Με προσωπικό ασφαλείας θα λειτουργούν από τις 7:00 το πρωί της Πέμπτης, 9 Ιουλίου 2026, οι βάρδιες στους ηλεκτροπαραγωγούς σταθμούς Βασιλικού, Δεκέλειας και Μονής, ανακοίνωσαν οι συντεχνίες της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου.

Οι ΕΠΟΠΑΗ, ΣΗΔΗΚΕΚ-ΑΗΚ, ΣΕΠΑΗΚ και ΣΥΒΑΗΚ αναφέρουν ότι δεν θα πραγματοποιούνται προσθέσεις ή αφαιρέσεις μονάδων από το σύστημα ηλεκτρισμού, αποδίδοντας την απόφαση στην απουσία προόδου για την επίλυση προβλημάτων που, όπως υποστηρίζουν, επηρεάζουν τη βιωσιμότητα της ΑΗΚ, το κόστος ηλεκτρισμού και την επάρκεια του συστήματος.

Οι συντεχνίες κάνουν λόγο για έλλειψη στρατηγικού σχεδιασμού στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας και για καθυστερήσεις από τους αρμόδιους φορείς, οι οποίες, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιβαρύνουν τόσο τους καταναλωτές όσο και την οικονομία.

Υποστηρίζουν ότι η Πολιτεία θα έπρεπε να επικεντρωθεί στην εξασφάλιση επάρκειας ηλεκτρισμού, ασφάλειας εφοδιασμού, στήριξης των καταναλωτών και μείωσης του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας.

Παράλληλα, εκφράζουν ανησυχία για τον κίνδυνο προβλημάτων στην ηλεκτροδότηση, υποστηρίζοντας ότι η διαχείριση των μονάδων με συνεχείς προσθέσεις και αφαιρέσεις επιβαρύνει το σύστημα, το προσωπικό και τον εξοπλισμό.

Οι συντεχνίες σημειώνουν ότι είχαν προχωρήσει σε στάσεις εργασίας στις 27 Φεβρουαρίου, 18 Μαρτίου και 23 Απριλίου 2026, προειδοποιώντας για τα προβλήματα που, κατά την άποψή τους, αντιμετωπίζει η ΑΗΚ.

Όπως αναφέρουν, η απόφαση για λειτουργία με προσωπικό ασφαλείας ελήφθη αφού, όπως υποστηρίζουν, δεν υπήρξε ουσιαστική κινητικότητα για επίλυση των ζητημάτων που είχαν θέσει.

Η ανακοίνωση δόθηκε στη δημοσιότητα λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, όπως σημειώνουν οι τέσσερις συντεχνίες.