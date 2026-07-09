Συντονιστική συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημοτικό Μέγαρο Πάφου, ενόψει της θεσμοθετημένης εκδήλωσης «Μνήμες Κατεχόμενης Γης», η οποία θα πραγματοποιηθεί για πρώτη φορά στην Πάφο, στις 12 και 13 Νοεμβρίου 2026, υπό την αιγίδα του Υφυπουργείου Πολιτισμού και με τη στήριξη του Δήμου Πάφου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Δημαρχεύων Πάφου, Άγγελος Ονησιφόρου, ο Δήμαρχος Αμμοχώστου και Πρόεδρος της Επιτροπής Κατεχόμενων Δήμων, Σίμος Ιωάννου, η Δήμαρχος Ακανθούς, Ελένη Χατζημιχαήλ, η Δήμαρχος Λαπήθου, Σούλλα Μούρεττου και ο Πρόεδρος των Κατεχόμενων Κοινοτήτων επαρχίας Λευκωσίας, Λευτέρης Αντωνίου, ο οποίος εκπροσώπησε και τους Προέδρους των Κατεχόμενων Κοινοτήτων των επαρχιών Αμμοχώστου και Κερύνειας.

Η διοργάνωση περιλαμβάνει διήμερη έκθεση αφιερωμένη στην κατεχόμενη γη μας, με ιδιαίτερη έμφαση στη συμμετοχή μαθητών και μαθητριών από σχολεία της επαρχίας Πάφου, καθώς και βραδινή αντικατοχική εκδήλωση.

Η πραγματοποίηση της εκδήλωσης για πρώτη φορά στην Πάφο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή αλλά και ευθύνη για την πόλη μας, τόνισε ο Δημαρχεύων Πάφου. Μέσα από τη συνεργασία των Κατεχόμενων Δήμων και Κοινοτήτων, του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Πάφου, στέλνουμε ξανά το μήνυμα ότι η μνήμη παραμένει ζωντανή, κατέληξε ο κ. Ονησιφόρου.