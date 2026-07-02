Σε ηλικία 98 ετών έφυγε από τη ζωή ο Κύπριος μεγαλοεπιχειρηματίας, Νίκος Σιακόλας, ο οποίος το τελευταίο διάστημα αντιμετώπιζε προβλήματα στην υγεία του.

Η ζωή του σχεδόν μυθιστορηματική και το επιχειρηματικό του βιογραφικό πλούσιο, περιλαμβάνοντας διεθνές εμπόριο, ναυτιλία, λογιστική, χρηματοοικονομικά. Οι εταιρείες του, ήταν τόσες πολλές σε αριθμό, που λέγεται ότι ακόμη και ίδιος αδυνατούσε να τις κατονομάσει. Ωστόσο, ένα από τα «καμάρια» του ήταν ο «Shacolas Tower – Πύργος Σιακόλα» το ψηλότερο κτήριο στην παλιά Λευκωσία, ο τελευταίος όροφος του οποίου λειτουργεί για χρόνια ως μουσείο – παρατηρητήριο ώστε η ματιά των επισκεπτών να ξεπερνά οδοφράγματα και κατοχή. Μια από τις συμβουλές του, «Να επιμένεις και να διεκδικείς, όταν έχεις δίκαιο».

Ο Νίκος Σιακόλας ήταν επιχειρηματίας με δραστηριότητα στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Διετέλεσε επίτιμος Πρόξενος του Μεξικού στην Κύπρο για 17 χρόνια (1990-2007). Προχώρησε σε δωρεές που ξεπερνούν τα €15 εκατ. προς το κράτος που για τη δημιουργία μουσείων και σχολών. Έλαβε τιμητικές διακρίσεις από έξι Βασιλείς και αρχηγούς κρατών και Κυβερνήσεων.

Ο Νίκος Κυπριανού Σιακόλας γεννήθηκε την 1η Δεκεμβρίου 1927 στον Καραβά της Κερύνειας. Μετά την αποφοίτησή του από το Γυμνάσιο, εξ αιτίας του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου δεν μπόρεσε να φοιτήσει σε Πανεπιστήμιο. Παρακολούθησε, όμως, σειρά ακαδημαϊκών προγραμμάτων στην Κύπρο και στο εξωτερικό κυρίως στους τομείς των επιχειρήσεων και του εμπορίου, σε θέματα πλοιοκτησίας και ναυσιπλοΐας.

Υπηρέτησε ως αντιπρόεδρος της Αρχής Λιμένων Κύπρου, ως επίτιμος ταμίας του ΚΕΒΕ και αντιπρόεδρος του ΕΒΕ Λευκωσίας για πολλά χρόνια. Είναι νυμφευμένος με την Ελπίδα Σιακόλα, με την οποία απέκτησαν τέσσερα παιδιά.

Επιχειρηματική Δράση

Ο Νίκος Σιακόλας άρχισε την επιχειρηματική του δραστηριότητα το 1953 με εξαγωγές γεωργικών προϊόντων. Το 1963 ίδρυσε την πρώτη του εταιρεία εκτός Κύπρου, την NKS Eurotrade (UK) Ltd, με έδρα το Λονδίνο. Είναι ιδρυτής και πρώτος Εκτελεστικός Πρόεδρος του Ομίλου Σιακόλα, ενός από τους μεγαλύτερους οικονομικούς οργανισμούς και μεγαλύτερους, κατά καιρούς, εργοδότες της Κύπρου, προσφέροντας απασχόληση σε μερικές χιλιάδες προσώπων, με δραστηριότητες σ’ ένα ευρύτατο φάσμα υπηρεσιών και προϊόντων. Η διεθνής του δραστηριότητα έχει εξαπλωθεί κατά καιρούς στην Ελλάδα, Αγγλία, Ρωσία, Νιγηρία, Λίβανο και σε χώρες του Αραβικού Κόλπου. Από το 1970 και μετά σημειώνεται μια θεαματική ανάπτυξη και πρόοδος τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό με εργασίες στον τομέα των πλοίων, των ασφαλειών, των επενδύσεων και των κατασκευών.

Η τουρκική εισβολή το 1974 προκάλεσε μεγάλο πλήγμα και στις επιχειρήσεις Σιακόλα, κυρίως στην Αμμόχωστο. Στα χρόνια που ακολούθησαν η εργατικότητα, η ορθή κρίση, οι μελετημένες και τολμηρές αποφάσεις με εμπνευστή και καθοδηγητή τον ίδιο έφεραν και πάλι τον Όμιλο Σιακόλα στην πρωτοπορία.

