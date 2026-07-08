Την κάθετη αντίθεσή του σε οποιαδήποτε σκέψη ή πρόταση για θανάτωση αδέσποτων σκύλων στο Δάσος Πάφου εκφράζει το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, καλώντας την Πολιτεία να προχωρήσει σε υπεύθυνη και ολιστική διαχείριση του προβλήματος.

Σε ανακοίνωσή του, το Κίνημα αναφέρει ότι η προστασία του κυπριακού αγρινού και της άγριας πανίδας αποτελεί υποχρέωση όλων, σημειώνοντας ωστόσο ότι η λύση «δεν μπορεί να είναι η εξόντωση ζώων», που είναι τα ίδια θύματα εγκατάλειψης και ανθρώπινης ανευθυνότητας. Προσθέτει ότι η θανάτωση δεν αντιμετωπίζει την αιτία του προβλήματος, αλλά μεταθέτει τις ευθύνες από όσους εγκαταλείπουν ζώα στα ίδια τα ζώα.

Η συντονίστρια της Ομάδας Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος, Ανθή Μουζούρη, αναφέρει ότι «μια σύγχρονη κοινωνία δεν μπορεί να αποδέχεται ως λύση τη θανάτωση ανυπεράσπιστων ζώων». Το Κίνημα εισηγείται, μεταξύ άλλων, περισυλλογή από εξειδικευμένο προσωπικό, μεταφορά σε κατάλληλα καταφύγια, ενίσχυση των προγραμμάτων στείρωσης και σήμανσης και αυστηρές κυρώσεις σε όσους εγκαταλείπουν ζώα, σημειώνοντας ότι θα παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.