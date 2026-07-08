Διαδικασία επί παραβάσει κατά της Κύπρου άνοιξε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αποστέλλοντας προειδοποιητική επιστολή για ελλιπή ενσωμάτωση διατάξεων της Οδηγίας που αφορά την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Κύπρος, μαζί με τη Λιθουανία, την Πολωνία και τη Σλοβενία, δεν έχει μεταφέρει ορθά στο εθνικό της δίκαιο βασικές πρόνοιες της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1673 για την ποινική αντιμετώπιση του ξεπλύματος χρήματος.

Οι ελλείψεις που εντοπίζει η Επιτροπή αφορούν, μεταξύ άλλων, τα αδικήματα νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, τις προβλεπόμενες κυρώσεις και τις επιβαρυντικές περιστάσεις που μπορούν να οδηγήσουν σε αυστηρότερες ποινές.

Η Οδηγία θεσπίζει κοινό ευρωπαϊκό πλαίσιο για τον ορισμό των αδικημάτων και των κυρώσεων που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος, με στόχο την ενίσχυση της αστυνομικής και δικαστικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και την αποτροπή εκμετάλλευσης διαφορών μεταξύ εθνικών νομικών συστημάτων.

Τι προβλέπει η Οδηγία

Δυνατότητα δίωξης για ξέπλυμα χρήματος ακόμη και χωρίς προηγούμενη καταδίκη για το βασικό αδίκημα.

Δίωξη προσώπων που νομιμοποιούν έσοδα από δικές τους εγκληματικές δραστηριότητες, γνωστή ως self-laundering .

. Αυστηρότερες ποινές όταν το αδίκημα διαπράττεται από πρόσωπα ή οργανισμούς με ειδικά καθήκοντα.

Σαφέστεροι κανόνες αρμοδιότητας σε διασυνοριακές υποθέσεις.

Κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση στα αδικήματα και τις ποινές για ξέπλυμα χρήματος.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η κυπριακή νομοθεσία δεν συμμορφώνεται πλήρως με τις απαιτήσεις της Οδηγίας. Η αποστολή προειδοποιητικής επιστολής αποτελεί το πρώτο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει.

Η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να αντιμετωπίσει τις ελλείψεις που επισημαίνει η Κομισιόν. Εάν η απάντηση δεν κριθεί ικανοποιητική, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, εκδίδοντας αιτιολογημένη γνώμη.

ΚΥΠΕ