Στην Κύπρο, ο Όμιλος Σιακόλα κατέχει ηγετική θέση στον τομέα εισαγωγής και διανομής διεθνώς γνωστών προϊόντων στο λιανικό εμπόριο, στην ιδιοκτησία εμπορικών ακινήτων και σε μεγάλες επενδύσεις όπως τα αεροδρόμια. Δραστηριοποιήθηκε επίσης στον τομέα των ασφαλειών και τις τηλεπικοινωνίες. Πρωτοπόρησε με τη δημιουργία και λειτουργία των πρώτων πολυκαταστημάτων και των πρώτων μεγαλοκαταστημάτων DIY στην Κύπρο, καθώς και των πρώτων Shopping Malls.

CTC: Μια ιστορία εκατό χρόνων

Η Cyprus Trading Corporation Plc, γνωστή ως CTC, είναι η μητρική εταιρεία του Ομίλου Σιακόλα. Ιδρύθηκε από Άγγλους επί εποχής της αποικιοκρατίας και ενεγράφη εξ αρχής ως εμπορική εταιρεία με κύριο σκοπό να αναλάβει την αντιπροσωπεία και εισαγωγή των διεθνούς φήμης αμερικανικών μηχανημάτων Caterpillar, για τις ανάγκες του μεταλλείου Αμιάντου.

Ενεγράφη στο Μητρώο Εταιρειών της αποικιοκρατικής κυβέρνησης της Μεγάλης Βρετανίας, φέροντας αριθμό 18 και ημερομηνία 22 Απριλίου 1927. Το πρώτο της γραφείο ήταν ένα σπίτι στον Κάτω Αμίαντο. Η CTC παρέμεινε στα χέρια των Άγγλων ιδιοκτητών της ως εμπορική εταιρεία μέχρι το 1984, οπότε αγοράστηκε από τον Νίκο Σιακόλα.

Ιστορικοί σταθμοί Ομίλων Σιακόλα και CTC

1927: Ίδρυση της Cyprus Trading Corporation Ltd (CTC).

1953: O Νίκος Σιακόλας αρχίζει την επιχειρηματική του δράση με πρώτη εμπορική πράξη την εξαγωγή αποξηραμένων βερίκοκων (χρυσομήλων) στην Αγγλία.

1974: Ολοκληρωτικό σχεδόν πλήγμα από την τουρκική εισβολή, με απώλεια γραφείων, εγκαταστάσεων και οχημάτων στην Αμμόχωστο και μεγάλης κτηματικής περιουσίας στην επαρχία Κερύνειας. Επαναδραστηριοποίηση το φθινόπωρο της ίδιας χρονιάς με πώληση τσιμέντου στο Λίβανο, ύστερα από περιπετειώδες ταξίδι με καράβι.

1978: Εμπορική δραστηριότητα στη Νιγηρία, σε συνεργασία με την ελληνική βιομηχανία παραγωγής τσιμέντου «ΑΓΕΤ – Ηρακλής», μέσω του πλωτού εργοστασίου συσκευασίας τσιμέντου Bonny Carrier στις εκβολές του ποταμού Bonny, μια παγκόσμια πρωτοτυπία, η οποία απέφερε σημαντικά κέρδη.

1983: Αγορά της Cyprus Sulphur & Copper Ltd στην περιοχή Λίμνης, στην Πόλη Χρυσοχούς, από τον μεγαλομέτοχό της Sir Jacob Rothschild. Ακολούθησαν σημαντικά έργα αποκατάστασης του φυσικού περιβάλλοντος και σχέδια ανάπτυξης του resort “Limni Bay” με δύο γήπεδα γκολφ. Η επένδυση διατέθηκε το 2018.

1984: Αγορά της εταιρείας Woolworth Κύπρου από τους Woolworth Αγγλίας και του πρώτου πολυκαταστήματος στη Λεωφ. Μακαρίου στη Λευκωσία. Αυτό οδήγησε σε αλυσίδες πολυκαταστημάτων και καταστημάτων και στη μετέπειτα δημιουργία του Συγκροτήματος Ermes Department Stores Plc, βραχίονα του Ομίλου CTC στον τομέα του λιανικού εμπορίου.

1984: Αγορά της CTC, η οποία μετατράπηκε σε δημόσια και ενεγράφη στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου το 1989.

1986: Αγορά της εταιρείας Argosy, με αντιπροσωπείες όπως η Mars και η Kellogg’s, και της εταιρείας Cassandra με τα καπνικά προϊόντα της Philip Morris International, που σηματοδότησαν την είσοδο του Ομίλου CTC στον τομέα εισαγωγής και διανομής προϊόντων ευρείας κατανάλωσης.

