Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν από πυρκαγιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες σε γενικό νοσοκομείο στην πόλη Λούντβιγκσλουστ, στη βόρεια Γερμανία.

Μια εκπρόσωπος των αρχών διευκρίνισε στο Γερμανικό Πρακτορείο ότι τα δυο θύματα ήταν ασθενείς.

Νωρίτερα, η αστυνομία έκανε λόγο για πάνω από τριάντα τραυματίες, πάντως η εκπρόσωπος καθησύχασε, διαβεβαιώνοντας πως δεν βρίσκεται σε σοβαρή κατάσταση κανένας από αυτούς.

Frühmorgens fängt der Dachstuhl eines Krankenhauses in Ludwigslust in Mecklenburg-Vorpommern Feuer. Mindestens zwei Menschen sterben, 34 weitere werden verletzt. https://t.co/Y60YrThpL6 — Frankfurter Allgemeine (@faznet) July 2, 2026

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δωμάτιο ασθενούς. Δεν είναι σαφές αν οι νεκροί βρίσκονταν στο συγκεκριμένο δωμάτιο. Οι αρχές απομάκρυναν εσπευσμένα ασθενείς και προσωπικό από το κτίριο.

Η οροφή άρχισε να φλέγεται από τις 04:28 (σ.σ. τοπική ώρα· 05:28 ώρα Κύπρου), σύμφωνα με την αστυνομία. Δεν είναι σαφής ο αριθμός των ανθρώπων που απομακρύνθηκαν εσπευσμένα από τη δομή υγείας.

Κατά τον ιστότοπο του νοσοκομείου, διαθέτει συνολικά 160 κλίνες. Είναι το μοναδικό στην πόλη.

Φλόγες και καπνός υψώνονταν ακόμη από το πενταώροφο κτίριο το πρωί. Έξω από αυτό, ασθενείς, κάποιοι τυλιγμένοι με κουβέρτες, ήταν καθισμένοι στο γρασίδι μπροστά στο νοσοκομείο. Ορισμένοι περίμεναν σε αναπηρικά αμαξίδια.

ΑΠΕ – ΜΠΕ