές σχέσεις. Επηρεάζουν τις τιμές της ενέργειας, το κόστος μεταφοράς προϊόντων, την πορεία των επενδύσεων, τον τουρισμό και τελικά το διαθέσιμο εισόδημα κάθε οικογένειας. Η γεωπολιτική δεν είναι μια έννοια που αφορά αποκλειστικά διπλωμάτες ή πανεπιστημιακούς. Είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει ολοένα και περισσότερο την οικονομική και κοινωνική πραγματικότητα.

Για χώρες όπως η Κύπρος, η προσαρμοστικότητα αποκτά ιδιαίτερη σημασία. Σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται διαρκώς, η δυνατότητα αξιοποίησης των ευρωπαϊκών συνεργασιών, η ενίσχυση της οικονομικής ανθεκτικότητας και η κατανόηση των διεθνών εξελίξεων αποτελούν στοιχεία που μπορούν να συμβάλουν στη σταθερότητα και στις προοπτικές ανάπτυξης.

Η νέα εποχή δεν χαρακτηρίζεται μόνο από προκλήσεις, αλλά και από νέες δυνατότητες. Η Ανατολική Μεσόγειος αναδεικνύεται σε περιοχή αυξημένης στρατηγικής σημασίας, ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση καλείται να διαμορφώσει τον ρόλο της σε ένα πιο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον. Σε αυτή τη διαδικασία, κάθε κράτος-μέλος έχει τη δική του συμβολή.

Σε έναν κόσμο όπου οι εξελίξεις διαδέχονται η μία την άλλη με μεγάλη ταχύτητα, η ενημέρωση και η κατανόηση των διεθνών ισορροπιών δεν αποτελούν πολυτέλεια. Αποτελούν αναγκαία προϋπόθεση για να αντιληφθούμε γιατί γεγονότα που εκτυλίσσονται μακριά από τα σύνορά μας επηρεάζουν τόσο έντονα την καθημερινή μας ζωή. Γιατί, τελικά, η γεωπολιτική δεν αφορά μόνο τους χάρτες και τις διεθνείς συνόδους. Αφορά το παρόν και το μέλλον όλων μας.

*Δημοτικός Σύμβουλος Στροβόλου – Πολιτικός Επιστήμονας