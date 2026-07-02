Σε δίκη παραπέμφθηκε ο 30χρονος από τη Βουλγαρία, πατέρας των δύο αδικοχαμένων αγοριών 8 και 10 χρόνων, που εντοπίστηκαν νεκρά σε αυτοκίνητο το απόγευμα της Κυριακής, ο οποίος κατηγορήθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου Δεκέλειας. Τα παιδιά είχαν μείνει χωρίς επιτήρηση, αφού ο πατέρας έσπευσε το πρωί της Κυριακής στην εργασία του στη Λεμεσό, ενώ το ίδιο έπραξε ακολούθως και η 38χρονη συμβία του, η οποία αρχικά είχε συλληφθεί, ωστόσο, αφέθηκε χθες ελεύθερη άνευ όρων.

Με βάση τα ευρήματα των ερευνών οι ανακριτές του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων (CID) των ΒΒ αποφάσισαν να οδηγήσουν μόνο τον πατέρα ενώπιον δικαστηρίου, αφού είναι ο κηδεμόνας των παιδιών. Ο 30χρονος κατηγορείται για δύο αδικήματα πρόκλησης θανάτου λόγω αλόγιστης και απερίσκεπτης πράξης.

Ζητώντας την κράτηση του ο εκπρόσωπος της Κατηγορούσας Αρχής αποκάλυψε πως υπάρχει μαρτυρία που φέρει τον πατέρα να τελειώνει τη δουλειά και να πηγαίνει να πάρει αλκοόλ και να μην επιστρέφει στο σπίτι.” Σύμφωνα με όσα διαπιστώθηκαν μέσω του CCTV, εάν πήγαινε στο σπίτι του αυτή η τραγωδία θα μπορούσε να αποτραπεί”.

Τη θέση αυτή αμφισβήτησε η δικηγόρος του, Αντριάνα Κλαιδη. Η επόμενη διαδικασία ορίστηκε για τις 16 Ιουλίου.

Υπενθυμίζεται πως τα δύο παιδιά έχουν καταγραφεί από κάμερα κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης, που ενεργοποιείται μέσω της κίνησης, να παίζουν στην αυλή και έπειτα να συνεχίζουν το παιχνίδι τους στο μοιραίο όχημα, στο οποίο παρέμειναν πάνω από τρεις ώρες.

Τα παιδιά φαίνεται να πέτυχαν είσοδο στο αυτοκίνητο, που ήταν σταθμευμένο στον ανοικτό χώρο της πολυκατοικίας όπου διέμεναν, μέσω μιας ανοικτής πόρτας στο πίσω μέρος. Όπως αποκάλυψε χθες το philenews, οι εξετάσεις εμπειρογνωμόνων έδειξαν βλάβη στη συγκεκριμένη πόρτα, η οποία παρέμεινε ξεκλείδωτη, παρά το γεγονός ότι το αυτοκίνητο είχε κλειδωθεί. Ακολούθως φαίνεται πως κλειδώθηκαν στο αυτοκίνητο και εγκλωβίστηκαν σ’ αυτό, αφού ήταν ενεργοποιημένη και η κλειδαριά ασφαλείας για παιδιά (child lock).

Τα δύο παιδιά φαίνεται να μπήκαν στο αυτοκίνητο το μεσημέρι της Κυριακής και εντοπίστηκαν αναίσθητα στο πίσω κάθισμα, από τη σύντροφο του πατέρα, μετά τις 5:30 το απόγευμα της ίδιας ημέρας. Αν και η επικρατέστερη αιτία θανάτου είναι η ασφυξία, οι ΒΒ τη διατηρούν ανοικτή σε αυτό το στάδιο, εν αναμονή των αποτελεσμάτων των εξετάσεων σε δείγματα που λήφθηκαν από τις σορούς των δύο παιδιών, από τον Ελλαδίτη ιατροδικαστή, Μανώλη Σακελιάδη.

Υπενθυμίζεται πως τα δύο παιδιά, συνοδευόμενα από συγγενικά τους πρόσωπα, είχαν φτάσει στη χώρα μας περί τα μέσα Μαΐου, ώστε να κάνουν διακοπές με τον πατέρα τους, ο οποίος εργάζεται στη Λεμεσό. Τα έξοδα της μεταφοράς των σορών τους στη Βουλγαρία αποφασίστηκε χθες όπως τα αναλάβει το κράτος, σύμφωνα με κυβερνητική πηγή.