1980-1999: Δραστηριοποίηση και ηγετική θέση στον τομέα των Ασφαλειών. Ίδρυση της Πανευρωπαϊκής Ασφαλιστικής και της Euroinvestment & Finance, και εξαγορά της Φιλικής Ασφαλιστικής και της Interamerican. Η διάθεση της επένδυσης των ασφαλιστικών εταιρειών με σημαντικό όφελος στη Λαϊκή Τράπεζα στις 8 Ιανουαρίου 1999 θεωρήθηκε οικονομικό γεγονός της χρονιάς, επηρεάζοντας σημαντικά τη χρηματιστηριακή δραστηριότητα, καθότι απέφερε μεγάλα οικονομικά οφέλη στους κατόχους μετοχών στις εταιρείες αυτές.

1995–2007: Συμμετοχή του Ομίλου στη Γαλακτοβιομηχανία Κρίστης, με 50% του μετοχικού της κεφαλαίου.

1998: Επενδύσεις στην εντός των τειχών Λευκωσία που συνέτειναν στην αναζωογόνηση της περιοχής: Πύργος Σιακόλα, Στοά Λήδρα, σύγχρονος υπόγειος χώρος στάθμευσης, Μουσείο-Παρατηρητήριο Λήδρα.

1999: Δημιουργία του πρώτου Superhome Center (DIY) στον Στρόβολο.

2008-2013: Εμπλοκή στον τομέα των τηλεπικοινωνιών, αρχικά με τη δημιουργία των καταστημάτων Γερμανός και στη συνέχεια με την εξαγορά του 50% στην ΜΤΝ (σημερινής Epic).

2000: Ίδρυση της Hermes Airports Ltd με πρωτοβουλία του Νίκου Σιακόλα, μιας διεθνούς κοινοπραξίας με εξειδικευμένες εταιρείες στους τομείς κατασκευών, διοίκησης και λειτουργίας αεροδρομίων. Δημιουργία και διαχείριση μέχρι τον Μάιο 2031 των δύο αεροδρομίων Λάρνακας και Πάφου, με τη μέθοδο ΒΟΤ (Built, Operate, Transfer).

Η υπογραφή της τελικής συμφωνίας (Concession Agreement) με την Κυπριακή Κυβέρνηση έγινε στο Λονδίνο την αυγή της 12ης Μαΐου 2006. Η CTC είναι ο μεγαλύτερος Κύπριος μέτοχος με ποσοστό 11,34%. Ο Νίκος Σιακόλας ήταν ο πρώτος Πρόεδρος και, με την αποχώρησή του από την προεδρία, ανακηρύχθηκε Επίτιμος Ισόβιος Πρόεδρος, τιμής ένεκεν. Η CTC ήταν και 50% μέτοχος στη CTC-ARI Airports Ltd στη διαχείριση των καταστημάτων των αεροδρομίων, και 50+% μέτοχος στη Cyprus Airports (F&B) Ltd, μαζί με τη CTC-ARI.

2007: Δημιουργία του Mall of Cyprus και του Mall of Engomi, των πρώτων στην Κύπρο.

2013-2020: Διάθεση αριθμού ώριμων επενδύσεων με σημαντική μείωση των τραπεζικών υποχρεώσεων του Ομίλου.

Δωρεές – Κοινωνική Προσφορά

Ο Νίκος Σιακόλας στη διάρκεια της ζωής του προχώρησε με σημαντικές δωρεές και κοινωνικές δράσεις.

Στη διάρκεια της διακυβέρνησης Σπύρου Κυπριανού και Γλαύκου Κληρίδη πρόσφερε σημαντικά ποσά για την κάλυψη εξόδων προβολής του Κυπριακού στο εξωτερικό και ιδίως στις ΗΠΑ.

Οι Εταιρείες του Ομίλου Σιακόλα πρόσφεραν το 1997 ποσό €75.000 για την αγορά της Ακταιωρού «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» για τις ανάγκες της Αστυνομίας.

Η οικογένεια Σιακόλα πρόσφερε ποσό €320.000 και άλλα τόσα η Κυπριακή Δημοκρατία για την ανέγερση και λειτουργία του Αρχαιολογικού Μουσείου Μαρίου – Αρσινόης στην Πόλη Χρυσοχούς. Τα εγκαίνια τέλεσε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Γλαύκος Κληρίδης, τον Αύγουστο του 2000. Την ίδια μέρα κατατέθηκε ο θεμέλιος λίθος του Πολιτιστικού Κέντρου, για το οποίο προσφέρθηκε από την οικογένεια Σιακόλα επιπρόσθετο ποσό €200.000. Το Πολιτιστικό Κέντρο εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο 2003 από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Τάσσο Παπαδόπουλο.

