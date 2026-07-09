Δεν μπορούν να γίνουν ασφαλείς προβλέψεις για τη μελλοντική πορεία των τιμών των καυσίμων, λόγω της απρόβλεπτης κατάστασης που επικρατεί σε σχέση με τον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Διευθυντής της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή, Κωνσταντίνος Καραγιώργης.

Ο κ. Καραγιώργης ανέφερε ότι, παρά τις πρόσφατες μειώσεις στις τιμές καυσίμων στην Κύπρο, αυτές δεν έχουν ακόμη επιστρέψει στα επίπεδα που βρίσκονταν πριν από τον πόλεμο. Όπως είπε, ενδέχεται να χρειαστεί επιπλέον χρονικό διάστημα ώστε οι τιμές να επανέλθουν στα προηγούμενα χαμηλότερα επίπεδα.

Την ίδια ώρα, ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων, Σάββας Προκοπίου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ανέμενε «ακόμη λίγη μείωση» στις τιμές των καυσίμων, ωστόσο οι νέες εξελίξεις που συνδέονται με τον πόλεμο στο Ιράν ενδέχεται να οδηγήσουν σε αυξήσεις σε μεταγενέστερο στάδιο.

«Το τελευταίο διάστημα παρατηρήσαμε μια συνεχή πτωτική πορεία στις τιμές καυσίμων, η οποία ήταν σημαντική», ανέφερε ο κ. Καραγιώργης. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι οι τιμές στην Κύπρο «ακόμη να φθάσουν τα επίπεδα στα οποία βρίσκονταν πριν από τον πόλεμο στο Ιράν».

Σύμφωνα με τον ίδιο, το προηγούμενο διάστημα η πιο ήρεμη κατάσταση στις διεθνείς αγορές συνέβαλε στη μείωση των τιμών. Παρόλα αυτά, σημείωσε ότι η εικόνα παραμένει ρευστή, καθώς «μια ξαφνική σπίθα» μπορεί να πυροδοτήσει ξανά την ένταση στην περιοχή των Στενών του Ορμούζ, με απρόβλεπτες συνέπειες.

Για τον λόγο αυτό, όπως είπε, δεν μπορούν να γίνουν με βεβαιότητα προβλέψεις για την πορεία των τιμών των καυσίμων. Ο κ. Καραγιώργης εξέφρασε την ελπίδα να επικρατήσει ηρεμία, ώστε οι τιμές να επιστρέψουν στα προ πολέμου επίπεδα, καλώντας παράλληλα να αποφεύγεται η κινδυνολογία για αυξήσεις.

Με βάση τα στοιχεία της Υπηρεσίας Προστασίας του Καταναλωτή, από τις 2 Ιουνίου μέχρι τις 9 Ιουλίου, η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 στην Κύπρο μειώθηκε κατά 14,4 σεντ το λίτρο, ενώ η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης μειώθηκε κατά 34,9 σεντ το λίτρο.

Στις 9 Ιουλίου, η μέση παγκύπρια τιμή της αμόλυβδης 95 ήταν 1,467 ευρώ το λίτρο, με τη φθηνότερη τιμή στο 1,389 ευρώ και την ακριβότερη στο 1,569 ευρώ. Η μέση τιμή του πετρελαίου κίνησης ήταν 1,570 ευρώ το λίτρο, με τη φθηνότερη τιμή στο 1,484 ευρώ και την ακριβότερη στο 1,767 ευρώ.

Ερωτηθείς κατά πόσον έχουν παραληφθεί φορτία καυσίμων με διαφορετικές τιμές από τις υφιστάμενες, ο κ. Καραγιώργης εξήγησε ότι υπάρχει ετεροχρονισμός στις τιμές των καυσίμων που εισάγονται στην Κύπρο, καθώς απαιτείται χρονικό διάστημα μερικών ημερών για τη μεταφορά τους από τα διυλιστήρια του εξωτερικού.

Όπως ανέφερε, οι αγορές καυσίμων που βρίσκονται σήμερα στην κυπριακή αγορά έγιναν περίπου 10 ημέρες προηγουμένως, γεγονός που σημαίνει ότι μια πρόσφατη εξέλιξη στις διεθνείς τιμές του αργού πετρελαίου δεν αποτυπώνεται άμεσα στις τιμές λιανικής.

Ο κ. Καραγιώργης πρόσθεσε ότι η Υπηρεσία παρακολουθεί τις τιμές των διυλιστηρίων, οι οποίες το προηγούμενο διάστημα βρίσκονταν σε χαμηλά επίπεδα, συμβάλλοντας στην πτωτική πορεία των τιμών των καυσίμων στην Κύπρο.

Από την πλευρά του, ο κ. Προκοπίου ανέφερε ότι ανέμενε περαιτέρω μικρή μείωση στις τιμές, σημειώνοντας ότι στην τελική τιμή περιλαμβάνεται και η κρατική επιδότηση των 8,3 σεντ. Πρόσθεσε, ωστόσο, ότι προς το παρόν δεν προβλέπει νέες μειώσεις.

Ο Πρόεδρος του Παγκύπριου Συνδέσμου Πρατηριούχων είπε ακόμη ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρείται σταθεροποίηση των τιμών, ενώ σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις στα Στενά του Ορμούζ ανέφερε ότι, με την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί, «σίγουρα σε κάποια φάση θα ξεκινήσουν οι αυξήσεις».

ΚΥΠΕ