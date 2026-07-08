Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε αιτιολογημένη γνώμη προς την Κύπρο, στο πλαίσιο διαδικασίας επί παραβάσει, για μη πλήρη εφαρμογή κανόνων που αφορούν τη διοικητική συνεργασία στον φορολογικό τομέα και την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, η Κύπρος, μαζί με το Βέλγιο και τη Βουλγαρία, δεν έχει ακόμη θεσπίσει ή κοινοποιήσει όλα τα αναγκαία εθνικά μέτρα για την πλήρη εφαρμογή της σχετικής οδηγίας.

Η υπόθεση αφορά την οδηγία (ΕΕ) 2025/872, η οποία τροποποιεί το υφιστάμενο πλαίσιο διοικητικής συνεργασίας στον φορολογικό τομέα.

Τι προβλέπει η οδηγία

Η οδηγία προβλέπει:

την τυποποίηση της δήλωσης πληροφοριών για τον συμπληρωματικό φόρο ,

, την αυτόματη ανταλλαγή των σχετικών στοιχείων μεταξύ φορολογικών αρχών,

την υποστήριξη της εφαρμογής του παγκόσμιου ελάχιστου φορολογικού συντελεστή,

την κάλυψη πολυεθνικών ομίλων και μεγάλων εγχώριων επιχειρήσεων,

την ενίσχυση της φορολογικής διαφάνειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η υποχρέωση αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο εφαρμογής των κανόνων για τον παγκόσμιο ελάχιστο φορολογικό συντελεστή για πολυεθνικούς ομίλους και μεγάλες εγχώριες επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι φορολογικές αρχές στην ΕΕ θα έπρεπε να έχουν αρχίσει την ανταλλαγή των σχετικών πληροφοριών από τον Ιούνιο του 2026.

Η Κομισιόν εκτιμά ότι η μη πλήρης ενσωμάτωση της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο από την Κύπρο δημιουργεί εμπόδια στην ομαλή εφαρμογή του ενωσιακού πλαισίου.

Η Επιτροπή είχε αποστείλει προειδοποιητική επιστολή προς την Κύπρο τον Ιανουάριο του 2026. Καθώς οι ελλείψεις δεν έχουν αντιμετωπιστεί πλήρως, προχώρησε στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας επί παραβάσει.

Η Κύπρος έχει πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσει και να λάβει τα αναγκαία μέτρα συμμόρφωσης.

Εάν η απάντηση δεν κριθεί ικανοποιητική, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να παραπέμψει την υπόθεση στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ζητώντας την επιβολή οικονομικών κυρώσεων.

ΚΥΠΕ