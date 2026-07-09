Οι επενδυτές μείωσαν περαιτέρω τον Ιούνιο τις συμμετοχές τους σε ETF χρυσού, με τις εκροές να φτάνουν τα 8,9 δισ. δολάρια, σύμφωνα με στοιχεία του Παγκόσμιου Συμβουλίου Χρυσού.

Τα φυσικά υποστηριζόμενα διαπραγματεύσιμα αμοιβαία κεφάλαια που παρακολουθούν την τιμή του χρυσού κατέγραψαν εκροές σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές, με τη Βόρεια Αμερική να παρουσιάζει τις μεγαλύτερες απώλειες.

Στο τέλος Ιουνίου, το συνολικό υπό διαχείριση ενεργητικό των ETF χρυσού παγκοσμίως μειώθηκε κατά 13%, στα 526 δισ. δολάρια. Σε επίπεδο πρώτου εξαμήνου, η μείωση ανήλθε στο 6%, κυρίως λόγω της υποχώρησης της τιμής του χρυσού.

Η συνολική κατοχή χρυσού μειώθηκε τον Ιούνιο κατά 74 τόνους, στους 4.047 τόνους. Ωστόσο, σε επίπεδο εξαμήνου καταγράφηκε καθαρή αύξηση 18 τόνων.

Παρά τις εκροές του Ιουνίου, οι παγκόσμιες ροές κεφαλαίων προς ETF χρυσού παρέμειναν θετικές στο πρώτο εξάμηνο, φτάνοντας τα 8 δισ. δολάρια.

Η Ασία κυριάρχησε στις εισροές, καταγράφοντας το ισχυρότερο πρώτο εξάμηνο που έχει σημειωθεί ποτέ στην περιοχή. Αντίθετα, η Βόρεια Αμερική ήταν η μόνη περιοχή που παρουσίασε μείωση εισροών στα ETF χρυσού.