Με γενναιόδωρη εισφορά ύψους €4,5 εκατ. του Ιδρύματος «Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα» ανεγέρθηκε το «Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Υγείας», δίπλα από το νέο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Το Κέντρο παραχωρήθηκε στη συνέχεια από το Υπουργείο Υγείας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, ανακαινίστηκε και μετονομάστηκε σε «Σιακόλειο Εκπαιδευτικό Κέντρο Κλινικής Ιατρικής (ΣΕΚΚΙ)».

Ακολούθησε νέα μεγάλη δωρεά ύψους €9 εκατ. για το «Ίδρυμα Νίκου και Ελπίδας Σιακόλα» στο Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ίδρυση του κτηρίου της Ιατρικής Σχολής, η οποία θα φέρει το όνομα «Κτήριο Ιατρικής Σχολής και Επιστημών Υγείας ΝΙΚΟΣ Κ. ΣΙΑΚΟΛΑΣ».

Δωρεά της οικογένειας Σιακόλα, €200.000 για την ανέγερση του Πολιτιστικού Ιδρύματος Καραβιωτών. Με επιπρόσθετη δαπάνη ύψους €500.000 ιδρύθηκε και λειτουργεί «Ίδρυμα Υποτροφιών Καραβά Νίκος Κ. Σιακόλας» για άριστους μαθητές από τον κατεχόμενο Καραβά.

Τιμητικές Διακρίσεις

Ο Νίκος Σιακόλας δέχθηκε σειρά τιμητικών διακρίσεων από ξένους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων, μεταξύ των οποίων το παράσημο του Επίτιμου Αξιωματικού του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας ΟΒΕ και ο Αετός Αζτέκα από το Μεξικό.

Τιμήθηκε δύο φορές από τον Πρόεδρο της Ιταλίας, με τα παράσημα του Ιππότη της Δημοκρατίας της Ιταλίας και του Μεγάλου Αξιωματούχου του Τάγματος της Αλληλεγγύης των Άστρων της Ιταλικής Δημοκρατίας, με το παράσημο του Αξιωματικού του Εθνικού Τάγματος της Λεγεώνας της Τιμής της Γαλλίας, το παράσημο του Βασιλικού Τάγματος του Πολικού Αστέρα της Σουηδίας και ειδική πλακέτα από την Κυβέρνηση των ΗΠΑ. Του απονεμήθηκε επίσης το Μετάλλιο Εξαίρετης Προσφοράς της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η ζωή και η δράση του Νίκου Σιακόλα σε βιβλίο

Το 2021, δημοσιεύθηκε αυτοβιογραφία του «Νίκος Κ. Σιακόλας: Αφηγήσεις, Εμπειρίες, Διδάγματα», στο οποίο ο γνωστός επιχειρηματίας συμπυκνώνει αφηγήσεις σε πρώτο πρόσωπο για βιώματα, περιπέτειες και εμπειρίες ζωής, και καταθέτει χρήσιμα διδάγματα για νέους επιχειρηματίες και όχι μόνο. Μέσα από τις σελίδες του βιβλίου πληροφορείται ο αναγνώστης πώς, με τις καλά σχεδιασμένες και τολμηρές κινήσεις, κατάφερε να δημιουργήσει έναν από τους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς οργανισμούς στην Κύπρο. Αναφέρεται, επίσης, στα επαγγελματικά του βήματα και σε πράξεις που αποτελούν πρωτοπορίες.

Καταθέτει διδάγματα όπως:

>> Να επιμένεις και να διεκδικείς, όταν έχεις δίκαιο.

>> Η βιασύνη στοιχίζει ακριβά, διότι οδηγεί σε σοβαρά λάθη.

>> Δεν μπορείς να σταθείς εμπόδιο στην εξέλιξη.

>> Μην αφήνεις ποτέ τα πράγματα στην τύχη.

>> Απαραίτητη η μόρφωση αλλά και η συνεχής, χωρίς διακοπή, επιμόρφωση.

Ο Νίκος Σιακόλας συνοψίζει το πιστεύω του ως εξής: Ο άνθρωπος πρέπει πάντοτε να προσπαθεί, να μαθαίνει, να διεκδικεί το ορθό και το δίκαιο, να επιμένει, να αγαπά, να αναγνωρίζει τα λάθη του, να κατανοεί, να συγχωρεί, πάντοτε με ευπρέπεια και αξιοπρέπεια, και να προσφέρει στην κοινωνία.