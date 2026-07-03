Αντιμέτωπος με δύο βαριές κατηγορίες, για πρόκληση θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης, είναι ο 30χρονος από τη Βουλγαρία, πατέρας των δύο αδικοχαμένων αγοριών 8 και 10 χρόνων, που εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο το απόγευμα της Κυριακής. O 30χρονος παραπέμφθηκε σε δίκη το μεσημέρι της Πέμπτης από το Δικαστήριο Δεκέλειας, με την επόμενη δικάσιμο να ορίζεται για τις 16 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται πως τα παιδιά είχαν μείνει χωρίς επιτήρηση, αφού ο πατέρας έσπευσε το πρωί της Κυριακής στην εργασία του στη Λεμεσό, ενώ το ίδιο έπραξε και η 38χρονη συμβία του, η οποία αρχικά είχε συλληφθεί, ωστόσο, αφέθηκε την Τετάρτη ελεύθερη άνευ όρων. Ο πατέρας, όπως ακούστηκε στο Δικαστήριο, φέρεται να μετέβη στη δουλειά του στη Λεμεσό στις 4:30 το πρωί της Κυριακής 28 Ιουλίου και να επέστρεψε στο διαμέρισμά του στην Ξυλοφάγου, αφότου βρέθηκαν νεκρά τα παιδιά από τη συμβία του.

Με βάση τα ευρήματα των ερευνών του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (CID) αποφασίστηκε όπως κατηγορηθεί με πιο αυστηρή κατηγορία, αφού μαρτυρία τον φέρει να μην επιστρέφει στο σπίτι του όταν σχόλασε την Κυριακή, αλλά να μεταβαίνει σε άλλον χώρο, στον οποία παρέμεινε για διάστημα που δεν αναφέρθηκε στο Δικαστήριο. Τη μαρτυρία αποκάλυψε ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, ζητώντας την περαιτέρω κράτηση του πατέρα.

Συγκεκριμένα, είπε πως υπάρχει μαρτυρία πως μετά τη δουλειά πηγαίνει για ν’ αγοράσει αλκοόλ. «Σύμφωνα με όσα διαπιστώθηκαν μέσω του CCTV, εάν πήγαινε στο σπίτι του αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να αποτραπεί», ανέφερε ο εκπρόσωπος της κατηγορούσας Αρχής, που ανέφερε πως ο κυριότερος λόγος που ζητείται η κράτησή του είναι ο κίνδυνος φυγοδικίας.

Τη θέση αυτή αμφισβήτησε, πάντως, η δικηγόρος του, Αντριάνα Κλαΐδη, η οποία υποστήριξε πως ο πατέρας έφυγε στις 5:30 το πρωί και πως τα παιδιά δεν έμειναν χωρίς επιτήρηση, αφού ήταν ο αδελφός του στο χώρο και πήγαινε συστηματικά και τα έβλεπε.

Η κ. Κλαΐδη ανέφερε πως ο πελάτης της αρνείται όλες τις κατηγορίες που του απαγγέλθηκαν και έφερε ένσταση κράτησή του. Η συνήγορός του επικαλέστηκε το λευκό ποινικό του μητρώο, καθώς και το γεγονός πως στην Κύπρο εργάζονται τα αδέλφια και ο ξάδελφός του.

Ζήτησε, ακόμη, όπως αφεθεί ελεύθερος και να του επιβληθούν περιοριστικοί όροι. «Ζει μια τραγωδία, πέθαναν τα μωρά του. Θεωρώ πως πρέπει να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση», είπε η κ. Κλαΐδη.

Το αίτημά της απορρίφθηκε από τον Δικαστή, Carl Gunsley, που αποφάνθηκε πως ο κατηγορούμενος πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση μέχρι την έναρξη της δικαστικής διαδικασίας. «Είναι μια τρομερή τραγωδία. Όμως είναι τέτοια η σοβαρότητα των αδικημάτων, που πρέπει να διασφαλίσουμε πως δεν θα διαφύγει», σημείωσε ο κ. Gunsley.

Μετά το πέρας της διαδικασίας η κ. Κλαΐδη σημείωσε πως «το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι ο κατηγορούμενος δεν έχει ικανοποιητικούς δεσμούς με τις βρετανικές Βάσεις Δεκέλειας γι’ αυτό αποφάσισε την κράτηση του μέχρι την επόμενη δικάσιμο, η οποία ορίστηκε για τις 16 Ιουλίου στις 9:00 το πρωί, όπου την υπόθεση θα επιληφθεί Ανώτερος Δικαστής που θα έρθει από την Αγγλία».

Σε ερώτηση για το ποια είναι η κατάσταση του πελάτη της, ανέφερε πως «είναι σε πολύ άσχημη ψυχολογική κατάσταση. Δυστυχώς, ένεκα αυτής της απόφασης δεν θα μπορέσει να ταξιδέψει στη Βουλγαρία για να παραστεί στην κηδεία των παιδιών του», σημείωσε.

Το χρονικό της φρικτής τραγωδίας

Η Αστυνομία των βρετανικών Βάσεων εκτιμά πως πλέον έχει εικόνα για το τι συνέβη το μοιραίο απόγευμα της περασμένης Κυριακής. Τις περισσότερες απαντήσεις έδωσε η κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, που ενεργοποιείται μέσω της κίνησης.

Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές αυτή η κάμερα δείχνει στις 12:10 το μεσημέρι τα παιδιά να παίζουν στην αυλή και γύρω στις 2:30 το απόγευμα να μπαίνουν στο αυτοκίνητο. Σημειώνεται πως τα παιδιά εντόπισε αναίσθητα στο πίσω κάθισμα η μητριά τους μετά τις 5:30 το απόγευμα.

Τα παιδιά φαίνεται να πέτυχαν είσοδο στο αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο στον ανοικτό χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν, μέσω μιας ανοικτής πόρτας στο πίσω μέρος. Όπως αποκάλυψε το philenews, οι εξετάσεις εμπειρογνωμόνων έδειξαν βλάβη στη συγκεκριμένη πόρτα, η οποία παρέμεινε ξεκλείδωτη, παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είχε κλειδωθεί. Ακολούθως φαίνεται πως κλειδώθηκαν στο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκαν σ’ αυτό, αφού ήταν ενεργοποιημένη και η κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά (child lock).

Αυτό που παραμένει ακόμη ανοικτό είναι τα αίτια θανάτου, που θα εξακριβωθούν μετά το πέρας των επιστημονικών εξετάσεων σε δείγματα που λήφθηκαν από τις σορούς των παιδιών, που θα μεταφερθούν στη Βουλγαρία με έξοδα του κυπριακού κράτους.