Έντονη ανησυχία για την επάρκεια ηλεκτρισμού στην Κύπρο μετά το 2030 εξέφρασαν βουλευτές κατά τη συζήτηση στην Επιτροπή Ελέγχου της Βουλής για το τερματικό φυσικού αερίου στο Βασιλικό.

Η συνεδρία πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών, λόγω της εκκρεμούς δικαστικής διαδικασίας κατά της ΔΕΦΑ. Στο επίκεντρο βρέθηκε η μη ολοκλήρωση του έργου, οι καθυστερήσεις στην έλευση φυσικού αερίου και οι επιπτώσεις στην ενεργειακή επάρκεια και το κόστος ηλεκτρισμού.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, έκανε λόγο για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα στην Κύπρο, υποστηρίζοντας ότι η μη ολοκλήρωση του τερματικού αφήνει τη χώρα εκτεθειμένη τόσο σε επίπεδο επάρκειας όσο και σε επίπεδο κόστους.

Όπως ανέφερε, μέχρι το τέλος του 2029 αναμένεται να τεθούν εκτός λειτουργίας μονάδες στη Δεκέλεια και στο Βασιλικό, συνολικής ισχύος 720 μεγαβάτ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η απώλεια αυτής της ισχύος δημιουργεί ανάγκη για άμεσες λύσεις, ώστε να διασφαλιστεί η παραγωγική επάρκεια, η ευστάθεια και η ισορροπία του ηλεκτρικού δικτύου.

Ο κ. Στεφάνου υποστήριξε ότι από το 2018 έως το πρώτο εξάμηνο του 2025 η Κύπρος κατέβαλε περίπου €1,2 δισ. για δικαιώματα εκπομπών ρύπων, κόστος που, όπως είπε, συνδέεται με την καθυστέρηση στην εισαγωγή φυσικού αερίου για ηλεκτροπαραγωγή.

Ανέφερε επίσης ότι η κυβέρνηση οφείλει να δώσει πειστικές απαντήσεις και να προχωρήσει σε ενέργειες που θα διασφαλίσουν την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Από την πλευρά του, ο βουλευτής του ΔΗΣΥ Γιώργος Παμπορίδης είπε ότι ο κίνδυνος για την επάρκεια ηλεκτρισμού μετά το 2030 είναι πλέον ορατός.

Τόνισε ότι απαιτείται σαφές κυβερνητικό πλάνο για την ολοκλήρωση του έργου στο Βασιλικό, σημειώνοντας ότι δεν έχουν καταγραφεί εξελίξεις που να ενθαρρύνουν τις προσδοκίες για γρήγορη υλοποίηση.

Ο κ. Παμπορίδης υπογράμμισε παράλληλα την ανάγκη αλλαγής του τρόπου ανάθεσης και εποπτείας μεγάλων έργων, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις σε υποδομές κρίσιμης σημασίας για την οικονομία και την κοινωνία.

Σε σχέση με το τερματικό, ανέφερε ότι απαιτείται πλήρης και ενδελεχής έλεγχος όλων των πτυχών του έργου, προσθέτοντας ότι πολιτικές ευθύνες είναι, κατά την άποψή του, δεδομένες.

Ο επικεφαλής του ΑΛΜΑ, Οδυσσέας Μιχαηλίδης, ανέφερε ότι η σημερινή κυβέρνηση κληρονόμησε το πρόβλημα, αλλά υποστήριξε πως οι χειρισμοί των τελευταίων τριών ετών έχουν οδηγήσει σε διόγκωση του κόστους για τους πολίτες.

Κατά τον ίδιο, υπήρξαν μεγάλες καθυστερήσεις τόσο πριν όσο και μετά τον τερματισμό της σύμβασης με τον εργολάβο, ενώ παρέπεμψε και στις εξαγγελίες για νέα προκήρυξη διαγωνισμού.

Ο κ. Μιχαηλίδης ανακοίνωσε επίσης ότι θα εγγράψει στην Επιτροπή Ελέγχου θέμα σχετικά με τη λογοδοσία του Γενικού Ελεγκτή προς τη Βουλή, επικαλούμενος τις πρόνοιες της νομοθεσίας του 1985.

Παράλληλα, δήλωσε ότι θα δώσει στη δημοσιότητα πρόταση νόμου για τη ρύθμιση ζητημάτων που αφορούν την Ελεγκτική Υπηρεσία, με στόχο την ενίσχυση της ανεξαρτησίας του θεσμού και της συλλογικής λειτουργίας της διευθυντικής ομάδας.

ΚΥΠΕ