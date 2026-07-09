Η επαγγελματική κατάρτιση και η διά βίου μάθηση αποτελούν βασικό εργαλείο για την κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας, ιδιαίτερα σε τομείς που μεταβάλλονται με ταχύ ρυθμό, όπως η αυτοκινητοβιομηχανία, ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Μαρίνος Μουσιούττας.

Σε χαιρετισμό του στην τελετή αποφοίτησης και βράβευσης της AMEC Automotive & Motorsport Engineering Center, ο κ. Μουσιούττας τόνισε ότι η μετάβαση προς την ηλεκτροκίνηση δημιουργεί νέες προκλήσεις, αλλά και σημαντικές ευκαιρίες απασχόλησης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Εργασίας, ο Υπουργός συνεχάρη τους αποφοίτους των προγραμμάτων Master Technicians – Ειδικοί Διαγνώστες, City and Guilds Level 4 Hybrid and Electric Vehicles, καθώς και τους Τεχνίτες Ηλεκτρικών και Υβριδικών Οχημάτων Επιπέδου 4 του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων της ΑνΑΔ.

Συγχαρητήρια απηύθυνε επίσης στους φοιτητές του προγράμματος City and Guilds Level 3 Light Vehicle Maintenance and Repair, οι οποίοι βραβεύτηκαν και έλαβαν υποτροφίες.

Ο κ. Μουσιούττας ανέφερε ότι τα ηλεκτρικά και υβριδικά οχήματα, τα συστήματα υψηλής τάσης και οι προηγμένες τεχνολογίες ασφαλείας απαιτούν πλέον καταρτισμένους και πιστοποιημένους επαγγελματίες.

Όπως σημείωσε, η κατάρτιση, η αξιολόγηση και η πιστοποίηση των τεχνικών ηλεκτρικών και υβριδικών οχημάτων αποτελούν καθοριστικό βήμα για την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, την προστασία των καταναλωτών, την ποιότητα των υπηρεσιών και τη διαμόρφωση επαγγελματικών προτύπων στον κλάδο.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο γεγονός ότι η AMEC είναι το πρώτο Κέντρο Αξιολόγησης Επαγγελματικών Προσόντων στην Κύπρο που ολοκλήρωσε τις αξιολογήσεις για το Πρότυπο Επαγγελματικού Προσόντος «Τεχνίτης Υβριδικών και Ηλεκτρικών Οχημάτων».

Η εξέλιξη αυτή, είπε, συνδέεται με τις προτεραιότητες του Υπουργείου για αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού, ενίσχυση της απασχολησιμότητας και καλύτερη διασύνδεση της κατάρτισης με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας.

Αναφερόμενος στον ρόλο της ΑνΑΔ και του Συστήματος Επαγγελματικών Προσόντων, ο Υπουργός σημείωσε ότι είναι κομβικός για την αναγνώριση και πιστοποίηση δεξιοτήτων, καθώς ενισχύει τόσο την επαγγελματική προοπτική των εργαζομένων όσο και την ανταγωνιστικότητα του κλάδου.

Απευθυνόμενος στους αποφοίτους, ο κ. Μουσιούττας είπε ότι ο τίτλος που λαμβάνουν αποτελεί εφόδιο για μια σταδιοδρομία με προκλήσεις, μάθηση και συνεχή εξέλιξη. Υπογράμμισε, παράλληλα, ότι πίσω από κάθε εργασία που θα αναλαμβάνουν βρίσκεται «η εμπιστοσύνη ενός ανθρώπου και, συχνά, η ίδια του η ασφάλεια».

Κλείνοντας, συνεχάρη εκ νέου τους αποφοίτους, τους βραβευθέντες φοιτητές, τη διεύθυνση και τους εκπαιδευτές της AMEC, καλώντας νέους, εργαζομένους και επιχειρήσεις να επενδύουν διαρκώς στη γνώση και στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους, καθώς αυτό αποτελεί, όπως είπε, «την καλύτερη επένδυση για το μέλλον».