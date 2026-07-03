Οι πολλές γάτες οι οποίες διαβιούν κατά μήκος του γραμμικού πάρκου από τη Λευκωσία μέχρι και τη Λακατάμια, τρώνε από μικρά πτηνά μέχρι και ερπετά, διαταράσσοντας την ισορροπία της βιοποικιλότητας, γι αυτό και τα πρόχειρα κατασκευασμένα καταφύγια τους προγραμματίζεται να απομακρυνθούν.

Όπως σημειώνεται σε κείμενο το οποίο ετοιμάστηκε στο πλαίσιο ανάπλασης του γραμμικού πάρκου, κατά μήκος του, υπάρχει μεγάλος αριθμός αυτοσχέδιων και πρόχειρα κατασκευασμένων καταφυγίων για γάτες.

Αυτό, σε συνδυασμό με τη σίτιση των ζώων από κάτοικους της περιοχής, συχνά με υδαρή φαγητά (σε υγρή μορφή), προκαλούν όχληση στην περιοχή που σχετίζεται με την αισθητική του χώρου, την έκλυση οσμών και την προσέλκυση εντόμων και τρωκτικών. Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τη σχετική αναφορά, οι γάτες αποτελούν φυσικούς θηρευτές και λόγω του μεγάλου αριθμού τους, προκαλούν απότομη μείωση σε άλλα είδη πανίδας όπως τα μικρά πτηνά και τα ερπετά.

Ως εκ τούτου, συνεχίζει το κείμενο, στο πλαίσιο της αναβάθμισης του χώρου, προτείνεται η απομάκρυνση των αυθαίρετων καταφυγίων και η τοποθέτηση νέων κατάλληλων κατασκευών από φυσικά υλικά και ομοιόμορφη όψη, που ταυτόχρονα θα παρέχουν κάλυψη στις γάτες από τον ήλιο και τη βροχή, θα καθαρίζονται εύκολα και θα είναι καλά αεριζόμενα.

Προστίθεται, πως οι υπηρεσίες των δήμων, σε συνεργασία με φιλοζωικές οργανώσεις, ιδιώτες και χορηγούς, θα ετοιμάσουν πρόγραμμα σίτισης με στερεά τροφή των αδέσποτων ζώων και συντήρησης των καταφυγίων.

Επιπλέον, θα πρέπει να εντατικοποιηθούν τα προγράμματα στείρωσης γάτων στην περιοχή του Πεδιαίου, καθώς αυτές αποτελούν θηρευτή της μικροπανίδας και προκαλούν αρνητικές επιπτώσεις στο τοπικό οικοσύστημα.

Σύμφωνα με παλαιότερη ανάρτηση του Δήμου Στροβόλου, οι αποικίες γάτων στο Πάρκο φτάνουν τις δέκα. Τα γατιά επιβιώνουν και από τη δράση εθελοντών οι οποίοι τις φροντίζουν και τις ταΐζουν, ενώ κάποιοι βοηθούν και στην καθαριότητά των χώρων διαμονής των γάτων.

Μαθητές και μαθήτριες του γυμνασίου Αγίου Βασιλείου στο Στρόβολο, ενεργώντας το πλαίσιο του προγράμματος «νέοι δημοσιογράφοι για το περιβάλλον», είχαν συνομιλήσει με λειτουργούς του Δήμου, οι οποίοι τους ενημέρωσαν, πως προκειμένου να διαφυλαχθεί η βιοποικιλότητα του Πάρκου, ο Δήμος χρηματοδοτεί εξ ολοκλήρου ορισμένο αριθμό στειρώσεων αδέσποτων γάτων ετησίως, δίνοντας προτεραιότητα στα ζώα των μεγάλων πάρκων, όπως του Γραμμικού. Οι γάτες παγιδεύονται από εθελοντές, εξουσιοδοτημένους από τον Δήμο και μεταφέρονται σε ιδιωτικές κτηνιατρικές κλινικές στις οποίες έχει εκ των προτέρων κατακυρωθεί προσφορά για διενέργεια στειρώσεων κατόπιν διαγωνισμού. Για το έτος 2023 το Δημοτικό Συμβούλιο διέθεσε το ποσό των δώδεκα χιλιάδων ευρώ για στειρώσεις αδέσποτων γάτων.

Οι μαθητές, με βάση και τις επαφές που είχαν, κατέληξαν πως Δήμος και εθελοντές συνηγορούν ότι το περιβαλλοντικό φαινόμενο των αδέσποτων γάτων στο Γραμμικό Πάρκο Στροβόλου είναι έντονο και χρήζει διαχείρισης. Διαπιστώνουν επίσης, πως η τοπική κοινή γνώμη είναι θετικά διακείμενη προς τις αποικίες αδέσποτων γάτων του Πάρκου και θεωρεί αποτελεσματικό μέτρο αντιμετώπισης του φαινομένου τη στείρωση γάτων από τον Δήμο.