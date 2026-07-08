Ανάπλαση των πεζοδρόμων Λήδρας – Ονασαγόρου κατά τρόπο ώστε να επιβιώσουν και οι ίδιοι, ευνοούν οι καταστηματάρχες, οι οποίοι συνέστησαν «Εκπροσωπευτική Επιτροπή Καταστηματαρχών, Κατοίκων και Ιδιοκτητών Μικρών Επιχειρήσεων και Ακινήτων της Περιοχής των Πεζόδρομων του Ιστορικού Κέντρου της Λευκωσίας».

Απαράβατη προϋπόθεση, σύμφωνα με τους ίδιους, είναι η ύπαρξη ενός σωστού προϋπολογισμού, ο οποίος θα διασφαλίσει την προστασία των επιχειρήσεών τους και την ποιότητα της ζωής τους, τόσο κατά τη διάρκεια των κατασκευαστικών έργων όσον και μετά την ολοκλήρωσή τους.

Σε ανακοίνωσή τους εκφράζουν την έντονη αντίθεση τους «στο γεγονός ότι ο Δήμος Λευκωσίας προχωρεί σε μελέτες και σχεδιασμούς ερήμην (τους), χωρίς καμία απολύτως διαβούλευση».

Σημειώνουν δε, πως η εκ των υστέρων παρουσίαση ολοκληρωμένων σχεδίων δεν αποτελεί διαβούλευση.

Πρόκειται, συνεχίζουν, για μια αυθαίρετη στάση η οποία στο παρελθόν έχει οδηγήσει εκατοντάδες οικογένειες στην οικονομική εξαθλίωση.

«Δεν θα ανεχτούμε, προστίθεται, καμία απόφαση η οποία θα επιφέρει την καταστροφή του μοναδικού Ιστορικού Κέντρου της Πρωτεύουσας», προσθέτουν.

Περαιτέρω υποστηρίζουν, πως αυτό που προτείνεται δεν είναι πραγματική ανάπλαση, αλλά για μια υποτυπώδης ανακατασκευή του πλακόστρωτου και αλλαγή των υπογειοποιημένων δικτύων. Είναι απαράδεκτο, συνεχίζουν, το μοναδικό Ιστορικό Εμπορικό Κέντρο της Πρωτεύουσας να υπόκειται σε πρόχειρους σχεδιασμούς που γίνονται αποκλειστικά εσωτερικά από λειτουργούς του Δήμου. Σύμφωνα με τους ίδιους, ουδένα έργο μπορεί να προχωρήσει αν δεν επιλυθούν πρώτα ζωτικά ζητήματα τα οποία ο Δήμος αγνοεί επιδεικτικά, όπως η προσβασιμότητα, η καθημερινή τροφοδοσία των επιχειρήσεων και η ορθολογική διαχείριση των σκυβάλων και της ανακύκλωσης.

Στις απαιτήσεις τους, καταγράφουν και τα ακόλουθα:

Εξειδικευμένοι μελετητές: Το έργο πρέπει να σχεδιαστεί από εξειδικευμένους επαγγελματίες με αποδεδειγμένη εμπειρία σε παρόμοια έργα, κατά τη διεξαγωγή των οποίων έχει διασφαλιστεί η ευρωστία της τοπικής οικονομίας. Διαφάνεια στη διαβούλευση: Πρέπει να υπάρχει εξαντλητική και διάφανη διαβούλευση για όλα τα θέματα πριν και κατά τον σχεδιασμό. Όσοι λένε μεγάλα λόγια κατόπιν προσυνεννόησης επειδή, τάχα, «αγαπούν την πόλη μας», ενώ δεν εκπροσωπούν ουσιαστικά κοινωνικά σύνολα και συντείνουν στον σκοταδισμό και την παραπληροφόρηση, με τα πολλά καπέλα τους από τα οποία επιλέγουν ποιο να φορέσουν αναλόγως της περίπτωσης, να αποκλειστούν. Δεκαπλασιασμός του κονδυλίου: Ο προϋπολογισμός πρέπει να αυξηθεί κατακόρυφα ώστε να ανταποκρίνεται στο πραγματικό μέγεθος και την ιστορικότητα της περιοχής. Ένας λογικός προϋπολογισμός μπορεί και πρέπει να αποτελέσει μίαν από τις ασφαλιστικές δικλείδες για την προστασία των κατοίκων της περιοχής, όπως και των ιδιοκτητών μικρών επιχειρήσεων, από την ορατή πιθανότητα ατέρμονων κατασκευαστικών έργων. Οικονομικές εγγυήσεις: Απαιτούμε δεσμευτικές εγγυήσεις προστασίας και, για πρώτη φορά, την εκ των προτέρων αποζημίωση και θεσμοθετημένη οικονομική στήριξη των καταστηματαρχών. Με δεδομένο ότι κανένα δημόσιο έργο στη Λευκωσία δεν ολοκληρώνεται εντός χρονοδιαγραμμάτων, δεν θα δεχτούμε καμία έναρξη εργασιών χωρίς προσυμφωνημένη οικονομική στήριξη για κάθε μικρή επιχείρηση. Αστικό πράσινο: Είναι αναγκαίο να ενισχυθεί σημαντικά το αστικό πράσινο με τη φύτευση εκατοντάδων πραγματικών δέντρων, αντί για τις πρόχειρες κατασκευές με αναρριχητικά φυτά που προτείνει ο Δήμος. Αυστηρά χρονοδιαγράμματα: Το έργο δεν μπορεί να ξεκινήσει σε άγνωστο χρόνο και να εκτελεστεί σε ένα αόριστο χρονικό διάστημα. Δεν δεχόμαστε να παραταθεί η περίοδος αβεβαιότητας που απωθεί το επιχειρηματικό ενδιαφέρον και δυσχεραίνει την κατοίκηση στην περιοχή.

Περαιτέρω, οι καταστηματάρχες απορρίπτουν κατηγορηματικά τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και τονίζουν ότι δεν αποτελεί βάση για συζήτηση. Δεν μιλάμε για ένα χωματόδρομο στα προάστια. Είμαστε στο μοναδικό Ιστορικό Κέντρο της Πρωτεύουσας, που θα έπρεπε να αποτελεί μια ρεαλιστικά ποιοτική επιλογή για κατοίκηση, αναψυχή, περίπατο και αγορές. Το υπεραγαπούμε, εδώ ζούμε, εδώ εργαζόμαστε και θα αγωνιστούμε με κάθε μέσο για να το κρατήσουμε ζωντανό, όπως κάνουμε με περηφάνια τόσα χρόνια.